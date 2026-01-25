Si tienes un dispositivo de Apple y te gusta jugar, estás de enhorabuena: el ecosistema de Cupertino vive uno de sus mejores momentos en cuanto a juegos nativos, catálogo de Apple Arcade y opciones de juego en streaming. Ya no hablamos solo de “jueguecitos” para el móvil, sino de producciones muy serias que puedes disfrutar en iPhone, iPad, Mac, Apple TV e incluso Apple Vision Pro.

En las siguientes líneas vas a encontrar una guía extensa con los mejores juegos para iPad, iPhone y Mac, incluyendo títulos destacados de la App Store, joyas de Apple Arcade, recomendaciones de periodistas especializados y propuestas pensadas tanto para partidas rápidas como para sesiones largas. Todo ello organizado por dispositivos, servicios y tipos de experiencia para que le saques todo el jugo a tu suscripción y a tu hardware. Vamos allá con un listado sobre los mejores juegos para iPad, iPhone y Mac: opciones nativas, Apple Arcade y streaming.

Las mejores apps y juegos para iPhone, iPad, Mac y el resto del ecosistema Apple

Apple publica cada año una selección de aplicaciones y juegos que considera especialmente brillantes por su diseño, accesibilidad o impacto cultural, y en esa lista aparecen propuestas para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro. Es una buena referencia inicial si quieres saber qué merece la pena descargar y, además, se especula con una app independiente para juegos que centralice estas propuestas.

En iPhone, entre las mejores apps destacan BandLab para grabar y mezclar música, LADDER como acompañante diario para entrenamientos de fuerza y Tiimo como planificador visual muy potente. En el apartado de juegos, el teléfono de Apple brilla con Capybara Go!, JCC Pokémon Pocket y Thronefall, tres estilos muy distintos que van desde aventuras simpáticas a defensa estratégica con una interfaz táctil muy cuidada.

Si miramos al iPad, Apple pone el foco en herramientas de creatividad y organización. Detail sobresale como editor de vídeo con integración de IA, Graintouch se ha ganado a muchos artistas que usan Apple Pencil, y Structured resulta ideal para quienes necesitan visualizar sus tareas en el gran lienzo del iPadOS. En cuanto a juegos, el listado se llena de experiencias más profundas como Dreedge, Infinity Nikki y Prince of Persia Lost Crown, donde la pantalla grande y los mandos hacen que casi parezca una consola tradicional.

En Mac, la compañía se fija en aplicaciones de productividad y creación de contenido. Acorn 8 se lleva un hueco como editor de fotografía potente y sencillo, Essayist facilita la búsqueda de artículos académicos y Under My Roof te ayuda a tener controlado todo lo que pasa en casa. Para jugar en el escritorio entran por la puerta grande Assassin’s Creed Shadows, Cyberpunk 2077 y Neva, demostrando que los Mac con Apple Silicon ya pueden con producciones de primer nivel.

Más allá de estos tres pilares, Apple también elige apps y juegos para Apple Watch, Apple TV y las Apple Vision Pro, además de un listado de títulos con impacto cultural. Encontramos herramientas como GO Club para hidratarte mejor, Pro Camera by Moment para disparar fotos controlando desde la muñeca o Strava con su potente comunidad deportiva. En el salón, HBO Max, PBS Kids Video y Super Farming Boy demuestran que en el Apple TV hay hueco tanto para series como para juegos casuales; además, el nuevo Apple TV se centrará en los videojuegos.

En Vision Pro, aunque todavía no existe App Store española, destacan Camo Studio para streaming, App D-Day como experiencia inmersiva y Explore POV para explorar escenas 360º. En juegos, Fishing Haven App, Gears & Goo y Porta Nubi muestran lo que se puede hacer con realidad mixta y puzles en tu salón; además, algunos informes indican que Apple Arcade añadirá juegos para Vision Pro.

