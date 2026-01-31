Si te encantan los RPG y te has suscrito a Apple Arcade, estás de suerte: la plataforma de Apple se ha convertido en un auténtico paraíso para los amantes de los juegos de rol en iPhone, iPad, Mac, Apple TV e incluso Apple Vision Pro. Hay propuestas para todos los gustos: aventuras clásicas por turnos, acción desenfadada, tácticos, híbridos con puzles y hasta mezclas con juegos de cartas.

Con una sola cuota mensual podrás acceder a decenas de títulos de rol sin anuncios ni micropagos, algunos exclusivos y otros adaptaciones mejoradas de grandes sagas. En esta guía vas a encontrar una recopilación muy completa de los mejores juegos de rol de Apple Arcade y otros RPG imprescindibles para dispositivos Apple, con descripciones detalladas para que elijas el que más encaje con tu estilo de juego.

Qué ofrece Apple Arcade para los fans de los RPG

Apple Arcade es el servicio de suscripción de juegos de Apple que da acceso ilimitado a un catálogo que supera ya los 200 títulos. Pagando una cuota fija mensual (alrededor de 6,99 euros, o integrado en Apple One) puedes descargar y jugar a todos los juegos disponibles mientras mantengas activa la suscripción.

El catálogo se actualiza de forma periódica con nuevos lanzamientos, clásicos remasterizados y juegos premiados, abarcando casi todos los géneros: acción, plataformas, puzles, deportes, estrategia y, por supuesto, juegos de rol y aventuras RPG muy cuidados que son los que nos interesan aquí.

La gran ventaja es que los juegos de Apple Arcade se pueden disfrutar en iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro, con progreso compartido mediante iCloud y posibilidad de jugar sin conexión descargando los títulos previamente. Además, la mayoría son compatibles con mando externo, algo que en los RPG se agradece muchísimo.

Grandes RPG exclusivos o destacados de Apple Arcade

Fantasian

Firmado por el creador de Final Fantasy, Fantasian es probablemente el JRPG más ambicioso del catálogo de Apple Arcade. Controlas a Leo, un protagonista que despierta tras una explosión con apenas un recuerdo en la cabeza, en un mundo dominado por las máquinas en el que debe reconstruir su pasado.

Su sello más distintivo es que mezcla escenarios físicos construidos a mano en forma de dioramas con personajes 3D superpuestos, logrando una estética muy especial. Los dioramas se han filmado y digitalizado, de modo que cada localización tiene un aire casi artesanal. A esto se suma una banda sonora espectacular de corte clásico japonés que encaja a la perfección con el tono épico de la historia.

En lo jugable, apuesta por un sistema de combates por turnos bastante dinámico, con habilidades, gestión de equipo y jefes que requieren algo de estrategia. El único punto negativo para algunos jugadores es que, por ahora, no está traducido al castellano, por lo que se disfruta más si te manejas bien con el inglés.

Monster Hunter Stories+

Capcom ha llevado a Apple Arcade una versión mejorada de su spin-off de la saga Monster Hunter, ofreciendo Monster Hunter Stories+ como edición más completa del juego original portátil. Aquí el enfoque se aleja de la caza pura y dura para centrarse en un estilo más cercano a Pokémon.

Encarnas a un Rider que debe reclutar, criar y coleccionar centenares de monstruos, formando equipos para participar en combates por turnos muy vistosos. El tono es más amable que en los Monster Hunter principales, con gráficos coloridos y personajes muy carismáticos que le dan un aire cálido y accesible.

Cuenta con modo multijugador y bastantes horas de contenido, lo que lo convierte en una apuesta redonda si te van los RPG de colección de criaturas. Lo que cojea un poco, de momento, es la compatibilidad con mandos externos, que podría estar más pulida para hacer la experiencia más cómoda.

