Los avisos de hipertensión ya están disponibles en España

Apple ha activado en España la nueva función Notificaciones de Hipertensión con la actualización watchOS 26, ya disponible para los usuarios locales. Este sistema permite que varios modelos de Apple Watch detecten patrones persistentes de presión arterial elevada, alertando cuando se observan señales sostenidas. Aunque no ofrece lecturas de tensión exactas, sirve como aviso preventivo para quienes podrían tener hipertensión no diagnosticada.

La alerta funciona en segundo plano durante aproximadamente 30 días, recopilando datos mediante el sensor óptico de frecuencia cardíaca. El algoritmo analiza cómo responden los vasos sanguíneos con cada latido y, si detecta tendencias compatibles con hipertensión, envía una notificación al usuario. Está diseñada para personas mayores de 22 años que no tengan diagnóstico previo de hipertensión ni estén embarazadas.

En cuanto a compatibilidad, los modelos que ya pueden usar esta función son el Apple Watch Series 9, Series 10, Ultra 2, y los nuevos Series 11 y Ultra 3.

En España, la característica aparece en la sección “Salud → Notificaciones de Hipertensión” de la app Salud, donde puede activarse de manera sencilla tras actualizar el dispositivo.

La llegada de los avisos de hipertensión a España supone un avance importante en salud preventiva accesible desde la muñeca. No reemplaza las mediciones clínicas, pero permite detectar patrones que podrían requerir atención médica. Para aprovecharla, basta con tener un Apple Watch compatible, actualizar a watchOS 26 y configurar la función desde la aplicación Salud. Este tipo de herramientas refuerzan cómo la tecnología puede anticiparse a problemas silenciosos como la hipertensión, apoyando al usuario a tomar decisiones informadas sobre su bienestar.