Finalmente, Apple reconoce un grupo de apps y juegos que aportan algo especial a nivel social o cultural: desde Art of Fauna, que ofrece rompecabezas accesibles sobre naturaleza, hasta Venba, una novela culinaria interactiva, pasando por Be My Eyes, Chants of Sennaar, despelote, Focus Friend, Is This Seat Taken?, Retro, StoryGraph, Whoscall o Yuka, todos ellos con un fuerte componente de inclusión, bienestar, cultura y seguridad digital.

Apple Arcade: cómo funciona y por qué merece la pena

Apple Arcade es la apuesta de la compañía por un catálogo de juegos sin anuncios ni compras integradas, con un precio fijo mensual y acceso ilimitado a más de 200 títulos. Para encontrarlo, basta con entrar en la App Store en iOS, iPadOS, macOS o tvOS y tocar en la pestaña Apple Arcade que aparece en la parte inferior o superior, según el dispositivo.

Una vez dentro, los juegos se instalan igual que cualquier app: pulsas en “Obtener” y se descargan al dispositivo, consumiendo almacenamiento local porque la idea es que puedas jugar aunque no tengas conexión a internet. Es importante vigilar el espacio libre y el tamaño de los juegos de Apple Arcade, sobre todo en dispositivos con menos capacidad o si descargas varios juegos grandes a la vez.

El servicio tiene un precio oficial de 6,99 euros al mes en muchas regiones, aunque en algunos mercados se mantiene en 4,99 euros. Se puede compartir con hasta seis miembros mediante En Familia, y además suele formar parte de los planes Apple One, donde sale más a cuenta. Con frecuencia hay promociones que permiten probarlo gratis varias semanas o incluso meses al comprar ciertos dispositivos.

Una de las ventajas más interesantes de Apple Arcade es que su catálogo está pensado para funcionar en la mayoría de productos de la marca: iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro. Muchos juegos ofrecen sincronización de progreso mediante iCloud, de modo que puedes empezar una partida en el móvil y continuar en el Mac o la tele con un mando. Y sí, una buena parte del catálogo es compatible con mandos de Xbox, PlayStation y otros gamepads Bluetooth. Eso sí, también conviene saber que al menos 15 juegos de Apple Arcade no se podrán volver a jugar, un factor a tener en cuenta al decidir qué descargar.

Además del catálogo general, algunas webs especializadas han hecho selecciones por edades, destacando los mejores juegos Apple Arcade para niños y adultos. Ahí aparecen clásicos como Monument Valley, Murder Mystery Machine o aventuras tipo Bob Esponja: La caza de la Cangreburguer, pensadas para que los peques se diviertan sin toparse con micropagos ni anuncios invasivos.

Los 32 imprescindibles de Apple Arcade para iPhone, iPad y Mac

Entre los cientos de títulos de Apple Arcade hay una treintena que suelen repetirse en todas las listas de recomendados. Son juegos que aprovechan muy bien la pantalla táctil, el mando o el ratón, y que puedes jugar tanto en iPhone como en iPad, Mac, Apple TV y, en muchos casos, Apple Vision Pro.

Jetpack Joyride 2 lleva más lejos el clásico de Halfbrick: más niveles, más armas y un estilo gráfico renovado. Perfecto para partidas rápidas, conserva el espíritu arcade del original y añade suficientes novedades como para engancharte si ya dominabas la primera entrega.

Para quienes disfrutan con los juegos de gestión, Mini Motorways y su “hermano” Mini Metro+ son casi una droga legal. El primero te mete en la piel de un urbanista que tiene que diseñar carreteras, rotondas y puentes para que el tráfico fluya, mientras que el segundo hace lo mismo con líneas de metro. Al principio parecen relajantes, pero a medida que la ciudad crece vas notando la presión de cada decisión.

Si lo tuyo es la acción pura, Exit the Gungeon recoge el testigo del mítico Enter the Gungeon con una fórmula roguelike frenética, repleta de armas locas, jefes desafortunadamente duros y situaciones absurdas. Por su parte, Shovel Knight Dig y TMNT Splintered Fate ofrecen una mezcla de exploración, plataformas y combate que funciona especialmente bien con mando.

