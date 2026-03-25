Si tienes un Mac relativamente reciente, ya puedes descargar macOS Tahoe 26.4, la nueva gran actualización del sistema de escritorio de Apple que empieza a llegar a usuarios de España y del resto de Europa. Se trata de la cuarta revisión importante de esta versión de macOS y concentra un buen puñado de cambios pensados para el uso diario, más allá de simples retoques menores.

Esta entrega llega acompañando a iOS 26.4, iPadOS 26.4 y watchOS 26.4, con el objetivo de alinear todo el ecosistema. En el Mac, macOS 26.4 pone el foco en la gestión de la batería, en la vuelta de la barra de pestañas compacta a Safari, en nuevas funciones creativas en Freeform, en ajustes de accesibilidad y en varias advertencias importantes de cara al futuro de Rosetta 2 y de las apps que aún dependen de él.

Qué trae de nuevo macOS 26.4 en el Mac

Con macOS Tahoe 26.4, Apple introduce una colección de mejoras prácticas que se notan en el día a día, desde pequeños cambios visuales hasta herramientas dirigidas a usuarios más avanzados y perfiles creativos. No es un salto radical, pero sí una actualización con bastante contenido.

En primer lugar, esta versión incluye correcciones de errores y parches de seguridad que conviene aplicar cuanto antes, especialmente en entornos profesionales y educativos en Europa, donde la protección de datos y la estabilidad del sistema tienen un peso clave.

Además, se añaden 8 nuevos emojis al teclado integrado del sistema, así como ajustes en accesibilidad, mejoras en la experiencia con Recordatorios y cambios en la gestión de compras compartidas dentro de los grupos En familia. Todo ello se suma a las novedades más visibles, como el nuevo límite de carga de la batería y los cambios en Safari.

Apple indica que algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o en todos los dispositivos, por lo que en España y otros países europeos es posible que ciertos apartados aparezcan de forma gradual o con ligeras variaciones.

Nueva opción de límite de carga de batería

Uno de los cambios más destacados de macOS 26.4 es la nueva configuración para limitar el nivel de carga de la batería de los portátiles. Ahora es posible fijar un tope de carga entre el 80 % y el 100 %, algo especialmente útil para quienes trabajan con el MacBook enchufado casi todo el día.

Hasta ahora, esta posibilidad quedaba en manos de apps de terceros o de la carga optimizada de Apple, que funcionaba de manera bastante automática y poco transparente. Con la nueva opción, el usuario puede decidir en qué porcentaje quiere que el sistema deje de cargar de forma habitual, por ejemplo al 80, 85, 90 o 95 %.

El objetivo es reducir el desgaste de la batería a largo plazo. Mantenerla constantemente al 100 % no es la situación ideal, y esta medida puede ayudar a que portátiles con varios años sigan rindiendo mejor con el paso del tiempo, algo relevante para muchas personas en España que alargan la vida útil de sus equipos.

Esta función convive con la carga optimizada, que intenta que el Mac alcance el nivel máximo fijado justo cuando el usuario suele desconectarlo de la corriente. Así, se combinan los beneficios de un tope de carga con un comportamiento inteligente basado en los hábitos de uso.

Safari recupera la barra de pestañas compacta

Otra novedad llamativa es el regreso de la barra de pestañas compacta en Safari. Esta vista, que había desaparecido con el lanzamiento inicial de macOS 26, vuelve ahora para quienes prefieren una interfaz más limpia y que aproveche mejor el espacio vertical en pantalla.

Con la barra compacta, las pestañas, la barra de direcciones y los botones principales se organizan en una sola línea, lo que deja algo más de margen para el contenido de las páginas web. En portátiles con pantallas pequeñas o en configuraciones donde se trabaja con muchas ventanas a la vez, esa franja extra puede marcar cierta diferencia.

Además, Apple ha ajustado la forma de interactuar con las pestañas para permitir búsquedas directamente desde la pestaña activa, sin necesidad de ir siempre al campo de dirección principal. Son cambios sutiles, pero pensados para quienes gestionan docenas de pestañas, algo muy habitual tanto en oficinas como en centros educativos europeos.

macOS 26.4 también soluciona un error molesto relacionado con el puntero al redimensionar ventanas. Hasta ahora, el cursor no siempre reflejaba correctamente la zona desde la que se estaba cambiando el tamaño de la ventana, lo que podía resultar confuso, sobre todo con varios monitores conectados. Con la actualización, el comportamiento vuelve a ser coherente.

