Dos décadas después de la llegada del primer portátil de la familia MacBook, la idea de tocar directamente la pantalla del Mac sigue sin materializarse de forma oficial. Apple ha defendido durante años que el portátil es un equipo para teclado y trackpad, algo que Jony Ive ha comentado, reservando la interacción táctil para el iPad, a pesar de los continuos rumores sobre un futuro MacBook Pro con panel táctil.

Mientras en Cupertino se lo siguen pensando, una empresa externa ha decidido adelantarse con una propuesta bastante directa: convertir cualquier MacBook reciente en un ordenador táctil sin tener que cambiar de equipo ni abrir el chasis. El accesorio se llama Magic Screen, se ha mostrado en el CES 2026 de Las Vegas y apunta a un nicho muy concreto: usuarios que quieren probar la experiencia táctil en macOS, especialmente en Europa y España, sin esperar a un hipotético modelo oficial.

Qué es Magic Screen y cómo convierte el MacBook en táctil

Magic Screen es, en esencia, un panel táctil muy fino que se coloca encima de la pantalla del MacBook. La compañía responsable, Intricuit (también citada en algunos medios como Intricruit por un aparente error tipográfico), lo define como el primer accesorio de este tipo pensado específicamente para los portátiles de Apple con Apple Silicon.

El sistema se apoya en algo que los MacBook ya traen de serie: los imanes integrados en el marco de la pantalla, que el propio portátil utiliza para detectar si la tapa está abierta o cerrada. Magic Screen aprovecha esos imanes para alinearse y quedar sujeto magnéticamente, sin necesidad de adhesivos, soportes externos ni herramientas.

Una vez colocado, el accesorio se conecta al ordenador mediante un único cable USB‑C. A nivel de instalación, el proceso se resume en dos pasos: acoplar la lámina sobre la pantalla y enchufar el cable. Según Intricuit, nada más conectarlo ya se activan funciones táctiles básicas, sin configuraciones complicadas.

Para quienes quieran hilar más fino, la marca ha desarrollado una aplicación complementaria que desbloquea opciones avanzadas, como la gestión de gestos, la sensibilidad o el comportamiento del puntero. De este modo, cada usuario puede ajustar la experiencia a su forma de trabajar o de moverse por macOS.

Gestos táctiles y uso diario en macOS

Una vez activo, Magic Screen permite interactuar con el MacBook como si fuera una tablet. Se pueden realizar toques simples, deslizamientos, gestos de zoom con dos dedos y desplazamientos por páginas web, documentos o aplicaciones sin pasar por el trackpad.

La idea es trasladar al portátil gestos que ya son habituales en el día a día con el móvil o el iPad. Navegar por Internet, revisar redes sociales, moverse por mapas o hojear fotos se convierten en acciones más directas: el usuario toca aquello con lo que quiere interactuar, en lugar de mover un cursor hasta ese punto.

Intricuit también subraya el potencial del accesorio en juegos y aplicaciones con muchas zonas activas en pantalla. Títulos de apuntar y hacer clic, como Disco Elysium, se benefician de poder tocar y arrastrar directamente sobre la interfaz, algo que puede resultar más natural que manejarlo todo desde el trackpad o el ratón.

Más allá del ocio, el planteamiento encaja con escenarios como presentaciones, reuniones o sesiones de trabajo colaborativo, donde poder señalar elementos, desplazar diapositivas o hacer anotaciones rápidas sobre la pantalla puede aportar un plus de comodidad respecto a la interacción tradicional.

Diseño, transparencia y protección de la pantalla

Uno de los puntos delicados de añadir una capa extra sobre el panel del portátil es cómo afecta a la calidad de imagen. Intricuit afirma que Magic Screen ofrece más de un 99 % de transparencia, de modo que el impacto sobre brillo, contraste y reproducción de color debería ser mínimo en condiciones normales de uso.

El accesorio incorpora además una lámina protectora que cubre la pantalla del MacBook mientras está acoplado. Con ello, se pretende evitar arañazos, pequeñas marcas o daños derivados de un uso intensivo, algo que puede ser relevante en entornos profesionales, educativos o de movilidad constante.

