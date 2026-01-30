Si te van los RPG clásicos por turnos, las tácticas al estilo GBA y odias los juegos repletos de micropagos y sistemas gacha, Apple Arcade es uno de esos servicios que merece la pena mirar con calma. Crece el catálogo de Apple Arcade cada mes, y además se mantiene limpio de compras integradas, anuncios o mecánicas de FOMO que te obliguen a iniciar sesión a diario para no “perderte algo”.

En esta guía vas a encontrar una selección muy completa de juegos de rol de Apple Arcade y también varios títulos de rol destacados en iOS más allá del servicio, desde propuestas tácticas tipo Final Fantasy Tactics o Fire Emblem hasta aventuras de acción, juegos híbridos de puzles con progresión de personaje y remasterizaciones de grandes sagas japonesas. Todo explicado con lenguaje claro, comparando mecánicas y con pistas para que elijas justo lo que encaja contigo.

Qué ofrece Apple Arcade para los amantes de los RPG

Apple Arcade es un servicio de suscripción mensual con el que accedes a cientos de juegos completos en iPhone, iPad, Mac, Apple TV e incluso Apple Vision Pro, siempre sin anuncios ni compras dentro de la app. Pagas una cuota fija y puedes descargar todos los títulos del catálogo, jugarlos sin conexión y compartir la suscripción con la familia si usas Apple One.

A nivel de géneros, hay de todo: acción, aventuras, plataformas, estrategia, deportes, puzles… y un buen puñado de juegos de rol. Aquí entran desde JRPG de corte clásico con combates por turnos hasta RPG de acción, tácticos isométricos o híbridos que mezclan cartas coleccionables y progresión de personaje.

Para los que buscan algo tipo Golden Sun, Pokémon o Final Fantasy Tactics de la época de GBA, lo interesante es que muchos juegos de Apple Arcade apuestan por sistemas “limpios” de progresión, sin capas y capas de sistemas añadidos a base de parches; entras, juegas, aprendes un par de mecánicas y listo, sin interfaces abrumadoras de gacha ni menús interminables.

RPG destacados exclusivos o reforzados por Apple Arcade

Dentro del catálogo de Apple Arcade hay varios juegos que suelen aparecer en casi todas las listas de imprescindibles para fans del rol, tanto por su calidad como por lo bien que encajan con sesiones cortas o medianas de juego en móvil o tablet.

Fantasian

Lo más llamativo es su apartado visual: los escenarios están creados con dioramas físicos en 3D, que se fotografían e integran en el juego, mientras que los personajes son modelos 3D que se mueven sobre esos fondos reales. La sensación es la de jugar a un JRPG clásico con un toque artesanal que entra por los ojos.

En lo jugable apuesta por los combates por turnos tradicionales, con un sistema moderno y una banda sonora brillante que lleva todo el peso de la ambientación. Eso sí, un punto a tener en cuenta es que, de momento, el juego no está traducido al castellano, así que necesitas cierto nivel de inglés para disfrutar bien de la historia.

Oceanhorn 2: Caballeros del Reino Perdido

Oceanhorn 2 es uno de los RPG más potentes visualmente de Apple Arcade, claramente inspirado en las aventuras 3D de Zelda. Se sitúa cronológicamente antes del primer Oceanhorn, y te mete en una aventura de mundo semiabierto con mazmorras, exploración y combates en tiempo real.

Una de sus claves es que no viajas solo: cuentas con compañeros controlados por la IA que luchan a tu lado y que también se usan para resolver puzles y situaciones de la historia. El sistema de combate es sencillo pero satisfactorio, y si conectas un mando externo el control gana muchos enteros.

El juego destaca por sus gráficos en 3D bien trabajados y por ofrecer una aventura larga, con muchas horas de juego, perfecta para quienes buscan algo “tipo consola” pero jugable en iPhone, iPad o Mac sin complicarse la vida con compras dentro del juego.

Cat Quest II

Cat Quest II es un ARPG de vista cenital ambientado en un mundo habitado por gatos y perros, donde dos reinos se encuentran al borde de la guerra. Controlas al Rey de los Gatos y al Rey de los Perros, pudiendo alternar entre ambos o jugar en cooperativo con otra persona.

