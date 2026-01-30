Apple Arcade se ha convertido en una especie de tesoro escondido dentro del ecosistema de Apple: no es el servicio de juegos más masivo del planeta, pero en cuanto te pones a rascar el catálogo de Apple Arcade descubres auténticas joyas para iPad, iPhone, Mac, Apple TV e incluso Apple Vision Pro. Si estás pensando en renovar tu suscripción o aprovechar los meses gratis que Apple suele ofrecer, te interesa saber muy bien en qué vas a invertir tu tiempo.

En este artículo reunimos los mejores juegos de Apple Arcade para iPad, mezclando lo que recomiendan los medios especializados con títulos que se han ganado a pulso el cariño de los jugadores: desde aventuras estilo Zelda hasta simuladores de fútbol americano retro, pasando por puzles minimalistas, arcades frenéticos y experiencias narrativas muy cuidadas. Todo ello sin anuncios, sin compras integradas y con la comodidad de descargar y jugar incluso sin conexión.

Cómo funciona Apple Arcade en tu iPad (y resto de dispositivos Apple)

Si ya estás suscrito a Apple Arcade, jugar en tu iPad es tan sencillo como abrir la App Store y tocar en la pestaña específica de Apple Arcade que aparece en la parte inferior o en el menú lateral, según la versión de iPadOS. Desde ahí podrás navegar por colecciones, novedades, recomendaciones personalizadas y listados temáticos.

Los juegos de Apple Arcade se descargan igual que cualquier otra app: entras en la ficha del título, pulsas en “Obtener” y se instala en tu dispositivo. Ten en cuenta que muchos juegos pesan varios gigas, así que conviene revisar el almacenamiento disponible antes de ponerte a bajar RPGs enormes o juegos deportivos con muchos recursos gráficos.

Otra gran ventaja del servicio es que todos los datos necesarios para jugar se descargan localmente, de modo que puedes jugar sin conexión a internet, perfecto para viajes, vacaciones o esos trayectos diarios en transporte público en los que quieres que el tiempo pase más rápido.

Con la misma suscripción puedes disfrutar de los juegos en iOS, iPadOS, macOS, tvOS e incluso en Apple Vision Pro, ya que Apple trabaja para que visionOS sea plenamente compatible con el catálogo de Arcade. Muchos títulos incluyen sincronización de progreso vía iCloud, así que puedes empezar una partida en tu iPad y continuarla en el Mac o en el Apple TV sin perder ni un avance.

En cuanto al precio, Apple Arcade cuesta 6,99 euros al mes en su plan estándar, aunque también se incluye en paquetes de Apple One a partir de 16,95 euros al mes. Es bastante habitual que Apple regale varios meses de prueba con la compra de un nuevo dispositivo o mediante promociones puntuales, algo ideal para probar a fondo el servicio antes de atarte de forma prolongada.

Los juegos de Apple Arcade que mejor lucen en iPad

El iPad es probablemente el dispositivo donde mejor brilla Apple Arcade: pantalla grande, buena potencia, soporte para mandos externos y controles táctiles cómodos. A continuación tienes una selección amplia con los títulos más destacados del servicio, mezclando acción, deportes, estrategia, puzles, aventuras narrativas y propuestas muy originales.

Oceanhorn 2 y Oceanhorn: Cronos Dungeon

Si te gustan las aventuras al estilo Zelda, Oceanhorn 2 es casi obligatorio en tu iPad. Es un RPG de acción con amplios escenarios 3D, combates dinámicos, mazmorras, puzles y una historia que se va alargando durante muchas horas. El control está muy bien adaptado a pantalla táctil y la estética es colorida, perfecta para lucirse en pantallas grandes.

Oceanhorn: Chronos Dungeon cambia de registro y apuesta por una fórmula más cercana al dungeon crawler clásico, con partidas más cortas, exploración de mazmorras generadas de forma procedural e inspiración clara en las aventuras de las primeras consolas de Nintendo. Si echas de menos las viejas partidas de sofá con vista cenital y acción directa, este título te engancha rápido.