Entre los juegos de puzles y relajación, el catálogo de Arcade brilla con Cut the Rope 3, Stitch y Grindstone. El primero recupera al entrañable Om Nom y su mecánica de cortar cuerdas para conseguir estrellas. Stitch propone “bordar” patrones con hilo digital en un desafío que exige paciencia pero también relaja, y Grindstone convierte la típica mecánica de unir piezas de colores en un festival sangriento y colorido, con una capa de progresión muy bien pensada.

No faltan aventuras con encanto como Lego Star Wars Castaways, Tamagotchi Adventure o Oceanhorn: Chronos Dungeon. En Castaways creas tu propio personaje LEGO y te sumerges en la galaxia de Star Wars en clave de acción y rol, mientras que Tamagotchi Adventure te lleva a un reino repleto de puzzles y personajes adorables. Oceanhorn, por su parte, sigue bebiendo de la inspiración de las aventuras clásicas tipo Zelda, pero con su toque propio.

Si prefieres experiencias más narrativas, Alba: A Wildlife Adventure, Gris+ y Creaks son tres imprescindibles. Alba apuesta por una isla mediterránea que debes limpiar y proteger, con un mensaje ecológico muy potente. Gris+ es una obra de arte interactiva que combina música, color y emociones de una manera difícil de describir. Creaks, de los creadores de Samorost, te lleva a un mundo oculto tras la pared de tu habitación con puzzles ingeniosos y una estética inconfundible.

Los deportes también tienen su espacio: NBA 2K24 Arcade Edition y Football Manager 2023 Touch cubren el baloncesto y el fútbol para quienes prefieren gestionar plantillas o competir en ligas completas. En baloncesto podrás personalizar jugadores hasta el detalle de sus tatuajes, y en fútbol tendrás que lidiar con fichajes, egos y tácticas si quieres llevar a tu club a la gloria.

Para partidas cortas, muy móviles, el catálogo está lleno de propuestas brillantes como What the Golf?, Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, Outlanders, Hidden Folks+ o Rayman Mini. Aquí encontrarás desde humor absurdo con mecánicas de golf improvisadas hasta juegos de ritmo japoneses, construcción de pueblos relajada, rompecabezas de “dónde está Wally” y plataformas veloces protagonizadas por Rayman.

La oferta se remata con fórmulas curiosas como BEAST: Bio Exo Arena Suit Team, un shooter por equipos en partidas 3 contra 3 pensadas para todo tipo de edades; Overland, que combina estrategia por turnos y supervivencia postapocalíptica; Reigns: Beyond, una especie de juego de cartas en el que decides el destino de tu banda espacial deslizando a izquierda o derecha; o Cypher 007, donde acompañas al agente más famoso del cine en una misión de escapar de las trampas mentales de su archienemigo.

En el extremo más frenético, Sayonara Wild Hearts propone una experiencia audiovisual basada en carreras a toda velocidad al ritmo de una banda sonora compuesta para la ocasión. Es de esos juegos que se disfrutan de una sentada con auriculares y que luego apetece rejugar por puro placer visual y musical.

Los mejores juegos para iOS según editores especializados

Además de las selecciones oficiales de Apple, varios medios tecnológicos han recopilado sus juegos favoritos para iPhone y iPad. Aquí el criterio es más personal, pero precisamente por eso descubres joyas menos evidentes que merecen un sitio en tu pantalla.

Uno de los nombres que más se repite es Alto’s Odyssey, un endless runner sobre una tabla de snowboard en el que persigues llamas escapadas mientras desciendes por dunas, ruinas y bosques. Su mezcla de paisajes, música relajante y mecánica simple pero profunda hace que sea el típico juego “de una partida más y me voy a dormir”.

Otro habitual de estas listas es Archero, un roguelike muy adictivo donde manejas a un arquero que se enfrenta a oleadas de enemigos en salas sucesivas. A medida que avanzas, vas desbloqueando habilidades y personajes, y aunque la premisa es sencilla, la combinación de poderes termina generando partidas con mucha variedad.

