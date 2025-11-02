Durante años, los modelos Pro del iPhone se han caracterizado por ofrecer acabados elegantes, pero también algo predecibles. Sin embargo, parece que Apple podría romper esa tendencia el próximo año con una paleta de colores muy diferente a lo habitual con sus nuevos iPhone 18 Pro.

Nuevos colores y una nueva perspectiva para los iPhone 18 Pro

Un conocido filtrador en la red social china Weibo, conocido como Instant Digital, ha revelado que los futuros iPhone 18 Pro podrían llegar en nuevos tonos cálidos, como café, burdeos y púrpura, una gama que apuesta por la sobriedad sin renunciar al lujo.

Aunque el color morado ya ha aparecido en generaciones anteriores —como en los iPhone 12, 14 y 14 Pro—, las tonalidades café y burdeos serían completamente inéditas en la familia iPhone. El primero aportaría un matiz terroso y elegante, cercano al dorado del iPhone XS o al titanio desértico del reciente iPhone 16 Pro. Por su parte, el burdeos combinaría matices rojizos y violáceos para un acabado más profundo y sofisticado.

Curiosamente, la filtración también apunta a una ausencia del color negro, que por primera vez desaparecería de la gama Pro. Actualmente, el iPhone 17 Pro se ofrece en plata, azul oscuro y naranja cósmico, por lo que parece que Apple busca distanciarse de los tonos más clásicos para apostar por una imagen más cálida y distintiva.

En cuanto a las especificaciones técnicas, se espera que los iPhone 18 Pro incluyan el nuevo chip A20, fabricado con el proceso de 2 nm de TSMC, una cámara principal con apertura variable, el módem C2 y un control de cámara simplificado, entre otras mejoras. Todo apunta a que esta nueva generación llegará en otoño de 2026, con un diseño refinado y un aire más atrevido, pensado para quienes buscan un toque diferente sin perder la esencia premium que caracteriza a la línea Pro.