NBA 2K24 Arcade Edition y otros grandes del deporte

Para los amantes del baloncesto, NBA 2K24 Arcade Edition es la referencia absoluta dentro de Apple Arcade. Incluye plantillas actualizadas, posibilidad de encarnar a tus estrellas favoritas e incluso un nivel de personalización muy profundo, pudiendo ajustar detalles tan específicos como tatuajes y aspecto de los jugadores.

Más allá del baloncesto, Apple Arcade también cuida a los futboleros con Football Manager 2023 Touch, que adapta la esencia del simulador de gestión de equipos a un entorno táctil más directo. Gestionas fichajes, tácticas, entrenamientos y todas las decisiones que marcan la diferencia entre un club mediocre y uno campeón.

Para los fans del football americano con estética retro, NFL Retro Bowl es una pequeña joya. Mezcla gestión y acción con una presentación pixel art que recuerda a la era de los 16 bits, pero con una jugabilidad moderna y partidas cortas que encajan de maravilla en sesiones rápidas de juego.

Tamagotchi Adventure y otros juegos adorables

La mítica franquicia Tamagotchi también ha encontrado hueco en Apple Arcade con Tamagotchi Adventure, un título de aventuras en el que controlas a un habitante de este universo dispuesto a salvar su reino a base de resolver puzles, explorar y conocer a todo tipo de personajes entrañables.

En la misma línea de experiencias tiernas pero con mensaje, Alba: a Wildlife Adventure es otro imprescindible. Acompañas a una niña que decide limpiar y proteger una isla mediterránea de la contaminación, en un viaje que mezcla exploración relajada, conciencia ecológica y un apartado visual low poly realmente precioso.

Hello Kitty Island Adventure sigue la estela de juegos de vida tranquila como Animal Crossing, pero con los personajes de Sanrio como protagonistas. Exploras una isla paradisíaca, decoras espacios, completas encargos y vas desbloqueando contenido poco a poco, ideal para partidas pausadas en iPad.

Return to Monkey Island y grandes aventuras narrativas

Return to Monkey Island supone la vuelta por todo lo alto de una de las sagas más queridas de la historia del videojuego. Con su humor característico, diálogos ingeniosos y puzles marca de la casa, es perfecto para disfrutar con calma en el iPad, ya sea con controles táctiles o con un mando.

Gris+ es otra experiencia imprescindible si valoras el arte y la narrativa por encima de todo. Se trata de una aventura con un estilo visual espectacular, música envolvente y una historia muy emocional sobre duelo y superación. No es excesivamente larga, pero deja huella y se ve de lujo en una pantalla grande.

Samorost 3+ y Creaks, de Amanita Studio, completan el trío de aventuras con personalidad propia. Samorost apuesta por escenarios oníricos, puzles ambientales y un ritmo pausado, mientras que Creaks te invita a descubrir un mundo oculto tras la pared de tu habitación, con criaturas extrañas y rompecabezas ingeniosos.

Cypher 007 añade un toque de espionaje clásico a la mezcla. Juegas como James Bond atrapado en las trampas mentales de Blofeld, teniendo que resolver situaciones con sigilo, ingenio y algo de acción para escapar de la base enemiga.

Puzles y juegos de estrategia para devorar horas

Si estás buscando “juegos de sofá” para relajarte en el iPad, Apple Arcade está repleto de propuestas de puzles y estrategia que encajan a la perfección con el formato tablet y sus controles táctiles precisos.

Mini Motorways te reta a diseñar y gestionar la red de carreteras de una ciudad en continuo crecimiento. Empezarás con unos pocos cruces sencillos y acabarás con una maraña de puentes, túneles y autopistas que necesitarán una buena planificación para evitar atascos monumentales.

Mini Metro+ lleva la idea al mundo del transporte público subterráneo, donde tendrás que ir dibujando líneas de metro que conecten estaciones a medida que la demanda crece. Su estética limpia y minimalista lo hace perfecto para sesiones rápidas, aunque es de esos títulos que se acaban convirtiendo en “solo una partida más”.

Cityscapes: Sim Builder recoge el testigo de clásicos como Sim City pero sin la capa de compras integradas que suelen afear otros juegos del género. Construyes tu ciudad, gestionas recursos, equilibras servicios y tratas de que tus ciudadanos sean felices… mientras la urbe se complica casi sin que te des cuenta.

Outlanders propone una visión más tranquila de la construcción de asentamientos. No hay grandes batallas ni tensiones extremas: simplemente se trata de ir ampliando un pueblo, gestionando recursos y viendo crecer tu comunidad, ideal para desestresar al final del día.

Stitch es un juego de puzles que mezcla bordado y lógica en un cóctel curioso. Tu misión es completar diseños haciendo “puntillo” sobre patrones, buscando siempre la forma correcta de rellenar cada figura. Es desafiante, pero a la vez muy relajante.

Grindstone eleva la intensidad en el terreno de los puzles. Aquí encarnas a un guerrero que debe eliminar hordas de enemigos enlazando criaturas del mismo color a través de un tablero. Es vistoso, muy adictivo y tiene bastante más profundidad de la que parece a simple vista.

Acción, plataformas y arcades frenéticos

Para quienes buscan algo más de adrenalina, Apple Arcade también cuenta con un buen catálogo de juegos de acción y plataformas que se sienten muy cómodos en el iPad, sobre todo si los combinas con un mando Bluetooth.

Exit the Dungeon actúa como una especie de secuela espiritual de Enter the Gungeon. Cambia la perspectiva y algunas mecánicas, pero mantiene la acción frenética, el arsenal disparatado y los jefes finales desafiantes que hicieron famoso al original.

Shovel Knight Dig lleva al caballero de pala a una aventura vertical, excavando hacia abajo en busca de tesoros mientras te enfrentas a enemigos y trampas. Conserva la estética retro y el encanto del juego original, con un ritmo perfecto para sesiones de juego en portátil.

TMNT Splintered Fate apuesta por el formato roguelike con las Tortugas Ninja como protagonistas. Las salas se generan de forma aleatoria, los combates son rápidos y espectaculares y cada intento te deja un poco más cerca de dominar sus mecánicas, con un nivel de rejugabilidad muy alto.

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team simplifica la fórmula de los shooters competitivos tipo Fortnite en partidas 3 contra 3 más accesibles. El combate es directo, las partidas son cortas y su diseño está pensado para que puedan disfrutarlo jugadores de prácticamente todas las edades.

Rayman Mini adapta a la perfección el estilo clásico de la saga a dispositivos móviles. Saltos precisos, velocidad, animaciones fluidas y una explosión de color constante en pantalla, con fases que te invitan tanto a superar el nivel como a volver para perfeccionar tus tiempos.

Samurai Jack: Battle Through Time se dirige a los nostálgicos de la serie de Cartoon Network. Es un juego de acción en 3D con todos los personajes icónicos de la franquicia, combates con katana y escenarios fieles a la estética del show.

Experiencias musicales, absurdas y difíciles de clasificar

Hay juegos de Apple Arcade que cuesta encasillar en un solo género, y precisamente por eso destacan tanto. Si te apetece algo diferente, aquí tienes algunas propuestas que se salen de lo habitual.

What the Golf? es un “no-juego de golf” absolutamente delirante. A veces golpeas pelotas, a veces golpeas casas, gatos o al propio jugador, con niveles que rompen cualquier lógica y un humor que descoloca en el buen sentido.

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat representa lo mejor de los juegos de ritmo japoneses. Sigues el compás tocando la pantalla al son de la música en niveles cada vez más exigentes, con una melodías pegadizas y un estilo visual muy alegre.

Sayonara Wild Hearts es una especie de viaje musical interactivo que combina carreras, combates ligeros y secuencias surrealistas al ritmo de una banda sonora pop impecable. Cada nivel es como un videoclip jugable, ideal para disfrutar con auriculares y pantalla grande.

Reigns: Beyond recoge la mecánica de cartas y decisiones rápidas de la saga Reigns, pero la lleva al espacio con una banda intergaláctica como hilo conductor. Deslizas cartas a izquierda o derecha para tomar decisiones, equilibrando recursos y descubriendo eventos inesperados en partidas cortas pero muy rejugables.