Para los amantes de los puzles, BlockuDoku y Bloons TD 6 representan dos caras diferentes del género. El primero combina la lógica de Tetris con la estructura de un sudoku: colocas piezas en un tablero estático, intentando formar líneas y cuadrantes completos sin quedarte sin espacio. El segundo es un tower defense de toda la vida, con monos disparando a globos de diferentes tipos, dificultades crecientes y un montón de mapas y retos que lo convierten en una experiencia muy rejugable.

Entre los clásicos traídos a iOS, Castlevania Symphony of the Night se gana un hueco propio. La adaptación mantiene el espíritu de la legendaria entrega de PlayStation, con sus gráficos pixel art, su música mítica y el diseño de niveles metroidvania que sigue siendo referencia décadas después. Se puede jugar con mando y con vibración, así que es perfecto para el sofá.

En el terreno de los casual, Cut the Rope original y Crossy Road Castle siguen demostrando por qué impulsaron la fiebre de los juegos sencillos en la App Store. El primero lleva años siendo un referente de puzles de física con cuerdas y caramelos; el segundo transforma la mecánica original de “cruzar la carretera” en una escalada vertical infinita con modo multijugador local y online.

No faltan propuestas “nichos” como Egunean Behin, un trivial en euskera con una partida diaria de 10 preguntas sobre noticias, cultura general y matemáticas, con clasificación y temporadas; o Rummikub, adaptación del clásico juego de mesa que funciona sorprendentemente bien en pantalla táctil y permite jugar contra amigos online o contra la IA.

Los seguidores de sagas conocidas también encuentran sus recomendaciones: Fallout Shelter se mantiene como uno de los simuladores free-to-play mejor equilibrados, centrado en gestionar un refugio postapocalíptico con habitantes, recursos y expediciones. Fortnite, PUBG Mobile y Battlelands Royale aparecen en las listas como referentes del género battle royale, cada uno con su tono: desde la estética desenfadada y multiplataforma de Fortnite hasta la experiencia algo más “realista” de PUBG o el enfoque rápido y amigable de Battlelands.

Entre las experiencias más narrativas y emotivas, Florence y Thimbleweed Park destacan por motivos muy distintos. Florence cuenta la historia de una relación de pareja usando mecánicas simples y metáforas visuales, en una hora escasa que se queda grabada. Thimbleweed Park, en cambio, es una aventura gráfica al estilo clásico de los 80 y 90, con el humor y los puzzles enrevesados que muchos jugadores asocian a los creadores de Monkey Island.

No se quedan atrás juegos de entrenamiento mental como Lumosity, que propone sesiones diarias con ejercicios de memoria, cálculo y reacción; ni títulos de estrategia como The Battle of Polytopia, que adapta muy bien la esencia de Civilization o Age of Empires a partidas por turnos desde el móvil, con civilizaciones, mapas para varios jugadores y posibilidad de jugar sin conexión.

Entre las rarezas encantadoras, Retro Bowl se ha ganado a los aficionados al fútbol americano combinando estética retro y gestión de equipo tipo PC Fútbol; Pixel Dungeon cumple con los fans de los roguelike de mazmorras con gráficos pixelados y niveles generados aleatoriamente; y World of Goo, todavía vigente, sigue sorprendiendo con sus puzles basados en física y estructuras vivas formadas por pequeñas bolitas de goo.

Los mejores juegos de Apple Arcade para Mac y otros dispositivos

El Mac ya no es solo para trabajar con Final Cut o escribir en Pages: con Apple Silicon y Apple Arcade se ha convertido también en una máquina muy capaz para jugar. Muchos de los juegos que hemos mencionado están pensados para funcionar tanto en Mac como en iPhone, iPad y Apple TV, y el catálogo se completa con experiencias que lucen especialmente bien en pantallas grandes.

Entre los títulos que más brillan en un Mac gracias al tamaño de la pantalla y al uso de teclado, ratón o mando, encontramos Mini Motorways, Mini Metro+, Cityscapes: Sim builder, NBA 2K24 Arcade Edition o Football Manager 2023 Touch. Este tipo de juegos ganan muchísimo con espacio para ver todo el mapa, manejar menús con precisión y disfrutar de interfaces más elaboradas.

