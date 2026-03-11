Los usuarios de iPhone en España y Europa empiezan a notar cambios importantes en sus chats de WhatsApp. La última tanda de emojis aprobados por el Consorcio Unicode ha comenzado a llegar a los dispositivos Apple a través de iOS 26.4, primero en forma de beta y muy pronto en versión estable.

Con esta actualización, el teclado del iPhone se pone al día con el estándar internacional y permite que los nuevos emojis de WhatsApp se vean igual en iOS, Android, Windows y el resto de plataformas compatibles. Ya no habrá cuadrados en blanco ni símbolos raros cuando alguien envíe uno de estos iconos desde otro móvil.

Qué nuevos emojis llegan a WhatsApp en los iPhone

La actualización iOS 26.4, actualmente en su beta 4 para desarrolladores y beta pública, incorpora el paquete de iconos aprobado por Unicode 17.0. Esto se traduce en 8 emojis completamente nuevos que ya se pueden probar en WhatsApp y en el resto de aplicaciones de mensajería instaladas en el iPhone:

Cara distorsionada , con rasgos exagerados y ojos saltones para reacciones extremas.

, con rasgos exagerados y ojos saltones para reacciones extremas. Nube de pelea al estilo cómic, ese clásico remolino con golpes y patadas.

al estilo cómic, ese clásico remolino con golpes y patadas. Criatura peluda , una especie de Bigfoot o Sasquatch, pensada para todo tipo de usos simbólicos.

, una especie de Bigfoot o Sasquatch, pensada para todo tipo de usos simbólicos. Orca , la ballena que muchos usuarios echaban en falta en el teclado.

, la ballena que muchos usuarios echaban en falta en el teclado. Trombón , que amplía el repertorio de instrumentos musicales.

, que amplía el repertorio de instrumentos musicales. Cofre del tesoro , repleto de monedas, joyas y corona, ideal para hablar de premios, ahorros o “loot”.

, repleto de monedas, joyas y corona, ideal para hablar de premios, ahorros o “loot”. Deslizamiento o corrimiento de tierras , con rocas cayendo por una ladera.

, con rocas cayendo por una ladera. Bailarín o bailarines de ballet, con opción de género neutro.

Estos iconos forman parte del lote de emoji que Unicode aprobó recientemente y que Apple ha ido implementando en iOS 26.4 beta 4. Durante la beta anterior aparecían aún como signos de interrogación, pero ahora ya muestran su diseño definitivo en el teclado del iPhone y se ven correctamente en WhatsApp siempre que el destinatario tenga también una versión compatible.

Además de estas incorporaciones, Apple activa soporte completo para Emoji 17.0 con Unicode 17.0, lo que marca el estándar que seguirán el resto de plataformas para que los chats no pierdan coherencia visual.

Más de 150 variaciones de tono de piel y género para personalizar tus mensajes

La novedad no se queda solo en los iconos inéditos. Con iOS 26.4, Apple introduce aproximadamente 150 nuevas variaciones de tono de piel y una mayor diversidad en emojis ya existentes. Esto se nota especialmente en:

Las personas luchando , que ahora pueden configurarse con distintos colores de piel.

, que ahora pueden configurarse con distintos colores de piel. Las figuras con orejas de conejo , muy usadas en contextos festivos y de ocio.

, muy usadas en contextos festivos y de ocio. El emoji de bailarín o bailarina de ballet, que suma una versión de género neutro.

Esta ampliación responde tanto a peticiones de usuarios como a la agenda de diversidad que Unicode y Apple llevan impulsando varios años. En la práctica, significa que en WhatsApp se podrán enviar combinaciones mucho más precisas de personajes, evitando tener que recurrir siempre a la versión genérica amarilla o a una sola representación de género.

Aunque algunos de estos cambios puedan generar debate, el objetivo oficial del Consorcio Unicode es que cualquier persona pueda verse reflejada en los emojis que usa a diario. Apple adapta esos lineamientos con su propio diseño gráfico para integrarlos de forma coherente en el teclado de iOS.

Cuándo podrás usar los nuevos emojis de WhatsApp en tu iPhone

A día de hoy, los iconos ya están disponibles en iOS 26.4 beta 4, tanto en la versión para desarrolladores como en la beta pública. Cualquier usuario que tenga esta versión instalada puede ver y utilizar los nuevos emojis en WhatsApp, iMessage, Telegram y el resto de apps compatibles.

La versión estable de iOS 26.4 se espera para finales de marzo o principios de abril, siguiendo el calendario habitual de actualizaciones de primavera de Apple. En cuanto la actualización se publique para todos, bastará con instalarla para que los emojis se integren de forma nativa en el teclado, sin necesidad de ningún paso adicional.

Si alguien te envía uno de estos iconos desde la beta o desde otro sistema que ya los soporte y en tu móvil aparece un cuadro vacío o un signo extraño, es una señal clara de que aún no has actualizado a iOS 26.4. En el momento en que tu iPhone reciba la nueva versión, tanto el envío como la recepción de los nuevos emojis de WhatsApp funcionará sin problemas.

Compatibilidad con Android, Windows y el resto de plataformas

Uno de los puntos clave de esta actualización es que los nuevos emojis forman parte del estándar Unicode, lo que asegura que no se queden solo en el ecosistema Apple. Cuando Google, Microsoft y otras compañías integren Unicode 17 en sus propios sistemas, los iconos se mostrarán correctamente en:

Móviles y tablets con Android .

. Ordenadores con Windows .

. Otras plataformas que usen el estándar Unicode en sus teclados y fuentes.

Mientras tanto, herramientas propias de Apple como Genmoji (dentro de Apple Intelligence) permiten crear iconos personalizados a partir de descripciones, pero esas creaciones no siempre son universales. De ahí que los emojis oficiales de Unicode sigan siendo la vía principal para garantizar que todo el mundo vea lo mismo, use el dispositivo que use.

Cómo actualizar tu iPhone para tener los nuevos emojis en WhatsApp

Para acceder a los nuevos emojis de WhatsApp en tu iPhone, es necesario tener instalada la versión correspondiente de iOS. Si no quieres entrar en el programa de betas y prefieres esperar a la versión estable, el proceso será el habitual cuando Apple libere iOS 26.4:

Abre la app Configuración en tu iPhone.

en tu iPhone. Entra en General > Actualización de software .

. Espera a que el sistema busque la nueva versión de iOS.

Pulsa en Descargar e instalar cuando aparezca iOS 26.4.

Es recomendable realizar la descarga conectado a una red Wi‑Fi estable y con suficiente batería o el iPhone enchufado a la corriente. Una vez complete la instalación y el dispositivo se reinicie, los nuevos emojis quedarán integrados automáticamente en el teclado del sistema y estarán disponibles en WhatsApp y el resto de aplicaciones que utilizan el selector de emojis de iOS.

Quien prefiera adelantarse y probarlos antes de tiempo puede inscribirse en la beta pública de Apple desde la web oficial, aunque conviene tener en cuenta que las versiones de prueba pueden incluir pequeños fallos o cambios de diseño de última hora en los iconos.

Con este paso, Apple refuerza el papel del iPhone como dispositivo de referencia para la comunicación diaria y ajusta el teclado a las demandas actuales: más expresividad, mejor representación y compatibilidad total con plataformas como WhatsApp, donde los emojis se han convertido, casi sin darnos cuenta, en un idioma compartido por millones de personas.