El MacBook Neo se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados del año dentro del mercado de portátiles. Lo que en un principio se presentaba como una apuesta discreta para la gama de entrada ha terminado por disparar las previsiones de Apple, que se ha visto obligada a revisar al alza sus planes de producción ante una demanda que, según fuentes del sector, ha superado las expectativas en torno a un 35 %.

Esta respuesta tan fuerte del público tiene una explicación relativamente sencilla: se trata del portátil más asequible que ha comercializado Apple, pero sin renunciar a buena parte de la experiencia propia de la marca. En España y en el resto de Europa el MacBook Neo se ha colado rápidamente entre los modelos más vendidos en el tramo de precio de entre 700 y 900 euros, ganando terreno entre estudiantes, usuarios que trabajan principalmente en la nube y quienes querían probar macOS sin pasar por los modelos más caros.

De previsiones moderadas a un objetivo de 10 millones de unidades

Pocas semanas después de su llegada a las tiendas, esos números han quedado desfasados. Las ventas del MacBook Neo han obligado a Apple a pedir más componentes y a elevar su objetivo de producción hasta los 10 millones de portátiles, un salto significativo que refleja el tirón comercial del equipo. En mercados europeos como España, Francia o Alemania, los distribuidores han reportado roturas de stock puntuales y una demanda claramente superior a la de generaciones anteriores de portátiles de entrada de la marca.

Esta revisión al alza no solo responde al éxito en países tradicionalmente fuertes para Apple. El Neo está funcionando especialmente bien en el entorno educativo, donde el precio se convierte en un factor determinante. Institutos, universidades y familias que hasta ahora optaban casi siempre por portátiles Windows de marcas asiáticas han empezado a considerar esta alternativa, sobre todo cuando el uso principal pasa por navegación, ofimática, videollamadas y consumo de contenido. Esta dinámica guarda relación con el impacto que han tenido otros dispositivos con chip A18 en educación, según análisis sobre el impacto de ese SoC.

El cambio de escenario obliga a Apple a ajustar su planificación de producción y suministro de componentes. El cuello de botella más delicado está en los chips A18 Pro, que también se emplean en los iPhone 16 Pro, por lo que cualquier incremento de pedidos puede tener impacto tanto en costes como en plazos de entrega.

Un portátil de acceso que rompe con la estrategia clásica de Apple

Durante años, Apple había evitado competir de forma directa en la franja de portátiles más baratos, manteniendo sus MacBook en un rango de precios claramente superior al de la mayoría de fabricantes con Windows. El MacBook Neo rompe ese patrón: se coloca desde los 699 € y se sitúa como puerta de entrada al catálogo de portátiles de la compañía. Esta estrategia se enlaza con debates recientes sobre el papel del nuevo MacBook en la gama.

Para lograrlo, la firma ha optado por una combinación de componentes más contenidos y una construcción algo menos ambiciosa que la de modelos como el MacBook Air, pero manteniendo elementos clave de la experiencia de uso: buena autonomía, integración total con el ecosistema Apple, diseño reconocible y un rendimiento suficiente para el día a día. El resultado es un equipo que, sin aspirar a ser el más potente, se percibe como “suficientemente Mac” para el usuario que no necesita prestaciones profesionales. Además, su diseño y reparación han sido objeto de análisis recientes que resaltan su enfoque práctico.

Ese movimiento tiene implicaciones importantes en la política de precios de la marca. El salto respecto a generaciones previas es notable, ya que hasta ahora era difícil encontrar un portátil nuevo de Apple por debajo de los mil euros. Fuentes del sector apuntan a que la compañía estaría aceptando márgenes algo más ajustados a cambio de ganar volumen, algo llamativo en un momento en el que el mercado global del PC crece a un ritmo muy moderado, en torno al 2-3 % anual.

En Europa, este posicionamiento más agresivo se deja notar en la competencia con fabricantes como Lenovo, ASUS o Acer, que tradicionalmente dominaban el segmento medio-bajo. El Neo obliga a revisar estrategias de precio y gama, porque muchos usuarios que antes descartaban un Mac por cuestión económica ahora lo ven como una opción viable, especialmente si ya usan iPhone o iPad.

Especificaciones del MacBook Neo: chip A18 Pro y enfoque práctico

En el apartado técnico, el MacBook Neo apuesta por una configuración equilibrada. El corazón del equipo es el SoC A18 Pro, el mismo que montan los iPhone 16 Pro, adaptado aquí a un uso de portátil. Este chip integra una CPU de 6 núcleos y una GPU de 5 núcleos, apoyados por un ancho de banda de memoria de 60 GB/s, suficiente para tareas cotidianas, ofimática avanzada, navegación intensa y reproducción multimedia.