Freeform y Creator Studio: más herramientas creativas

En el apartado creativo, macOS 26.4 da un paso más integrando nuevas funciones avanzadas en Freeform, la app de lienzo colaborativo incluida en el sistema. Estas mejoras se vinculan con Apple Creator Studio, el servicio de la compañía orientado a creadores de contenido.

Entre las novedades se encuentra el acceso a una biblioteca de contenido gráfico premium dentro de un Content Hub, pensado para quienes necesitan recursos visuales de forma frecuente. También se añaden herramientas mejoradas de creación y edición de imágenes dentro de Freeform, con opciones para ampliar fotografías de baja resolución y obtener resultados más definidos.

La compañía habla de compatibilidad con un modelo de generación de imágenes basado en tecnologías de inteligencia artificial, desarrollado en colaboración con OpenAI, lo que apunta a que Freeform podrá apoyarse en algoritmos avanzados para crear o transformar contenidos visuales directamente desde el Mac.

Estas funciones se dirigen sobre todo a diseñadores, creadores de redes sociales, equipos de marketing y usuarios que buscan centralizar parte de su flujo de trabajo en herramientas nativas del sistema. En Europa, donde el uso de soluciones en la nube y servicios externos está muy regulado, contar con opciones integradas en macOS puede resultar especialmente interesante.

Aviso para apps que usan Rosetta 2

macOS 26.4 incorpora un elemento clave de cara al futuro: nuevas advertencias para las aplicaciones que aún dependen de Rosetta 2 en equipos con procesadores Apple Silicon. Cada vez que se abra una app que recurre a este entorno de traducción, el sistema mostrará un aviso indicando que su tiempo está llegando a su fin.

Apple ya había confirmado que macOS 27 será la última versión principal compatible con Rosetta 2, de modo que esta notificación funciona como una llamada de atención directa a desarrolladores y usuarios. La idea es que el software se migre progresivamente a código nativo para los chips de Apple.

Para los estudios de desarrollo, incluidos muchos europeos, esto significa revisar hojas de ruta y presupuestos para adaptar sus aplicaciones antes de que Rosetta 2 desaparezca del todo en futuras versiones, probablemente a partir de macOS 28.

En el corto plazo, el impacto para el usuario final se traduce en un mensaje adicional al abrir determinadas herramientas veteranas. A medio y largo plazo, la desaparición progresiva de Rosetta 2 debería suponer un mejor rendimiento general del sistema, menor consumo de energía y menos capas de compatibilidad de por medio.

Ocho nuevos emojis y otros pequeños cambios

Fiel a la tradición, macOS 26.4 suma 8 nuevos emojis al teclado. Entre ellos se encuentran una orca, un trombón, un deslizamiento de tierra, una bailarina de ballet, un bailarín de ballet, una cara distorsionada, nubes de lucha y un cofre del tesoro, entre otros símbolos que llegan también a iOS y iPadOS.

Puede parecer un añadido menor, pero este tipo de actualizaciones tiene bastante impacto en aplicaciones de mensajería, redes sociales y entornos colaborativos, donde la comunicación visual es cada vez más frecuente. Al llegar de forma coordinada a todo el ecosistema, se evita que los nuevos iconos aparezcan como cuadros vacíos o símbolos incompatibles entre dispositivos.

La actualización también introduce mejoras en la configuración de subtítulos y leyendas cuando se reproducen contenidos multimedia. Ahora estas opciones son más fáciles de localizar y ofrecen vistas previas en tiempo real desde el propio icono de subtítulos, lo que facilita ajustar rápidamente el tamaño, el estilo o la activación de los mismos.

Este tipo de cambios resulta especialmente relevante en la Unión Europea, donde la accesibilidad digital gana peso en la normativa y en los estándares que deben cumplir tanto empresas como organismos públicos. Ajustar subtítulos y elementos visuales de forma sencilla contribuye a que más personas puedan disfrutar de contenidos en igualdad de condiciones.

