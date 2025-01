Lululook Ultra-Rise Qi2, calidad-precio insuperable

Probamos una de las bases de carga con mejor relación calidad-precio por sus prestaciones y calidad de materiales, y por incluir en la caja todo lo que necesitamos, incluso una fuente de alimentación con potencia de 30W para que todo funcione como debe.

Cuando hablamos de cargadores para nuestros dispositivos siempre recomendamos lo mejor de lo mejor, no sólo por estética, diseño y calidad de materiales, también porque es la mejor forma de cuidar la batería de nuestros productos de Apple. Y hoy no va a ser diferente, porque esta nueva estación de carga Ultra-Rise Qi2 de Lululook nos ofrece un producto con materiales de primera calidad como el aluminio, prestaciones superiores como carga rápida simultánea para hasta 3 dispositivos (iPhone, Apple Watch y AirPods) y todos los accesorios necesarios incluidos para su funcionamiento, con fuente de alimentación de 30W Power Delivery y tecnología GaN, y cable USB-C a USB-C de nylon trenzado con longitud de 1 metro. y todo esto lo hace con un precio más que sorprendente: 76,99€.

Carga rápida para iPhone y Apple Watch

La base Ultra-rise opta por utilizar el estándar universal Qi2, equivalente al MagSafe de Apple pero disponible no sólo para iPhone, también para cada vez más smartphones Android. Esto significa que desde el iPhone 12 en adelante podremos utilizar esta base de carga con una potencia de 15W, es decir, carga rápida. Nuestro iPhone se unirá magnéticamente a la base y quedará «suspendido», con total seguridad de que no se caerá salvo que le des un buen golpe. Recuerda que si utilizas una funda deberá ser también compatible con sistema MagSafe o no tendrá agarre suficiente. Y justo detrás tenemos el disco de carga para el Apple Watch, también con carga rápida, ofreciendo 5W de potencia para los Apple Watch a partir del Series 7 en adelante, y para los dos modelos de Apple Watch Ultra que ahora mismo tenemos. Si tu Apple Watch es más antiguo, puedes recargarlo sin problemas pero con carga convencional. La carga rápida en el caso del Apple Watch es tremendamente cómoda si lo usas para monitorizar el sueño porque con una media hora diaria de recarga tendrás tu Apple Watch listo para usarlo durante todo el día.

Además de esta superficie de carga, contamos con otra en la base de la estación de carga, pero esta vez sólo llega a los 5W de potencia. Está destinada a recargar cualquier modelo de AirPods con estuche de carga inalámbrico. Cuenta con algunos imanes que ayudan a que el estuche quede bien colocado sin necesidad de tener que calcular con precisión dónde los colocamos. Si queremos podemos utilizar esta superficie para recargar cualquier otros auriculares con carga inalámbrica, o incluso un smartphone.

Compacto y sólido

Recargar tus dispositivos del día a día supone un problema de enchufes y espacio, y esta base Ultra-Rise soluciona esos problemas. El espacio que ocupa es mínimo, por lo que es perfecta para poder colocarla en la mesita de noche o en un escritorio sin que ocupe demasiado espacio, y todo ello con un único enchufe ocupado y sólo un cable. Su diseño no sólo es compacto, es además muy sólido gracias a su construcción en metal y el acabado anodizado disponible en tres diferentes colores (gris, negro y titanio). Únicamente echo de menos que la base tuviera algo más de peso para poder quitar el iPhone fácilmente del imán del cargador con una sola mano, aquí habrá que hacer uso de las dos manos para poder retirarlo o con un poco de práctica tirar hacia abajo del teléfono para que no se mueva la base al quitarlo.

Opinión del editor

Teniendo en cuenta los materiales de construcción, el diseño y que dispone de carga rápida para iPhone y Apple Watch, esta base Ultra-Rise de Lululook tiene una relación calidad-precio sensacional. Más aún si tenemos en cuenta que se incluye la fuente de alimentación y el cable. Por 76,99€ en Amazon (enlace) es difícil no recomendar su compra.

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €76,99 80% Ultra-Rise Qi2

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Potencia Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 100%

Pros Fabricada en aluminio

Diseño compacto

Carga rápida iPhone y Apple Watch

Recargar 3 dispositivos de forma simultánea

fuente de alimentación 30W incluida