La memoria RAM se sitúa en un máximo de 8 GB en esta primera generación, una decisión que ha generado cierto debate entre usuarios más exigentes. Para el perfil de uso al que va dirigido —trabajo básico, aplicaciones ligeras, estudios y consumo de contenido— suele ser adecuado, pero quienes manejan muchas aplicaciones en paralelo o trabajan con proyectos más pesados pueden notar las limitaciones a medio plazo.

En almacenamiento, el modelo base parte de 256 GB de capacidad interna, con opciones superiores para quienes necesitan más espacio. La pantalla es de 13 pulgadas, con resolución de 2408 x 1506 píxeles y cobertura de la gama cromática sRGB, suficiente para un uso general y reproducción de vídeo en buena calidad. No llega a los niveles de brillo y fidelidad de paneles más avanzados de la marca, pero se sitúa en una gama correcta para el precio del dispositivo.

El apartado multimedia se completa con un sistema de 2 altavoces y 2 micrófonos, que busca cumplir en videollamadas y consumo de audio sin demasiadas pretensiones audiófilas, y una cámara frontal de 1080p que mejora respecto a viejas generaciones de portátiles de la compañía. El trackpad es Multi‑Touch, en línea con lo habitual en la gama MacBook, y mantiene una experiencia de control muy valorada en el ecosistema de la marca.

En conectividad física, el Neo ofrece puertos USB 3 y USB 2 (sin alardes, pero funcionales) y, en el plano inalámbrico, incluye Wi‑Fi 6E, algo que lo sitúa al día en redes domésticas de última generación. La seguridad corre a cargo de Touch ID, aunque esta función se reserva únicamente al modelo con 512 GB de almacenamiento, un detalle que puede marcar la balanza para quienes valoran especialmente el inicio de sesión biométrico.

La batería de 36,5 Wh promete hasta 16 horas de reproducción de vídeo, una cifra que, como siempre, depende del uso real. En entornos de ofimática y navegación combinada con videollamadas, los usuarios están reportando jornadas completas sin necesidad de buscar el cargador, uno de los puntos fuertes que suelen mantener los portátiles de Apple incluso en sus gamas de entrada.

Un precio agresivo para captar nuevos usuarios en España y Europa

Uno de los motivos clave del éxito del MacBook Neo es su posicionamiento de precio desde 699 €, algo inédito hasta ahora en el catálogo de portátiles de Apple. Este umbral lo sitúa frente a frente con una amplia oferta de equipos Windows de gama media-baja, especialmente en mercados como el español, donde el presupuesto suele ser determinante para estudiantes y familias. Además, las comparativas de precios con los nuevos modelos ayudan a colocar el Neo en su contexto regional en España.

En el rango de 700 a 900 euros, el Neo se ha colocado rápidamente entre los tres modelos más vendidos en varios países europeos, según datos internos de distribuidores. Su propuesta es sencilla pero efectiva: un Mac “básico” que permite acceder a macOS, a la integración con el iPhone y al resto de servicios de la compañía sin tener que dar el salto a un MacBook Air o a un MacBook Pro.

Este movimiento presiona a la competencia. Los principales fabricantes de portátiles con Windows, que tradicionalmente han competido por precio en estas bandas, se ven obligados a replantear su estrategia de márgenes y prestaciones. Mientras Apple puede apoyarse en ingresos adicionales a través de servicios y su ecosistema cerrado, muchos de sus rivales dependen casi exclusivamente de la venta de hardware, lo que limita su capacidad de recortar más los precios sin sacrificar en exceso la rentabilidad.

En España, los primeros en adoptar el MacBook Neo están siendo estudiantes de secundaria, universitarios y usuarios que trabajan en remoto con necesidades básicas, pero que valoran la integración con su iPhone o iPad, la estabilidad del sistema operativo y la autonomía. Para buena parte de este público, el Neo supone una forma relativamente económica de entrar en el mundo Mac sin renunciar a un diseño cuidado y a una experiencia fluida.

El impacto en la gama alta de la propia Apple es otro punto de debate. Algunos analistas estiman que la canibalización de modelos superiores como el MacBook Air podría situarse entre un 15 % y un 20 %, al menos en la fase inicial, a medida que parte del público con presupuesto ajustado opta por el Neo en lugar de dar el salto a gamas más caras.