Mini Motorways

Aunque no es un RPG al uso, Mini Motorways se ha ganado un hueco en cualquier lista de imprescindibles de Apple Arcade por ser un juego de estrategia minimalista increíblemente adictivo. El concepto es sencillo: tu misión es diseñar la red de carreteras que conecta casas con destinos (como supermercados) en ciudades que se complican poco a poco.

Cada partida te obliga a gestionar el tráfico y evitar atascos usando carreteras, rotondas, puentes o túneles, con mapas inspirados en ciudades reales como Los Ángeles. Ese aire de simulador urbano, con un diseño muy limpio y un ritmo progresivo, termina convirtiéndose en un rompecabezas que engancha muchísimo, ideal para partidas cortas pero que puede absorber horas.

Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts es de esos juegos que cuesta etiquetar, pero que cualquier fan del diseño y la música debería probar. Se podría describir como un juego de acción rítmica con estética de videoclip pop. A nivel narrativo sigue la historia de una chica que está pasando por una ruptura y se enfrenta a sus miedos y emociones mediante una sucesión de escenas frenéticas.

La jugabilidad mezcla conducción, esquiva y ritmo, avanzando por niveles que parecen coreografías visuales al ritmo de una banda sonora pop potentísima. La ambientación es surrealista, con colores neón, motos, espadas y cambios de cámara constantes. Es corto pero intenso, y se ha convertido en uno de los títulos más representativos de Apple Arcade.

Mini Metro+

Del mismo estudio que Mini Motorways, Mini Metro+ retoma la idea de gestionar infraestructuras, esta vez en forma de redes de metro simplificadas hasta el extremo. Tu misión es conectar estaciones con líneas de colores para transportar pasajeros en distintas ciudades, intentando evitar colapsos.

Su interfaz limpia y su diseño sonoro lo convierten en un título perfecto para jugar en trayectos breves, pero a medida que la ciudad crece, la planificación se vuelve sorprendentemente compleja. Es uno de esos juegos que parecen sencillos desde fuera, pero que pueden monopolizar tus ratos libres si te gusta optimizar sistemas.

RPG de acción y aventuras en Apple Arcade

Oceanhorn 2: Caballeros del Reino Perdido

Oceanhorn 2 es uno de los grandes referentes cuando se habla de RPG en Apple Arcade. Su propuesta recuerda claramente a las aventuras de Zelda en tres dimensiones, tanto en tono como en estructura. Esta precuela se sitúa algunos años antes de los sucesos del primer Oceanhorn y te pone en la piel de un joven caballero que debe salvar un reino en peligro.

El salto respecto a la primera entrega es notable: escenarios en 3D amplios, mejor sistema de combate, puzles más elaborados y, sobre todo, compañeros de viaje que combaten a tu lado. Esos aliados no son meras comparsas: puedes darles órdenes y usarlos para resolver acertijos o apoyarte en combate, aportando variedad a la experiencia.

Gráficamente luce muy bien para ser un juego móvil, y la jugabilidad mejora mucho si conectas un mando Bluetooth compatible. Si buscas una aventura larga, con exploración, mazmorras y un tono de fantasía clásico, es uno de los imprescindibles.

Oceanhorn: Chronos Dungeon

Dentro del mismo universo, Oceanhorn: Chronos Dungeon propone algo diferente: una experiencia más cercana al dungeon crawler clásico, inspirada en las aventuras de Zelda de las primeras consolas. Aquí el foco está en explorar mazmorras, conseguir botín y enfrentarte a hordas de enemigos en partidas más rápidas y rejugables.

Su estética retro y su estructura por niveles hacen que sea un complemento perfecto a Oceanhorn 2 si te apetece algo más directo pero dentro del mismo mundo. Ideal para sesiones cortas en las que te apetece combatir y explorar sin tanta carga narrativa.

Cat Quest II

Cat Quest II es una propuesta mucho más desenfadada. Se trata de un RPG de mundo abierto protagonizado por gatos y perros enfrentados por una guerra entre reinos. La premisa es simple: controlarás al Rey de los Gatos y al Rey de los Perros para recuperar sus tronos y restaurar la paz.

