La ceremonia de los Oscar se prepara para abandonar definitivamente la televisión tradicional y dar el salto a un entorno totalmente digital, como ya mostró un anuncio de Apple para los Oscars. A partir de 2029, los premios más famosos de Hollywood solo podrán verse en directo a través de YouTube, en un movimiento que rompe con décadas de emisión en abierto por cadenas como ABC y que encaja de lleno con la forma actual de consumir contenido en todo el mundo.

Este giro estratégico transformará la manera de seguir la gran noche del cine, especialmente para el público de Europa y España, donde hasta ahora la retransmisión dependía de contratos puntuales con televisiones y plataformas de pago. Con la nueva etapa, bastará con tener acceso a internet y a YouTube para ver la gala y todo el contenido relacionado sin barreras geográficas.

Un acuerdo global que cambia de pantalla y de modelo

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha firmado un pacto de alcance internacional con YouTube por el que la plataforma se convierte en el hogar oficial de los Oscar entre 2029 y 2033, con posibilidad de ampliación. El contrato arranca con la edición número 101 de los premios y supone que, durante al menos cinco años, la retransmisión en streaming será exclusiva y gratuita a nivel mundial a través del canal oficial de la Academia.

Hasta 2028, la cadena ABC mantendrá la emisión de la ceremonia en Estados Unidos, incluida la edición del centenario. Será esa gala número 100 la que ponga punto final a una relación de casi medio siglo entre los Oscar y la televisión en abierto estadounidense. Desde entonces, el control pasará por completo a Google, propietaria de YouTube, que gestionará tanto la señal en directo como la distribución internacional.

El cambio no afecta solo a la gala principal. El acuerdo contempla que todos los grandes hitos del calendario de la Academia se integren en el ecosistema de YouTube: desde el anuncio de las nominaciones hasta los Governors Awards, pasando por la alfombra roja, el almuerzo de candidatos, los premios científicos y técnicos o los programas especiales producidos a lo largo del año.

De esta manera, la Academia quiere dejar atrás el modelo de “una noche al año” y convertir su presencia en YouTube en un canal permanente de referencia para aficionados al cine, estudiantes y profesionales, con contenidos recurrentes que mantengan viva la conversación más allá de la ceremonia.

Del feudo de ABC al dominio del ‘streaming’

La decisión de mudarse a YouTube pone fin a una de las asociaciones más largas entre un evento cultural y una cadena de televisión. ABC, propiedad de The Walt Disney Company, ha sido esencialmente “la casa de los Oscar” desde principios de los años sesenta, con derechos casi ininterrumpidos de emisión desde 1961 y un dominio absoluto desde mediados de los setenta.

En los últimos años, sin embargo, el modelo clásico empezaba a mostrar síntomas de agotamiento. Las audiencias en televisión lineal han ido cayendo con fuerza, con un mínimo histórico en 2021 de alrededor de 10 millones de espectadores en Estados Unidos, muy lejos de los más de 50 millones que llegó a congregar la gala a finales de los noventa. Aunque ediciones recientes han repuntado ligeramente, rondando los 18-19 millones de espectadores, la tendencia general seguía siendo descendente.

Mientras tanto, plataformas como YouTube han consolidado una base de usuarios activos de unos 2.000 millones de personas en todo el mundo, con un peso creciente en televisores conectados y dispositivos móviles. Para la Academia, seguir atada a la lógica del prime time tradicional suponía un riesgo de desconexión con las nuevas generaciones, mucho más acostumbradas a consumir contenido en streaming y bajo demanda.

El salto a YouTube coloca a los Oscar como el primer gran premio estadounidense (entre Oscar, Grammy, Emmy y Tony) que abandona por completo la televisión abierta como ventana principal. Es un precedente fuerte en la industria, que será observado muy de cerca por el resto de organizaciones y por las grandes cadenas generalistas.

Qué podrá ver el público: mucho más que la noche de la gala

La alianza entre la Academia y YouTube va más allá de una mera cesión de derechos. El objetivo declarado es construir un ecosistema de contenidos alrededor de los Oscar accesible durante todo el año y desde prácticamente cualquier lugar del mundo, sin necesidad de contratar paquetes de televisión de pago ni depender de horarios cerrados.

Entre los contenidos previstos se incluyen la ceremonia completa en directo, la tradicional alfombra roja con entrevistas y llegada de invitados, la cobertura del Governors Ball (la fiesta oficial posterior a la gala) y la emisión de actos internos que hasta ahora apenas llegaban al público, como los premios científicos y técnicos o determinados encuentros con miembros de la Academia.

El canal oficial de los Oscar en YouTube también servirá para alojar entrevistas en profundidad, pódcast, piezas educativas sobre lenguaje audiovisual y vídeos sobre la historia del cine. Se busca que la plataforma se convierta en un archivo vivo, donde convivan las retransmisiones en directo con contenidos pensados para ser consultados en cualquier momento.

Además, Google Arts & Culture colaborará en la digitalización y difusión de materiales del archivo histórico de la Academia y del Museo de la Academia en Los Ángeles. Esto incluye documentos, objetos, trajes, bocetos y otros elementos que forman parte del legado del séptimo arte, que pasarán a estar disponibles online mediante experiencias interactivas.

Emisión global gratuita, subtítulos y múltiples idiomas

Un elemento central del acuerdo es que la retransmisión de los Oscar en YouTube será gratuita y accesible a nivel mundial. Cualquier usuario que pueda conectarse a la plataforma tendrá la posibilidad de seguir la gala en directo, sin necesidad de suscripción específica, más allá de los servicios de pago complementarios como YouTube TV en Estados Unidos.

La Academia y YouTube han confirmado que la señal contará con múltiples pistas de audio y sistemas de subtitulado en distintos idiomas. Esto permitirá adaptar la experiencia a regiones muy diversas, desde América Latina hasta Europa, África o Asia, sin depender exclusivamente de doblajes o comentarios proporcionados por cadenas locales.

En mercados donde tradicionalmente la emisión ha sido irregular o limitada a canales de nicho, la posibilidad de acceder de forma directa a través de internet elimina muchas de las barreras que imponía la televisión por cable o satélite. También abre la puerta a que comunidades de cinéfilos, críticos y creadores generen sus propias coberturas paralelas, análisis y contenidos derivados alrededor de la señal oficial.

Para el público más joven, acostumbrado a moverse entre móvil, tableta, ordenador y televisor inteligente, el salto a YouTube supone una adaptación natural a sus hábitos de consumo, en la que convivirán el directo, los clips recortados, los resúmenes y las reacciones en redes sociales en tiempo real.

Impacto directo en Europa y en los espectadores españoles

En el caso de Europa y España, el cambio de plataforma tendrá implicaciones muy concretas. Hasta ahora, seguir los Oscar dependía de acuerdos específicos entre la Academia y operadores locales, lo que en ocasiones provocaba que la gala se ofreciera solo en determinados canales de pago o en horarios complicados, con opciones limitadas de ver la emisión oficial en diferido.

Con la nueva etapa, cualquier espectador español con acceso a YouTube podrá conectarse directamente al canal de la Academia y seguir la ceremonia en abierto, con subtítulos y, previsiblemente, pistas de audio adaptadas. Esto simplifica enormemente el acceso y homogeneiza la experiencia con la del resto del mundo.

Este movimiento encaja con la tendencia de otros premios y festivales que, en Europa, han empezado a reforzar su presencia digital. Las galas locales, como los Goya o diferentes entregas autonómicas, experimentan cada vez más con retransmisiones en plataformas online y redes sociales para llegar a un público que consume menos televisión convencional.

Para la comunidad profesional y para los aficionados que siguen de cerca la temporada de premios desde España, la disponibilidad de la señal oficial en YouTube también facilitará el acceso a discursos íntegros, actuaciones musicales, mesas redondas y materiales complementarios sin depender de que las cadenas locales decidan qué segmentos emitir.

Una apuesta por rejuvenecer la audiencia y reforzar el alcance

La caída progresiva de las audiencias televisivas ha sido uno de los factores que han impulsado este cambio. Aunque en los últimos años los Oscar han logrado pequeñas remontadas en número de espectadores, las cifras siguen muy lejos de sus máximos históricos y ya no bastan para justificar, por sí solas, los elevados costes asociados a una retransmisión tradicional en abierto.

Con el salto a YouTube, la Academia pretende no solo contener esa pérdida de relevancia, sino también redefinir cómo se mide el éxito de la gala. Más allá del dato puntual de hogares conectados en Estados Unidos, la atención se desplazará hacia métricas globales: visualizaciones totales, minutos vistos, interacción en tiempo real y seguimiento en distintos mercados.

Al situar la ceremonia en una plataforma donde conviven vídeos musicales, creadores de contenido, críticas de cine y directos de todo tipo, los Oscar se insertan en un entorno en el que la descubierta de contenido y la conversación social son constantes. Esto puede ayudar a enganchar a espectadores que quizá no verían las tres horas de gala, pero sí clips concretos, discursos virales o momentos destacados.

Al mismo tiempo, la posibilidad de segmentar audiencias y ofrecer diferentes señales o comentarios alternativos abre espacio para formatos más flexibles y participativos, desde chats en directo hasta votaciones, experimentos interactivos o coberturas paralelas enfocadas a nichos concretos dentro del universo cinéfilo.

Reacciones, dudas y el simbolismo del cambio

Desde la Academia, figuras como el director ejecutivo Bill Kramer y la presidenta Lynette Howell Taylor han presentado el acuerdo con YouTube como una “alianza estratégica global” pensada para ampliar el alcance internacional de los premios y facilitar que cualquier persona interesada en el cine pueda acceder a la gala y a los contenidos asociados.

Por parte de YouTube, su consejero delegado Neal Mohan ha subrayado la importancia cultural de los Oscar y ha defendido que la plataforma puede actuar como un escaparate privilegiado para nuevas generaciones de cineastas y espectadores, combinando la tradición del premio con herramientas digitales de participación y distribución.

No obstante, el movimiento también ha generado algunas dudas entre quienes valoran la experiencia colectiva de ver los Oscar en televisión como un ritual compartido en hogares y reuniones con amigos. La incógnita es si YouTube será capaz de reproducir esa sensación de evento global simultáneo o si la fragmentación propia del entorno digital diluirá parte de esa liturgia.

La Academia sostiene que el cambio no pretende romper con el legado del premio, sino trasladarlo a un espacio donde pueda seguir creciendo. El reto estará en encontrar el equilibrio entre el tono clásico de la gala y las posibilidades de formato que ofrece una plataforma nativa digital, sin perder el carácter festivo y comunitario que ha dado identidad a la noche de los Oscar durante casi un siglo.

Con todo, el acuerdo sitúa a los premios en el centro de un experimento a gran escala sobre cómo deben adaptarse los grandes eventos culturales a un panorama dominado por el streaming, la multiplicidad de pantallas y una audiencia global que quiere elegir cómo, cuándo y desde dónde seguir la gran fiesta del cine.

Lo que se abre a partir de 2029 es un nuevo capítulo para los Oscar: la gala seguirá coronando a las películas y profesionales más destacados del año, pero lo hará en un entorno donde el acceso global, la emisión en abierto y una oferta continua de contenidos en YouTube sustituirán al antiguo modelo de cita única frente al televisor, con un impacto especialmente visible para quienes siguen el cine desde España, Europa y el resto del mundo.