Para quienes prefieren los puzles y las aventuras pausadas, Samorost 3+, Hidden Folks+, Creaks o Tint se ven y se escuchan de maravilla en un iMac o un MacBook conectado a un buen equipo de sonido. Son juegos en los que el detalle visual y la banda sonora importan casi tanto como las mecánicas, así que el salto de tamaño se nota.

Si tienes un Apple TV conectado al televisor del salón, la experiencia se vuelve todavía más cercana a una consola clásica. Títulos como Sonic Racing, Angry Birds Reloaded, Crossy Road+, Bob Esponja: La caza de la Cangreburguer o Lego Star Wars Battles son ideales para sesiones familiares en las que uno juega y el resto mira, o para jugar con mandos y compartir pantalla como toda la vida.

En Apple Watch también hay propuestas curiosas, aunque aquí hablamos más de pequeñas utilidades con componente lúdico como GO Club para controlar tu hidratación con un toque “gamificado”; Strava, que convierte tus rutas en retos con amigos; o Pro Camera by Moment, que transforma el reloj en una especie de mando remoto para fotografiar mejor con el iPhone.

Si miras más allá, hacia Vision Pro, la situación es diferente porque todavía no hay App Store en España para visionOS. Aun así, muchos juegos de Apple Arcade son compatibles con visionOS de forma casi transparente, de modo que si importas el dispositivo puedes disfrutar de gran parte del catálogo como si fuese una pantalla gigantesca flotando ante tus ojos.

Accesibilidad y juegos en el ecosistema Apple

Uno de los grandes retos pendientes de Apple Arcade y de los juegos para iOS en general es la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Aunque iOS y iPadOS cuentan con VoiceOver y funciones avanzadas como el reconocimiento de pantalla, todavía no existe una categoría clara dentro del servicio que agrupe juegos accesibles de manera nativa o especialmente compatibles con lectores de pantalla.

Varios usuarios han reclamado que se cree una sección específica o etiquetas visibles que permitan saber de un vistazo si un juego se puede jugar con VoiceOver, si tiene audio descriptivo o si la interfaz está diseñada con contraste y tamaño de texto adecuados. Esto es importante porque, de lo contrario, las personas ciegas o con baja visión se ven obligadas a probar juego por juego a ciegas, literalmente, lo que termina siendo frustrante.

Algunos títulos pueden funcionar pasablemente bien gracias al reconocimiento de pantalla de VoiceOver, que convierte en elementos accesibles botones e iconos que originalmente no lo eran. Sin embargo, la experiencia no suele ser tan fluida como en las apps que se han creado teniendo la accesibilidad en mente desde el principio, y en un entorno como Apple Arcade, donde Apple presume de curación, se echa de menos esa capa extra de cuidado.

Aunque el ecosistema de Apple es uno de los más potentes en cuanto a funciones de accesibilidad del sistema operativo, el mundo del juego aún tiene margen de mejora. Iniciativas como los premios a apps de impacto cultural e inclusión apuntan a un interés creciente de la compañía en este terreno, así que no sería raro que en el futuro viésemos filtros específicos o recopilaciones de juegos recomendados por su accesibilidad.

Mientras tanto, si necesitas juegos jugables con VoiceOver, lo más práctico es apoyarte en recomendaciones de comunidades especializadas, reseñas en la App Store que mencionen accesibilidad y experimentación combinando los ajustes de accesibilidad de iOS con el comportamiento de cada juego concreto.

En conjunto, el ecosistema Apple ofrece hoy una mezcla muy potente de juegos nativos, catálogo de Apple Arcade y grandes producciones disponibles en Mac o vía streaming, con propuestas para todos los gustos, desde partidas casuales en el iPhone hasta sesiones inmersivas con mando en el salón o frente al Mac. Con un poco de exploración en las listas oficiales, en las recomendaciones de medios especializados y en las categorías de la App Store, es difícil no encontrar varios títulos que se conviertan en tus nuevos imprescindibles de bolsillo.