Esta segunda parte pule la fórmula del original con nuevas armas, hechizos y mecánicas, manteniendo el tono ligero y lleno de chistes, juegos de palabras y diálogos con bastante gracia. Es perfecto si quieres un RPG accesible, con exploración constante de mazmorras y zonas del mapa, pero sin una curva de aprendizaje dura ni sistemas profundos.

Spelldrifter

Spelldrifter es un título curioso porque combina tácticas por turnos con construcción de mazos, mezclando la colocación de unidades en un tablero tipo puzle con cartas que representan habilidades, hechizos y efectos.

La gracia está en que debes gestionar a la vez espacio y tiempo: la posición de tus personajes, el orden de acciones y los recursos que gastas con cada carta. Cada encuentro se siente como un rompecabezas, y obliga a planificar bien cada jugada para sacarle partido al mazo que llevas.

Si te atraen los RPG tácticos y no te importa que haya una capa de cartas coleccionables, aquí no hay gacha agresivo ni monetización invasiva, solo una experiencia cerrada con puzles de combate muy bien pensados.

Guildlings

Guildlings está pensado para quien quiera empezar con los RPG sin agobios. Mezcla aventura narrativa, exploración ligera y combates por turnos sencillos, con un fuerte peso de las decisiones en diálogos.

La historia y su universo se han ido ampliando con actualizaciones, cerrando un arco argumental bastante completo. Durante el viaje irás visitando distintas localizaciones y utilizando un sistema de chat interno para hablar con los personajes y tomar decisiones difíciles que afectan a la relación entre ellos.

Además de esa parte narrativa, hay rompecabezas y algunos combates por turnos, pero siempre desde una aproximación muy amistosa con el jugador, sin menús farragosos ni sistemas complicados de optimización de equipo.

Towers of Everland

Towers of Everland mezcla exploración de mazmorras y combate en primera persona para crear una experiencia de rol muy rejugable. Subes por torres generadas de forma bastante variada, con enemigos y botín colocados de manera semialeatoria, lo que hace que no haya dos partidas iguales.

Aunque no luce tan espectacular como otros títulos del catálogo, la gracia está en esa sensación de avanzar, mejorar el equipo y afrontar nuevas torres con enemigos más duros. El punto de vista en primera persona le da un toque distinto frente a otros RPG más clásicos de vista cenital o isométrica.

Various Daylife

Various Daylife es quizá el RPG más divisivo del catálogo. Tiene un diseño artístico muy cuidado y un sistema de combate por turnos moderno, con ideas interesantes, pero también varios puntos flojos.

El menú de usuario se siente algo torpe, con textos pequeños y tiempos de carga largos, lo que puede resultar pesado en sesiones cortas. Aun así, si te atrae el estilo visual y los JRPG “raros” centrados en gestionar trabajo, tareas diarias y misiones más que en una gran épica, puede tener su encanto.

Monster Hunter Stories+

Monster Hunter Stories+ es la versión para Apple Arcade del spin-off JRPG de la saga de Capcom, donde en lugar de cazar monstruos, los crías, entrenas y usas en combates por turnos. Es ideal si te gusta la idea de coleccionar criaturas tipo Pokémon, pero con el universo y diseño de Monster Hunter.

El juego ofrece una campaña larga y la posibilidad de conseguir cientos de monstruos, con modos de juego multijugador muy entretenidos. El principal punto flojo actualmente es que la compatibilidad con mandos externos no es tan buena como podría ser, algo que se nota especialmente al jugar en pantallas grandes.

Otros grandes juegos de rol en Apple Arcade (con o sin etiqueta “RPG”)

Además de los RPG puros, en Apple Arcade hay otros títulos que, sin ser rol clásico al 100 %, integran muchos elementos del género o están muy recomendados en listas de “mejores juegos del servicio”.

Lego Star Wars: Castaways

Este juego te deja crear tu propio personaje LEGO y lanzarte a una aventura con toques de rol y acción en una galaxia muy conocida. Es perfecto para fans de Star Wars que quieran progresión de personaje, misiones, equipo y cooperación sin entrar en sistemas complejos.