Hidden Folks+ es la evolución interactiva de los clásicos libros de “¿Dónde está Wally?”. Te tocará buscar personajes y objetos concretos en escenarios gigantescos en blanco y negro, llenos de pequeños detalles, animaciones y sorpresas cuando pulsas sobre los elementos.

Clásicos móviles y franquicias conocidas, ahora sin anuncios

Una de las grandes bazas de Apple Arcade es recuperar juegos y marcas muy conocidas liberándolas de anuncios y micropagos. Si alguna vez te desesperaron los banners o los tiempos de espera, aquí vas a disfrutar a otro nivel.

Angry Birds Reloaded trae de vuelta la fórmula clásica de lanzar pájaros contra estructuras, con niveles nuevos y el encanto del original, pero sin gemas, sin compras forzadas y sin interrupciones constantes.

Subway Surfers, disponible en una versión especial para Apple Arcade, mantiene la esencia del endless runner más popular del mundo: correr sin parar, esquivar obstáculos, surfear por railes y recolectar monedas y potenciadores, pero con la tranquilidad de no tener publicidad ni compras internas.

Taiko no Tatsujin, Rayman, las Tortugas Ninja o LEGO Star Wars Battles también aportan su base de fans a Arcade, con entregas o versiones específicas que aprovechan la ausencia de microtransacciones para ofrecer una experiencia más limpia y centrada en el juego.

Nuevos lanzamientos destacados en Apple Arcade

El catálogo de Apple Arcade no deja de crecer y cada mes se suman nuevos títulos que renuevan el interés por la plataforma. Entre las últimas incorporaciones hay varios nombres especialmente llamativos para jugar en iPad.

Subway Surfers, como ya hemos comentado, llega en una edición pensada para Arcade, sin anuncios ni compras integradas, lo que mejora muchísimo la experiencia en tablets y hace que puedas pasarte horas encadenando partidas.

SpongeBob: Patty Pursuit 2 amplía las aventuras de Bob Esponja con un juego de plataformas muy colorido, repleto de monedas, enemigos y escenarios reconocibles de Fondo de Bikini. Tu misión será ayudar al bueno de Bob a recuperar la fórmula secreta de las Cangre-Burgers.

PowerWash Simulator traslada al iPad uno de los fenómenos recientes en PC y consolas. Tu única misión es limpiar escenarios de arriba abajo usando una pistola de agua a presión, algo que suena simple pero resulta casi hipnótico cuando entras en el bucle de dejarlo todo reluciente.

Cult of the Lamb Arcade Edition adapta al entorno móvil un popular juego de rol y mazmorras en el que controlas a un cordero que debe crear y liderar su propio culto, enfrentándose a falsos profetas y enemigos de todo tipo mientras gestionas tu campamento.

NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ aporta la dosis necesaria de lucha en 3D basada en anime, con combates espectaculares, personajes emblemáticos de la serie y unos gráficos que quedan especialmente bien en pantallas grandes como la del iPad.

Todo esto se suma a las colecciones periódicas que Apple lanza con franquicias deportivas como NBA 2K o Football Manager, así como otros títulos sorpresa que van completando un catálogo cada vez más variado y profundo.

Al final, Apple Arcade se ha consolidado como un servicio muy recomendable para quienes juegan habitualmente en iPad: ofrece decenas de títulos de calidad contrastada, sin anuncios ni compras integradas, abarcando desde aventuras profundas como Oceanhorn 2 o Return to Monkey Island hasta partidas rápidas en Jetpack Joyride 2, Mini Motorways o Subway Surfers. Si aprovechas una promoción gratuita o lo integras dentro de Apple One, es fácil amortizar la suscripción con solo engancharte a un par de estos juegos. Antes de despedirnos, te dejamos con esta otra guía para jugones de Apple Arcade: Los mejores juegos RPG en Apple Arcade y otros grandes títulos de rol para iPhone y iPad. ¡Esperamos verte en el siguiente artículo!