Recordatorios, Compartir en familia y soporte para AirPods Max 2

La app Recordatorios también recibe su ración de novedades con macOS 26.4. A partir de ahora, es posible marcar recordatorios como urgentes mediante un atajo de teclado y filtrarlos rápidamente en las listas inteligentes. Es una mejora modesta, pero práctica, pensada para quienes utilizan el Mac como centro de organización del trabajo y de la vida diaria.

En el apartado de compras, la función de Compartir compras dentro de los grupos En familia se actualiza para que los miembros adultos puedan usar su propio método de pago al adquirir apps, servicios o contenido digital, sin depender siempre del organizador del grupo. Esto aporta más flexibilidad a familias y grupos de convivencia, también en España y otros países europeos.

Apple también incorpora soporte específico para los AirPods Max 2 dentro de macOS 26.4, lo que permite sacar partido a las nuevas funciones de estos auriculares cuando se utilizan con el Mac. Aunque la compañía no detalla todos los cambios en esta nota, es habitual que se mejoren aspectos como la integración con el modo de audio espacial o la gestión automática de dispositivos.

Junto a todo ello, Apple recuerda que con esta versión se incluyen correcciones de errores generales y mejoras de seguridad. Para conocer el detalle técnico de los parches, remite a la documentación oficial en su web de soporte, donde se desglosan las vulnerabilidades cubiertas en cada actualización.

Disponibilidad y dispositivos compatibles en España y Europa

macOS 26.4 se está desplegando progresivamente a todos los Mac compatibles y, según Apple, la actualización debería aparecer en las próximas horas o días en Ajustes del Sistema. En la gama actual, el nuevo sistema abarca a los equipos con chip Apple Silicon, así como a modelos con Intel todavía soportados.

Entre los ordenadores que reciben esta actualización se encuentran los MacBook con procesador ARM de Apple, el MacBook Pro y el Mac Pro a partir de 2019, además de otros modelos de sobremesa y portátiles que ya estaban en la lista de compatibilidad de macOS 26.

En España y en el resto de Europa, la llegada de macOS 26.4 va en paralelo a iOS, iPadOS, watchOS, tvOS y visionOS 26.4, buscando mantener todo el ecosistema en un mismo nivel de seguridad y funcionalidades. No obstante, algunas características, sobre todo las relacionadas con servicios en la nube o contenidos específicos, pueden activarse de forma escalonada por países.

Apple señala también que ciertas funciones, como algunos elementos de Freeform vinculados a Creator Studio o características avanzadas, podrían requerir suscripciones o cuentas adicionales, algo que cada usuario deberá valorar según sus necesidades.

Cómo actualizar tu Mac a macOS Tahoe 26.4

El proceso para pasar a macOS Tahoe 26.4 es bastante sencillo y, en la mayoría de casos, no debería llevar más que unos minutos de preparación, aunque la instalación en sí puede tardar algo más según el equipo y la conexión a Internet.

Los pasos básicos son los siguientes:

Abrir Ajustes del Sistema en tu Mac.

en tu Mac. Entrar en el apartado General .

. Pulsar sobre Actualización de software .

. Esperar a que el sistema compruebe si hay nuevas versiones disponibles.

Cuando aparezca macOS Tahoe 26.4, hacer clic en Actualizar ahora o Instalar ahora y seguir las instrucciones en pantalla.

Antes de comenzar la descarga es recomendable conectar el MacBook a la corriente, especialmente si tiene ya un tiempo o la batería no está en su mejor momento. También conviene revisar que hay suficiente espacio libre en disco, ya que la actualización ocupa varios GB.

Otro punto a tener en cuenta es la copia de seguridad. Aunque suele ir todo bien, nunca está de más hacer un respaldo con Time Machine o con la herramienta de copia preferida, sobre todo si se trata de equipos de trabajo o con información sensible.

Una vez completada la descarga, el Mac se reiniciará y comenzará la instalación de macOS Tahoe 26.4 de forma automática. El proceso puede alargarse, así que no es mala idea aprovechar un rato en el que no necesites el ordenador para tareas urgentes.

Con todas estas novedades, macOS Tahoe 26.4 se consolida como una actualización pensada para pulir la experiencia en los Mac de España y Europa, ofreciendo un mejor control de la batería, pequeños ajustes que simplifican el uso diario, mejoras en accesibilidad y creatividad, y avisos clave para preparar la transición total a Apple Silicon sin Rosetta 2 en el horizonte.