Tamagotchi Adventure

La franquicia Tamagotchi salta a Apple Arcade con una propuesta de aventuras ligeras con tintes RPG, en la que controlas a un habitante de ese mundo que debe salvar el reino resolviendo puzles y haciendo amigos. Ideal para partidas relajadas y jugadores que buscan algo muy accesible.

Cityscapes: Sim Builder

Aunque es un simulador de construcción de ciudades, Cityscapes encaja muy bien con quienes disfrutan de la gestión profunda de recursos y desarrollo a largo plazo, algo muy propio de algunos RPG estratégicos. La gran ventaja frente a otros city builders móviles es que aquí no hay compras integradas ni publicidad, así que toda la progresión es pura gestión.

Hello Kitty Island Adventure

Inspirado claramente en la fórmula de Animal Crossing, este título propone una vida relajada en una isla junto a personajes de Sanrio, con misiones, amistad, exploración y personalización. Es más simulador social que RPG, pero la progresión de personaje y el diseño de tareas diarias lo acercan bastante al género.

Juegos de Apple Arcade de otros géneros muy bien valorados

Para completar el repaso, merece la pena mencionar algunos de los mejores juegos de Apple Arcade en general, que aunque no todos sean rol, suelen aparecer en rankings y dan contexto del nivel del servicio.

Entre los más destacados están Jetpack Joyride 2, Mini Motorways y Mini Metro+ (planificación de tráfico y redes de transporte), What the Golf? (puzles absurdos de “golf”), Cut the Rope 3, Cityscapes, Outlanders (gestión de poblado sin estrés), Shovel Knight Dig, Football Manager 2023 Touch, Gris+, Samorost 3+, Hidden Folks+, Alba: a Wildlife Adventure, NBA 2K24 Arcade Edition, Reigns: Beyond, Angry Birds Reloaded, Samurai Jack, Creaks, Rayman Mini, BEAST, Overland, Stitch, TMNT Splintered Fate, Grindstone, Cypher 007 y Sayonara Wild Hearts.

Muchos de estos títulos incluyen progresión de personaje, desbloqueo de habilidades o mejoras permanentes, lo que les da cierto sabor a rol aunque se vendan como acción, puzles o estrategia ligera.

Grandes RPG de iOS más allá de Apple Arcade

Si quieres ampliar todavía más tu biblioteca de rol en dispositivos Apple, fuera de Arcade hay una cantidad enorme de RPG tradicionales, tácticos y de acción que han ido llegando a iOS a lo largo de los años, algunos adaptados desde consola o PC.

Clásicos tácticos y JRPG por turnos

Para fans de los RPG tácticos al estilo GBA, hay títulos como Final Fantasy Tactics (versión PSP adaptada a iPhone), con batallas por casillas en el mundo de Ivalice, gráficos optimizados y tiempos de carga mejorados, que mantienen intacto su sistema superprofundo de clases y habilidades.

Dentro de la saga de Square Enix también encuentras Final Fantasy IX adaptado a móviles, con gráficos mejorados, control táctil y la opción de activar ayudas; Final Fantasy II y otras entregas clásicas que traen los combates por turnos de siempre; Mobius Final Fantasy (más orientado a móviles, con sistema ATB y mucha personalización); Final Fantasy Brave Exvius (JRPG de corte clásico pero con enfoque a servicio) o Final Fantasy: All the Bravest, un spin-off simplificado y muy arcade centrado en batallas masivas.

Si quieres algo más de culto, SaGa Scarlet Grace apuesta por un sistema sin niveles tradicionales, priorizando la personalización de personajes y decisiones tácticas en combate, mientras que Dragon Quest III trae a iOS uno de los JRPG más queridos de la trilogía de Erdrick, con su historia medieval y batallas por turnos de toda la vida.

RPG tácticos, estratégicos y de cartas

Más allá de Square, el catálogo táctico en iPhone y iPad incluye joyas como Terra Battle, de Mistwalker, que combina estrategia y puzles con colocación de unidades en el tablero; Heroes of Destiny y Avengers Alliance, que mezclan gestión de escuadras y combates por turnos; o Marvel Avengers Alliance y Star Wars: Galaxy of Heroes, que apuestan por la colección de héroes y batallas tácticas en equipos.