Para minimizar riesgos físicos, el sistema está diseñado de manera que la tapa del portátil no llegue a cerrarse completamente cuando la lámina está instalada. Este tope impide aplicar demasiada presión sobre el conjunto, reduciendo las posibilidades de que se dañe la pantalla original o el propio accesorio.

Aun así, Intricuit insiste en que se trata de un complemento reversible: se puede retirar en cualquier momento sin dejar rastros y sin alterar el funcionamiento del ordenador. Esa naturaleza “quita y pon” permite usarlo solo cuando se necesite la interacción táctil, manteniendo el MacBook tal cual en el resto de situaciones.

Compatibilidad con iPhone Mirroring y ecosistema Apple

Más allá de añadir toques y gestos, Magic Screen también busca encajar en el ecosistema de Apple actual. La compañía asegura que su accesorio es compatible con iPhone Mirroring, la función que permite ver y manejar el iPhone desde el Mac. Aunque esta característica todavía no ha llegado a la Unión Europea, Intricuit la contempla como una pieza clave a futuro. Además, hay señales y análisis que apuntan a un interés de Apple en pantallas táctiles en otros dispositivos, como el HomePod con pantalla táctil.

Cuando iPhone Mirroring esté disponible en Europa, la combinación con una pantalla táctil podría ser especialmente interesante: apps de iOS se podrían controlar en una superficie más grande y táctil, sin depender tanto del trackpad. Esto abre la puerta a gestionar mensajería, redes sociales o herramientas móviles directamente desde el MacBook tocando sobre los iconos.

La propuesta se dirige claramente a usuarios que ya viven dentro del ecosistema Apple y que ven atractivo centralizar parte de sus tareas en el MacBook sin renunciar a la comodidad de la interacción táctil que ya conocen del iPhone y el iPad.

Al mismo tiempo, reaviva un debate que lleva años sobre la mesa: por qué, pese a esta demanda, Apple sigue sin vender MacBooks con pantalla táctil integrada y mantiene la separación conceptual entre portátil tradicional e iPad como dispositivo táctil principal.

Lápiz digital, autonomía y modo tableta de dibujo

Junto a la lámina táctil, Intricuit incluye de serie un lápiz digital diseñado para sacar más partido al accesorio. Este stylus es sensible a la presión, de manera que el grosor y la intensidad de la línea pueden variar según la fuerza con la que se apoya sobre la superficie.

Esa combinación de presión y precisión orienta claramente el producto hacia ilustradores, diseñadores, creadores de contenido y usuarios que toman apuntes a mano. Aplicaciones de dibujo, retoque fotográfico o modelado 3D pueden beneficiarse de un control más fino que el que ofrece el dedo.

El lápiz es compatible con la función de hover, es decir, el sistema detecta su presencia cuando pasa por encima de la pantalla sin tocarla. Esto permite, por ejemplo, previsualizar trazos, seleccionar herramientas o resaltar elementos con mayor exactitud antes de pulsar.

En lo referente a la batería, Intricuit asegura que el stylus alcanza hasta 100 horas de autonomía con una sola carga, una cifra pensada para aguantar jornadas intensas sin necesidad de estar pendiente del cargador. Además, Magic Screen es compatible con cargadores y lápices certificados bajo el estándar USI, por lo que el usuario no queda limitado exclusivamente al accesorio incluido.

Otro detalle llamativo es que el panel táctil puede utilizarse como una especie de tableta de dibujo independiente cuando no está acoplado al MacBook. En ese modo, se plantea como una superficie para bocetar, tomar notas o escribir de forma autónoma, algo que puede resultar útil para creadores que no siempre trabajan frente al portátil.

Modelos compatibles y enfoque en los Mac con Apple Silicon

Magic Screen está dirigido a una gama concreta de portátiles de Apple: los MacBook con procesadores Apple Silicon. Intricuit menciona explícitamente compatibilidad con los MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con chip M2 o posterior y con los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas equipados con procesadores M1 en adelante.