Puedes jugar en solitario, alternando entre ambos personajes, o en cooperativo local. La gracia del juego está en sus escenarios adorables, diálogos llenos de juegos de palabras y un sistema de combate en tiempo real muy accesible. Esta segunda parte mejora el original con nuevas armas, hechizos y mecánicas que hacen la experiencia más profunda sin perder su toque casual.

Guildlings

Guildlings es perfecto si quieres introducirte en el mundo de los RPG sin complicaciones excesivas. Es una aventura con toques de rol en la que recorrerás distintos escenarios con un grupo de jóvenes con poderes mágicos y móviles encantados, en una mezcla curiosa de fantasía y tecnología.

La interacción se apoya mucho en un sistema de chat interno con los personajes, donde las decisiones que tomas en las conversaciones influyen en la relación con ellos y, en ocasiones, en el rumbo de la historia. Cuenta con combates por turnos sencillos y algunos puzles, y recientemente recibió una gran actualización que completa su arco argumental y amplía su universo.

Towers of Everland

En Towers of Everland se combinan exploración de torres y combates en primera persona para crear una experiencia de acción y rol muy rejugable. Te enfrentarás a enemigos en una serie de torres generadas de forma semi-aleatoria, con botín y mejoras que te animan a seguir subiendo plantas.

Aunque sus gráficos no son los más punteros del catálogo, la clave está en su vista en primera persona y en el componente de exploración, que lo diferencian de otros RPG más tradicionales. Cada partida es algo distinta gracias a la variedad de enemigos y configuraciones de niveles.

Lego Star Wars Castaways

Si te gusta Star Wars y el humor de LEGO, este título te lo pone fácil. Lego Star Wars Castaways mezcla aventura, rol ligero y exploración en una galaxia lejana, permitiéndote crear tu propio personaje de LEGO y lanzarte a misiones inspiradas en momentos icónicos de la saga.

Es un juego con mucho tirón entre quienes disfrutan de las misiones cooperativas, la personalización y el coleccionismo, manteniendo el tono desenfadado típico de los juegos de LEGO, pero adaptado al formato Apple Arcade sin compras integradas.

Tamagotchi Adventure

La mítica marca Tamagotchi también tiene su hueco en Apple Arcade con un título de aventura y puzles protagonizado por un habitante del mundo Tamagotchi. Tu objetivo es salvar el reino resolviendo rompecabezas y conociendo a otros personajes, con un tono muy familiar.

Aunque no es un RPG puro, incorpora progresión del personaje y pequeñas decisiones que lo acercan al género, ideal para quienes quieren algo ligero y simpático con cierto toque nostálgico.

RPG con toques de cartas, táctica y puzles

Spelldrifter

Spelldrifter es uno de los títulos más interesantes para quien busque algo más estratégico. Es un híbrido entre juego de rol táctico por turnos y juego de cartas coleccionables. Controlas a un grupo de héroes en combates donde la posición en el tablero y la gestión del tiempo son tan importantes como las cartas que utilizas.

El sistema de juego te obliga a equilibrar tus recursos, el espacio disponible y el orden de las acciones para optimizar cada turno. Cada movimiento se siente como un pequeño puzle, con una capa de personalización muy potente gracias a los mazos de cartas que puedes construir para cada personaje.

En conjunto, es un RPG brillante para quienes disfrutan dándole vueltas a cada jugada, con una dificultad bien medida y una sensación constante de estar resolviendo puzles tácticos.

Various Daylife

Various Daylife es un JRPG que mezcla vida diaria en una colonia y combates por turnos con un sistema relativamente moderno. Gráficamente tiene un estilo agradable, con diseños de personajes y escenarios muy cuidados.

Sin embargo, comparado con otros gigantes del catálogo, se queda algo corto: el menú de navegación es poco intuitivo, las fuentes son pequeñas y los tiempos de carga pueden resultar pesados. Aun así, si te atraen los JRPG centrados en misiones, rutinas y crecimiento de personajes, puede ser una opción curiosa.

