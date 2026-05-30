La popularidad de Telegram no ha dejado de crecer en España y en el resto de Europa, ofreciendo funciones que van mucho más allá de los simples chats. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo una cara b bastante turbia que preocupa a los expertos en seguridad. No es solo una herramienta para compartir memes o estar en grupos de noticias, sino que se ha convertido en un escenario ideal para que se muevan ciertos negocios bastante opacos.

Resulta que la libertad y el anonimato que ofrece la plataforma son un arma de doble filo. Mientras que muchos usuarios valoran su privacidad, otros aprovechan estas mismas características para montar auténticos mercados negros digitales. El problema es que la línea entre la comunicación segura y el fraude se vuelve cada vez más fina, dejando a los usuarios menos experimentados en una situación de vulnerabilidad ante ataques que son cada vez más sofisticados.

Telegram como el nuevo bazar del cibercrimen

Lo que antes se escondía en los rincones más profundos de la Dark Web ahora está a solo un par de clics de distancia. En diversos canales públicos y privados, es alarmante comprobar cómo se comercia con paquetes de software malicioso y kits de phishing listos para ser usados por cualquier aprendiz de estafador. Ya no hace falta ser un genio de la informática para intentar engañar a alguien, basta con tener una cuenta en esta aplicación y saber dónde buscar.

Además, el uso de bots automatizados ha facilitado enormemente la tarea a los delincuentes. Estos programas pueden gestionar cientos de interacciones al mismo tiempo, lo que les permite lanzar campañas de estafa a gran escala sin apenas esfuerzo manual. Es una auténtica industria que funciona las veinticuatro horas del día, distribuyendo enlaces falsos que imitan a bancos o servicios de mensajería conocidos por todos para robarnos las credenciales en un descuido.

Las tácticas de engaño más frecuentes en nuestro entorno

Si echamos un ojo a lo que ocurre en nuestro país, las estafas suelen tener un patrón muy claro. Los timadores se aprovechan de las necesidades de la gente, publicitando ofertas de trabajo falsas que prometen sueldos astronómicos por tareas sencillas desde casa. Muchos caen en la trampa y acaban facilitando sus datos bancarios o incluso realizando pequeños pagos previos bajo la excusa de gastos de gestión o formación que nunca llegan a materializarse.

Otro gancho muy potente es el de las inversiones milagrosas. Abundan los canales donde supuestos expertos financieros aseguran tener la clave para forrarse con criptomonedas en cuestión de días. Al final, todo suele ser un sistema piramidal o un simple robo directo donde, una vez que envías tu dinero a la cartera digital que te indican, los administradores del canal desaparecen del mapa sin dejar ni rastro de su identidad.

Filtraciones masivas y robo de identidad

Pero la cosa no queda ahí, ya que Telegram se ha erigido como el repositorio favorito para volcar bases de datos robadas. Es frecuente encontrar archivos que contienen nombres, apellidos, teléfonos y correos electrónicos de millones de personas, procedentes de brechas de seguridad de otras empresas. Esta información es oro puro para los ciberdelincuentes, que la utilizan para personalizar sus ataques y hacerlos mucho más creíbles ante sus víctimas.

Para evitar que nos den gato por liebre, es fundamental tomar cartas en el asunto y no confiar ciegamente en todo lo que vemos. Activar la verificación en dos pasos, como cuando Telegram incorpora los passkeys para un acceso más seguro y limitar quién puede vernos u ocultar nuestro número de teléfono son pasos básicos para blindar nuestra cuenta frente a posibles intrusos. Al final del día, la prevención es la única barrera real que tenemos frente a este tipo de amenazas digitales que no dejan de evolucionar.

La realidad es que, a pesar de las ventajas que nos ofrece la aplicación, el ecosistema de Telegram presenta retos de seguridad que no podemos ignorar. Estar al loro de las nuevas modalidades de estafa y proteger nuestra información personal con sentido común es esencial. Solo así podremos seguir disfrutando de la tecnología sin que nuestros datos acaben expuestos en el mercado negro o seamos víctimas de un engaño que pueda comprometernos seriamente.