El papel del chip A18 Pro y la apuesta por el ecosistema

Buena parte del atractivo del MacBook Neo está en su equilibrio entre precio y prestaciones, y ahí el chip A18 Pro juega un papel central. Este SoC, heredado directamente de los iPhone 16 Pro, ha sido optimizado para un escenario en el que la eficiencia energética es tan importante como el rendimiento puro, permitiendo a Apple combinar un consumo contenido con una autonomía elevada.

Aunque no compite con la gama M en capacidad bruta de cálculo, el A18 Pro ofrece más que suficiente para el uso cotidiano que se espera de este portátil: trabajo en la nube, edición ligera de fotos y vídeo, herramientas de productividad, aplicaciones educativas y ocio digital. Este enfoque encaja con el perfil de usuario al que va dirigido el Neo, que prioriza la fluidez general y la duración de la batería sobre la potencia para tareas profesionales pesadas.

Más allá del hardware, el MacBook Neo se posiciona como una puerta de entrada al ecosistema Apple. Cada nuevo comprador no solo adquiere un portátil, sino que se integra en un entorno que incluye iCloud, Apple Music, Apple TV+, la App Store y otros servicios. Esta estrategia es especialmente relevante en el caso de estudiantes y usuarios jóvenes.

Para Apple, captar a un estudiante que compra su primer MacBook puede suponer un usuario potencialmente fiel durante muchos años. La experiencia con el Neo puede influir en futuras decisiones de compra, desde renovar el portátil hasta elegir un iPhone, un iPad o un Apple Watch, además de la contratación de servicios de suscripción. Esto explica en buena medida por qué la compañía está dispuesta a ajustar márgenes en este producto: el beneficio a largo plazo no llega solo de la venta inicial.

Este enfoque, centrado en la base instalada y en los ingresos recurrentes, diferencia a Apple de muchos de sus competidores, que no cuentan con un ecosistema tan integrado ni con una cartera de servicios tan amplia. El MacBook Neo refuerza, por tanto, una estrategia que va más allá del simple número de unidades vendidas.

Rumores sobre la segunda generación: A19 Pro y 12 GB de RAM

A pesar de que el MacBook Neo de primera generación acaba de llegar al mercado, ya empiezan a circular informaciones sobre su sucesor. Diversas filtraciones apuntan a que Apple trabaja en una segunda iteración del equipo para los próximos años, con mejoras centradas en el rendimiento y en la memoria.

Según estas fuentes, el próximo modelo integraría el futuro SoC A19 Pro, el mismo chip que se espera que estrenen los iPhone 17 Pro. El salto de generación debería traducirse en un incremento notable de la potencia de CPU y GPU, así como en mejoras en eficiencia energética y capacidades de inteligencia artificial, cada vez más presentes en aplicaciones y servicios.

Uno de los cambios más relevantes que se barajan es el aumento de la memoria RAM hasta los 12 GB. Esta mejora respondería a una de las principales críticas al modelo actual, que se queda en 8 GB como máximo. Con 12 GB, el Neo ganaría margen para tareas algo más exigentes, mejor gestión de varias aplicaciones simultáneas y una mayor vida útil para quienes planeen alargar su portátil varios años.

De confirmarse estos rumores, la segunda generación del MacBook Neo reforzaría su posición como opción principal para quienes buscan un portátil relativamente económico dentro del mundo Mac, pero con un extra de recorrido en rendimiento. No obstante, por ahora se trata de información no oficial, y habrá que esperar a que Apple mueva ficha para conocer los detalles definitivos y cómo encaja en su catálogo global.

En cualquier caso, la existencia de estos planes sugiere que la compañía no ve al Neo como un experimento puntual, sino como una familia de producto con continuidad, llamada a mantenerse en el tiempo y a seguir atrayendo nuevos usuarios hacia el ecosistema.

Con todo lo anterior sobre la mesa, el MacBook Neo se ha consolidado como un portátil que ha sorprendido por sus cifras de ventas y por su impacto estratégico: ha abierto a Apple las puertas de un segmento de precio donde apenas tenía presencia, ha forzado movimientos en la competencia y ha reforzado su apuesta por captar usuarios jóvenes que pueden acabar vinculados a largo plazo a sus dispositivos y servicios. Su combinación de precio contenido, especificaciones ajustadas pero solventes y un fuerte tirón en España y el resto de Europa explica por qué este modelo, pensado para ser el más “modesto” de la casa, se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado.