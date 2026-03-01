Tras años descartando públicamente la idea de un portátil Mac con pantalla táctil, Apple se prepara para dar un giro importante en la gama profesional. Diversos informes coinciden en que los próximos paneles OLED con soporte táctil y un nuevo recorte superior al estilo Dynamic Island, acercando aún más el Mac al lenguaje visual y de interacción del iPhone y del iPad.

Los datos recopilados por medios como Bloomberg y filtradores especializados apuntan a un lanzamiento previsto para la segunda mitad de 2026, probablemente entre octubre y diciembre. No se trataría de un experimento puntual, sino de uno de los mayores rediseños del MacBook Pro en años, con cambios en la pantalla, en la forma de interactuar con macOS y en el propio posicionamiento del portátil dentro del ecosistema de Apple.

Pantallas OLED táctiles: adiós al mini‑LED, hola al toque directo

Uno de los pilares del rediseño será la adopción de paneles OLED táctiles en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que sustituirán a las pantallas mini‑LED actuales con ProMotion a 120 Hz. Según las filtraciones, Apple mantendría esa alta tasa de refresco, pero con las ventajas propias del OLED: negros prácticamente puros, contraste muy elevado y respuesta más rápida del píxel.

Esta transición implicará también una mejora en la eficiencia energética en determinados escenarios, ya que el OLED puede apagar por completo los píxeles que muestran negro, algo especialmente útil en interfaces oscuras o en tareas donde predominan fondos oscuros. Para muchos profesionales de vídeo y fotografía en Europa, este tipo de panel puede ofrecer una reproducción de color y control de brillo por píxel más precisa que la tecnología anterior.

En el plano del diseño, se espera que el uso de OLED permita un panel algo más delgado, lo que abriría la puerta a ligeros ajustes en el grosor de la tapa del portátil. No se habla de un cambio radical de chasis, pero sí de una evolución del MacBook Pro que aproveche la nueva tecnología de pantalla para refinar las líneas del MacBook Pro actual.

Detrás de estos paneles estaría Samsung Display como proveedor principal, con una producción que podría situarse en varios millones de unidades al año. Si la demanda acompaña, no se descarta que Apple lleve más adelante esta tecnología también a otros modelos de Mac, aunque de momento el foco está claramente puesto en la gama Pro.

Dynamic Island llega al MacBook Pro: más que un simple recorte

Otra de las grandes novedades será la incorporación de una Dynamic Island en la parte superior de la pantalla, que sustituirá al notch tradicional que Apple introdujo en los MacBook Pro de 2021. En lugar de limitarse a alojar la cámara, esta zona pasará a ser un elemento activo de la interfaz, similar a la isla dinámica de los iPhone más recientes.

Los rumores describen una versión algo más pequeña que la de los móviles, al no tener por qué albergar el mismo conjunto de sensores que requiere Face ID en el iPhone. Por ahora, de hecho, no hay confirmación de que se vaya a integrar Face ID en estos portátiles, por lo que el recorte podría centrarse en la cámara y en la parte de interfaz dinámica.

En cuanto a funciones, la Dynamic Island del MacBook Pro mostraría notificaciones, controles multimedia, estados del sistema, temporizadores o tareas en segundo plano. También podría ofrecer accesos directos contextuales a determinadas apps, actuando como un pequeño centro de información flotante integrado en la barra superior de macOS.

Este paso supondría una evolución respecto al notch actual, que hasta ahora ha sido principalmente un «mal necesario» para encajar la cámara. Con la isla dinámica, Apple buscaría convertir ese espacio en una zona útil de interacción, alineando aún más la experiencia entre iPhone y Mac sin llegar a calcar la interfaz de iOS.

macOS se prepara para el tacto: menús alrededor del dedo y controles más grandes

La llegada de una pantalla táctil en el MacBook Pro no se quedará en el hardware. Los informes apuntan a cambios profundos en la interfaz de macOS para que el sistema pueda convivir con el teclado, el trackpad y el dedo sin obligar a nadie a cambiar sus hábitos de golpe.

Apple estaría trabajando en una interfaz híbrida capaz de detectar el tipo de entrada. Si el usuario hace clic con el cursor, los menús y controles se mostrarían con el aspecto habitual. Pero si pulsa directamente con el dedo sobre un botón, el sistema desplegaría un nuevo tipo de menú contextual alrededor del punto de contacto, con opciones más grandes y fáciles de tocar.

Elementos clásicos de macOS, como la barra de menús superior o ciertos deslizadores de volumen y brillo, se ampliarían cuando se toquen con el dedo, facilitando su uso en modo táctil. También se daría soporte a gestos conocidos de iPhone y iPad, como desplazarse con un deslizamiento fluido o hacer zoom con dos dedos sobre fotos, documentos o páginas web.

Pese a todo, la intención de la compañía no sería convertir el MacBook Pro en un «iPad con teclado». Las filtraciones insisten en que el portátil seguirá pensado para usarse principalmente con teclado y trackpad, dejando el tacto como una capa adicional que se podrá aprovechar cuando resulte más cómodo, por ejemplo al revisar un timeline de vídeo o al navegar por contenido multimedia.

En este contexto, algunas decisiones recientes de diseño en macOS empiezan a encajar mejor. Iconos más separados, controles de mayor tamaño y ciertas animaciones recuerdan claramente a iPadOS, y podrían haber sido, en parte, una forma discreta de preparar el terreno para la futura interacción táctil.

Un cambio de rumbo tras años de escepticismo con el Mac táctil

El movimiento resulta llamativo si se tiene en cuenta la postura histórica de Apple. Figuras como Steve Jobs o Tim Cook rechazaron públicamente los portátiles táctiles, alegando motivos ergonómicos y defendiendo que el Mac debía centrarse en el teclado y el ratón. Incluso directivos actuales como John Ternus se habían mostrado contrarios a mezclar estos conceptos.

Sin embargo, la realidad del mercado ha ido por otro lado. El ecosistema Windows lleva años ofreciendo portátiles convertibles y 2 en 1 con pantalla táctil, con resultados desiguales pero presentes en casi todas las gamas de fabricantes europeos y asiáticos. Mientras tanto, Apple ha empujado el iPad Pro como alternativa al portátil, con teclados avanzados y chips cada vez más potentes.

Las filtraciones actuales sugieren que en Cupertino han decidido replantear esa línea roja. En lugar de seguir negando la utilidad del tacto en el Mac, la estrategia pasaría por integrarlo de forma que no rompa con la filosofía tradicional de macOS. Es decir, añadir nuevas posibilidades sin obligar a abandonar las formas de trabajo que ya dominan la mayoría de usuarios profesionales.

Para muchos estudios de diseño, productoras audiovisuales y agencias en España y en el resto de Europa, esta combinación podría resultar especialmente interesante: mantener la precisión del ratón y el trackpad en tareas milimétricas, pero poder recurrir al dedo para gestos rápidos, revisiones o ajustes sobre la marcha.

Calendario previsto y encaje en la gama MacBook Pro

En lo que respecta a fechas, las distintas fuentes coinciden en apuntar a finales de 2026 como ventana de lanzamiento para estos MacBook Pro con pantalla OLED táctil y Dynamic Island. Se habla de un margen que iría desde octubre hasta diciembre, dentro del calendario habitual de renovaciones de la gama profesional de Apple.

Estos equipos llegarían, además, de la mano de una nueva generación de procesadores Apple Silicon. Los rumores mencionan un hipotético chip M6 (y sus variantes Pro y Max), fabricado en un proceso de 2 nanómetros, lo que debería traducirse en más rendimiento por vatio, mejoras claras en eficiencia y mayor potencia para cargas de trabajo de inteligencia artificial y creación de contenido.

No se descarta que antes de esos modelos táctiles Apple lance otra actualización intermedia de los MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max, algo que encajaría con el ritmo acelerado de renovación de la familia M. Para el comprador europeo, esto puede generar cierto dilema: optar por un modelo «clásico» con teclado y pantalla no táctil pero con hardware muy potente, o esperar un poco más a los primeros Pro con OLED táctil y nueva interfaz.

Por ahora, todas las filtraciones coinciden en que los MacBook Pro OLED táctiles no formarán parte de los eventos de principios de año, centrados más bien en otros Mac, iPad y en actualizaciones de software como macOS 26.3. La apuesta táctil quedaría reservada para una presentación posterior específica o un comunicado dedicado.

Con todo este panorama, el próximo MacBook Pro apunta a convertirse en una pieza clave dentro del catálogo de Apple: un portátil que combina pantalla OLED táctil, Dynamic Island, nueva generación de chips Apple Silicon y una interfaz de macOS rediseñada para convivir con ratón, trackpad y dedo. Si los planes se cumplen, el Mac dejará de ser el único gran dispositivo de la compañía ajeno al tacto directo, y el debate ya no será si debe ser táctil, sino cómo sacar partido a esa nueva forma de usarlo en el día a día.