Más juegos de rol destacados del ecosistema Apple

Más allá de Apple Arcade, en dispositivos iOS hay una larga tradición de RPG, ARPG, tácticos y juegos con elementos de rol que llevan años funcionando muy bien. Muchos de ellos no están dentro de la suscripción, pero son referencias clave para cualquier aficionado al rol en plataformas de Apple.

RPG de acción y hack and slash

En el terreno del rol de acción tipo hack and slash, la saga Dungeon Hunter de Gameloft ha sido durante años uno de los pilares. Dungeon Hunter 2, 3 y 4 propusieron mundos de fantasía oscuros con combates ágiles, mazmorras repletas de enemigos y montones de botín y habilidades.

Otros títulos destacables son ORC: Vengeance, Iron Knights, Battlestone o Exitium: Saviors of Vardonia, en los que encarnas a héroes que avanzan por niveles plagados de monstruos, jefes finales y tesoros, con sistemas de progresión de equipo y habilidades bastante completos para tratarse de juegos móviles.

También cabe mencionar propuestas como Aralon: Sword and Shadow, Iesabel o Eternity Warriors y similares, que apuestan por aventuras de mundo más abierto o por campañas extensas con decenas de horas de juego, llevando el rol de acción clásico a la pantalla táctil.

JRPG clásicos y sagas míticas en iOS

El ecosistema Apple ha recibido con los años versiones de grandes sagas japonesas de rol. La serie Dragon Quest, por ejemplo, cuenta con entregas como Dragon Quest III, parte de la trilogía de Erdrick, adaptada con interfaz táctil y posibilidad de jugar con una o dos manos, respetando su ambientación medieval de fantasía y sus combates por turnos.

En el universo Final Fantasy la lista es todavía más larga: Final Fantasy II, Final Fantasy IX, Mobius Final Fantasy, Final Fantasy Brave Exvius, Final Fantasy Tactics y Final Fantasy: All The Bravest, entre otros. Estas adaptaciones suelen incorporar gráficos remasterizados, nuevas opciones de control táctil, posibilidad de reducir encuentros aleatorios en algunos casos y pequeños ajustes de calidad de vida.

Otras joyas del rol japonés que han pasado por iOS incluyen SaGa Scarlet Grace, Zodiac: Orcanon Odyssey o Terra Battle, todos ellos con sistemas de combate profundos y una fuerte componente de personalización y estrategia.

RPG tácticos, estrategia y MOBAs

Los amantes de los juegos tácticos también tienen material de sobra. Más allá de Final Fantasy Tactics, destacan títulos como XCOM: Enemy Unknown, Warlords Classic o Heroes of Destiny, donde la gestión por turnos y la colocación de unidades en el campo de batalla son clave para salir victorioso.

El formato MOBA, aunque más asociado al PC, también tuvo su adaptación temprana a iOS con juegos como Heroes of Order & Chaos o Solstice Arena, que trasladaron la idea de arenas tres contra tres y cinco contra cinco a partidas rápidas optimizadas para móviles, con héroes, habilidades y progreso.

Incluso algunos títulos más orientados a la gestión de bases y tropas con toques de rol, como planteaba uno de los juegos en los que debías expandir tu aldea, reclutar soldados y defenderte del Rey Oscuro, mezclan simulación y estrategia con elementos de evolución de personajes.

RPG mezclados con cartas y coleccionismo

Otra corriente muy fuerte en iOS son los juegos que combinan coleccionismo de personajes o criaturas con mecánicas de cartas. Ejemplos conocidos son Guardian Cross y Deadman’s Cross de Square Enix, donde capturas guardianes o zombis y los utilizas en combates estratégicos.

Dentro de universos licenciados hay pesos pesados como Star Wars: Galaxy of Heroes, Avengers Alliance, Pokémon Masters o Puzzle & Dragons, que mezclan el progreso de personajes, sinergias de equipos y resolución de puzles o combates por turnos.

