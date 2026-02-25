El MacBook barato tendrá algunas carencias que debes conocer

Apple estaría preparando un MacBook más económico con importantes limitaciones frente al MacBook Air. La información publicada detalla una lista concreta de recortes que permitirían reducir el precio del equipo dentro del catálogo. El dispositivo integraría el chip A18 Pro en lugar de un procesador de la serie M, marcando una diferencia clara en posicionamiento. Este enfoque situaría al nuevo modelo como una opción de entrada al ecosistema Mac, pero con especificaciones ajustadas en varios apartados clave.

En el apartado de pantalla, el equipo tendría un brillo máximo inferior al del MacBook Air, que actualmente alcanza los 500 nits. Además, no incluiría la tecnología True Tone, eliminando el ajuste automático de color según la luz ambiente. Estos dos puntos suponen una diferenciación directa frente a los modelos actuales. La reducción en el brillo y la ausencia de True Tone formarían parte de la estrategia para contener costes sin modificar el formato general del portátil.

También habría limitaciones claras en almacenamiento y rendimiento del disco. No estaría disponible en configuraciones de 1 TB ni 2 TB, quedando limitado a 256 GB y 512 GB, con la posibilidad de una opción de 128 GB para el sector educativo. Además, las velocidades del SSD serían más lentas que en los MacBook Air y Pro actuales. Estos recortes afectarían directamente a la capacidad y rapidez de almacenamiento del equipo.

En cuanto a conectividad y hardware adicional, el listado menciona que no incluiría carga rápida y que el teclado no tendría retroiluminación. Tampoco sería compatible con auriculares de alta impedancia. A nivel inalámbrico, el dispositivo no utilizaría el chip N1 de Apple para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, sino que optaría por una solución diferente. Además, se apunta a que contaría con puertos USB-C estándar en lugar de Thunderbolt, reforzando su posicionamiento inferior dentro de la gama.

El uso del chip A18 Pro implicaría una diferencia notable frente a los Mac con chip M, y el equipo contaría previsiblemente con 8 GB de memoria RAM. Con esta combinación de recortes en pantalla, almacenamiento, conectividad y funciones adicionales, Apple configuraría un MacBook claramente diferenciado del Air. El objetivo sería ofrecer un portátil más asequible, manteniendo macOS, pero con una lista definida de limitaciones frente a los modelos superiores.