En el terreno de estrategia pura destaca Warlords Classic, un juego de estrategia por turnos ambientado en un mundo de fantasía que lleva décadas siendo un referente del género; o XCOM: Enemy Unknown, la revisión moderna del clásico de 1994, con su mezcla de gestión de base y batallas tácticas con cobertura.

Si te gustan los puzles con progresión tipo RPG, hay híbridos como Scurvy Scallywags (match-3 con ambientación pirata y elementos roleros), Puzzle & Dragons (un clásico de combinar fichas para atacar y capturar monstruos que luego entrenas), Deep Dungeons of Doom (mazmorras durísimas con estética retro), Downwell (acción vertical con toques roguelike), Deadman’s Cross (cartas y zombis) o Guardian Cross, que combina captura de criaturas y combates estratégicos.

RPG de acción y hack and slash

Si prefieres algo más directo, iOS ha recibido un buen listado de ARPG y hack and slash que se juegan de maravilla en pantalla táctil. Entre ellos están Dungeon Hunter 2, 3 y 4, con mazmorras llenas de enemigos y botín; Iesabel, un ARPG clásico con cooperativo para hasta ocho jugadores; Aralon: Sword and Shadow, con mundo abierto en tercera persona; ORC: Vengeance, con un orco protagonista en mazmorras llenas de trampas; o Exitium: Saviors of Vardonia, que ofrece cuatro personajes distintos y varios puntos de vista de un mismo conflicto.

También hay propuestas más centradas en la aventura como Horn (combinando combate, exploración y puzles en tercera persona); Eternal Legacy, con estética y tono muy próximos a los JRPG de consola; Juggernaut: Revenge of Sovering, con énfasis en un héroe destinado a derrotar a una poderosa entidad; o Lili, una aventura más tranquila con un enfoque distinto a la acción directa.

RPG móviles basados en grandes licencias

Si te gustan las franquicias conocidas, en iOS encontrarás adaptaciones de Genshin Impact (mundo abierto, exploración y rol con fuerte componente gacha), Fire Emblem Heroes (estrategia táctica por turnos simplificada para móvil), Pokémon GO, Pokémon Masters, Angry Birds Epic (spin-off RPG por turnos), South Park: Phone Destroyer, Harry Potter: Wizards Unite, Harry Potter: Hogwarts Mystery, Assassin’s Creed Rebellion, Assassin’s Creed Identity, El Señor de los Anillos: Leyendas de la Tierra Media, Star Wars: Galaxy of Heroes, Ultima Forever: Quest for the Avatar o Dragon Age Heroes de EA centrado en escuadras y coleccionismo.

Muchos de estos títulos incluyen micropagos, mecánicas gacha y FOMO, justo lo que algunos jugadores quieren evitar, pero como experiencia puntual pueden encajar si te gusta especialmente la licencia y asumes su modelo económico.

Otras propuestas con sabor rolero

Completan la escena móvil títulos como Heroes Call (ARPG free to play con diferentes clases), Heroes of Order & Chaos y Solstice Arena (MOBAs pioneros en móvil), Knight Storm (gestión de feudo y justas medievales), Iron Knights (acción hack and slash contra hordas de enemigos), Battlestone (acción en tercera persona con mejora de héroes), The Blockheads (supervivencia y construcción con progresión), Exit the Dungeon, Lords of Blood y otros juegos arcade con elementos de mejora y crecimiento del personaje.

Entre tanto nombre, lo más sensato es tener claro qué te apetece: combates tácticos pausados, aventuras narrativas, acción rápida o coleccionismo. A partir de ahí, Apple Arcade te libra de micropagos y anuncios, y el resto del ecosistema iOS te abre la puerta a remasterizaciones míticas, JRPG clásicos, híbridos con puzles y una cantidad de variantes del género prácticamente inabarcable, así que opciones para encontrar tu próximo vicio rolero no te faltan.