Incluso se han lanzado RPG con cartas en mundos tan conocidos como El Señor de los Anillos: Leyendas de la Tierra Media, donde reclutas héroes de diferentes razas y luchas recorriendo Eriador en un viaje hacia Rivendel.

Realidad aumentada, geolocalización y rol

El rol también se ha colado en experiencias de realidad aumentada y juegos basados en geolocalización. Pokémon GO es el caso más famoso: usas el móvil para encontrar criaturas en el mundo real, capturarlas y entrenarlas en gimnasios, con eventos constantes y un fuerte componente social.

Sobre esa misma idea de explorar el entorno han surgido propuestas como Harry Potter: Wizards Unite o Harry Potter: Hogwarts Mystery, que te invitan a vivir aventuras en el universo de J.K. Rowling usando la cámara y la localización para hacer aparecer elementos mágicos en tu entorno.

Incluso franquicias como Dragon Age o Assassin’s Creed han coqueteado con mecánicas de coleccionismo y combate adaptadas a móviles, como ocurre en Dragon Age Heroes o en Assassin’s Creed Rebellion, que combinan rol, estrategia ligera y gestión de una base de operaciones.

RPG de franquicias conocidas y crossovers

El tirón de las grandes licencias se nota también en el catálogo de rol para iOS. Además de los ya mencionados, destacan títulos como Marvel Future Fight y Avengers Alliance, centrados en formar equipos con héroes y villanos del universo Marvel para participar en batallas de acción o tácticas.

En el terreno de las series y películas, encontramos experiencias como South Park: Phone Destroyer (mezcla de cartas, estrategia y humor irreverente), Assassin’s Creed Identity (acción y rol en tercera persona en la Italia del Renacimiento) o Deus Ex: The Fall, que traslada el universo ciberpunk y conspiranoico de la saga a una campaña específica para móviles.

No faltan tampoco adaptaciones de universos videojuegos como Fire Emblem Heroes, que simplifica la estrategia por turnos de la saga, o Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, centrado en la cooperación y el multijugador, aunque en este caso su lanzamiento principal se orientó a consolas.

Otros juegos de Apple Arcade que merece la pena conocer

Aunque no todos son RPG puros, dentro de Apple Arcade hay una larga lista de juegos que comparten elementos de progresión, narrativa o toma de decisiones que los hacen muy apetecibles para el público rolero.

Entre ellos están Jetpack Joyride 2, Exit the Gungeon, Cut the Rope 3, Outlanders, Shovel Knight Dig, Overland, Grindstone o Stitch, que combinan acción, puzles y gestión con toques de rol en la mejora de habilidades o equipo. También destacan experiencias narrativas muy cuidadas como Gris+, Samorost 3+, Creaks, Alba: A Wildlife Adventure o Hidden Folks+, donde la historia y la exploración visual pesan mucho.

Los fans del deporte o las simulaciones también tienen su cuota con juegos como Football Manager 2023 Touch o NBA 2K24 Arcade Edition, que, sin ser RPG tradicionales, comparten la obsesión por hacer crecer un equipo, gestionar estadísticas y tomar decisiones a largo plazo.

No podemos olvidar joyas como What the Golf?, Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat o Reigns: Beyond, que aunque se mueven entre lo absurdo, lo musical y las decisiones de cartas, ofrecen esa sensación de progresar, desbloquear y moldear una experiencia a tu manera, algo muy cercano al espíritu del rol.

Con todo este abanico, Apple Arcade y el ecosistema iOS demuestran que, aunque quizá no sean la primera plataforma que viene a la cabeza cuando se habla de gaming, el catálogo de juegos de rol y aventuras que ofrecen es enorme y muy variado, con propuestas que van desde clásicos japoneses hasta experimentos indies tremendamente originales; si sabes elegir bien entre tantos nombres, tienes diversión asegurada durante meses sin repetir aventura.