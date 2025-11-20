Las mejores ofertas de Black Friday en accesorios UGREEN

El Black Friday vuelve a situar a UGREEN como una de las marcas más interesantes para quienes buscan cargadores potentes, baterías externas fiables y accesorios compatibles con el ecosistema Apple. Este año encontramos descuentos muy agresivos que permiten comprar dispositivos de alta calidad a precios mucho más razonables, desde bases de carga magnéticas hasta power banks de gran capacidad preparados para cargar incluso un MacBook. A continuación repasamos las ofertas más destacadas, explicando qué aporta cada producto y dejando acceso directo a cada enlace con precio final ya rebajado.