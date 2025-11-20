Las mejores ofertas de Black Friday en accesorios UGREEN

El Black Friday vuelve a situar a UGREEN como una de las marcas más interesantes para quienes buscan cargadores potentes, baterías externas fiables y accesorios compatibles con el ecosistema Apple. Este año encontramos descuentos muy agresivos que permiten comprar dispositivos de alta calidad a precios mucho más razonables, desde bases de carga magnéticas hasta power banks de gran capacidad preparados para cargar incluso un MacBook. A continuación repasamos las ofertas más destacadas, explicando qué aporta cada producto y dejando acceso directo a cada enlace con precio final ya rebajado.
Ofertas destacadas de UGREEN en Amazon
- El UGREEN Nexode 100W Cargador USB-C GaN de 4 Puertos es una solución pensada para quienes necesitan cargar varios dispositivos a la vez, aprovechando la eficiencia de la tecnología GaN para mantener temperaturas más bajas y mayor estabilidad. Su potencia total de 100 W permite cargar un MacBook, un iPad y un iPhone simultáneamente sin perder velocidad, y el descuento aplicado lo convierte en una compra muy equilibrada. Puedes encontrarlo por 27,49€ a través de este enlace:
- La UGREEN Nexode Power Bank 100W de 20.000 mAh destaca por ofrecer potencia suficiente para cargar incluso un portátil gracias a su salida USB-C de alta capacidad. Su tamaño sigue siendo razonable pese a la gran batería, y es muy útil para viajes o días en los que necesites cargar varios dispositivos sin depender de enchufes. El descuento del 40% lo convierte en uno de los power banks más interesantes del mercado en relación potencia-precio. Puedes conseguirla por 35,99€ aquí:
- El UGREEN MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger es un cargador inalámbrico doble que permite colocar el iPhone mediante su sistema magnético y cargar un segundo dispositivo a la vez. Es perfecto para escritorios, ya que mantiene el teléfono elevado para visualizar notificaciones mientras se carga. Su diseño estable y su compatibilidad con MagSafe lo convierten en una opción ideal para quienes buscan un cargador práctico y bonito. Disponible por sólo 39,99€ en este enlace:
- El UGREEN FineTrack Smart Finder es una alternativa económica a otros localizadores compatibles con la app Buscar, permitiendo añadir fácilmente objetos como llaves, mochilas o mochilas al ecosistema Apple. Su diseño compacto y su integración nativa con iOS lo hacen muy cómodo de usar, especialmente para quienes ya tienen dispositivos Apple. Con casi un 40% de descuento, es una de las compras más recomendables del listado. Puedes obtenerlo por 23,99€ aquí:
- El UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10.000 mAh 25W combina la comodidad de un power bank magnético con una potencia real suficiente para ofrecer carga rápida incluso sin cables. Es un accesorio especialmente útil para el día a día, ya que se adhiere al iPhone sin necesidad de sujeciones extra y permite seguir usando el dispositivo con comodidad. El precio rebajado lo convierte en una opción de muy buena relación calidad-precio. Puedes comprarlo por 57,99€ aquí:
- La UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charging Station es una estación que permite cargar el iPhone, los AirPods y un Apple Watch en un único soporte estable y bien diseñado. Es una opción ideal para escritorios o mesitas de noche, ofreciendo un espacio organizado y sin cables. Su rebaja del 36% la convierte en una de las estaciones de carga más atractivas del momento dentro de su gama. Puedes conseguirla por 94,73€ aquí:
- Si buscas un NAS fácil de configurar y a un excelente precio, UGREEN te ofrece dos modelos diferentes según tus necesidades. El NAS DH2300 de 2 bahías y 4GB de RAM, ideal para principiantes, lo tienes disponible por 167,99€ en este enlace. Si quieres algo más completo, tienes el DH4300 Plus de 4 bahías y 8GB de RAM por 322,49€ en este enlace.