Esto deja fuera, al menos de inicio, a los modelos con Intel y a algunos equipos anteriores a la transición a Apple Silicon, que siguen teniendo una presencia notable en hogares y oficinas en España y el resto de Europa. De momento, la empresa no ha detallado si estudiará versiones adaptadas para estos portátiles más antiguos.

Esa decisión encaja con la estrategia de muchas marcas tecnológicas de centrarse en las generaciones más recientes de hardware, donde se concentran tanto las ventas actuales como las futuras. En el caso europeo, el parque de MacBook con chips M1 y M2 ha crecido con rapidez en los últimos años, lo que abre un público potencial considerable para este tipo de accesorios.

En cualquier caso, Intricuit presenta Magic Screen como un complemento que no requiere modificaciones internas ni pérdida de garantía: no hay que abrir el equipo ni reemplazar piezas, algo que puede ser determinante para usuarios profesionales o empresas que dependen de sus portátiles a diario.

Precio, lanzamiento y llegada prevista al mercado

En el plano comercial, la compañía ha optado por un modelo de financiación colectiva: Magic Screen se lanzará a través de una campaña en Kickstarter. La idea es medir la demanda real y financiar la producción inicial con el apoyo de los primeros patrocinadores.

Intricuit ha fijado un precio de salida de 139 dólares para los primeros compradores, una cantidad que intenta situarse por debajo del coste de renovar el portátil completo o de sumar un iPad únicamente para contar con una pantalla táctil adicional.

La hoja de ruta de la empresa pasa por comenzar a enviar las primeras unidades durante el primer trimestre de 2026, siempre que la campaña avance según lo previsto. Algunos medios que han tenido acceso al producto en el CES señalan que la unidad mostrada era plenamente funcional, lo que sugiere que el desarrollo se encuentra en una fase avanzada.

Por ahora, Intricuit no ha dado detalles concretos sobre fechas de llegada a España u otros países europeos, distribución en tiendas físicas o servicio posventa en la región. Son aspectos especialmente relevantes para potenciales compradores europeos, que suelen valorar la disponibilidad de soporte local y garantías claras.

Un puente mientras se espera al posible MacBook Pro táctil de Apple

La aparición de Magic Screen ha vuelto a encender un viejo debate: ¿tiene sentido un MacBook con pantalla táctil? Apple ha repetido en numerosas ocasiones que el formato vertical del portátil no es el más cómodo para un uso táctil prolongado, defendiendo al iPad como dispositivo pensado para ese tipo de interacción. Esa postura ya quedó de manifiesto con la llegada de la Touch Bar.

Aun así, la realidad del mercado es que muchos usuarios llevan años pidiendo poder tocar la interfaz de macOS en un portátil sin renunciar al teclado físico tradicional. Algunos fabricantes de PC ya ofrecen modelos híbridos con pantalla táctil y bisagras que permiten utilizarlos casi como tablets, mientras Apple ha mantenido su línea al margen de esa tendencia.

En los últimos meses, diversos analistas y filtraciones han señalado que la compañía estaría trabajando en un MacBook Pro con pantalla táctil OLED integrada, con una ventana de lanzamiento que se movería entre finales de 2026 y principios de 2027. De confirmarse esos planes, el portátil táctil de Apple llegaría justo cuando Magic Screen empiece a asentarse en el mercado.

En este contexto, el accesorio de Intricuit se presenta como una solución intermedia para quienes no quieren esperar varios años ni cambiar de equipo. Permite probar cómo sería el día a día con un MacBook táctil, con la ventaja de que, si el resultado no convence, basta con retirar la lámina y seguir usando el portátil como siempre.

Con un precio objetivo de 139 dólares, compatibilidad con MacBook Air y Pro con Apple Silicon, funciones táctiles completas, soporte para iPhone Mirroring, lápiz digital con 100 horas de autonomía y modo tableta de dibujo, Magic Screen se coloca como una propuesta curiosa y práctica para usuarios de Mac que quieren ir un paso más allá. Falta por ver cómo responderá el mercado europeo y hasta qué punto la experiencia real se acerca a la de un portátil táctil nativo, pero, mientras Apple decide si mueve ficha, este tipo de accesorios apunta a cubrir un hueco que llevaba demasiado tiempo abierto.