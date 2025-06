En los últimos días, numerosos usuarios de iPhone han empezado a notar que la aplicación de correo Mail no responde correctamente tras actualizar a iOS 18.5. Este fallo ha generado preocupación y confusión entre quienes utilizan su dispositivo para gestionar sus emails de forma habitual, ya que la incidencia impide consultar, recibir o enviar mensajes electrónicos con normalidad.

¿Qué es lo que está pasando con Mail en iOS 18.5?

El problema se manifiesta, principalmente, como pantallas en blanco dentro de la app de Mail, bloqueos constantes e imposibilidad de cargar los correos. Esta situación afecta a un amplio rango de usuarios, sin importar el modelo de iPhone, lo que parece indicar que el origen está directamente relacionado con la última actualización de iOS y no con los dispositivos de forma particular.

Durante las últimas semanas, las quejas han proliferado en foros como MacRumors, Reddit y la comunidad de soporte oficial de Apple. Los mensajes coinciden en lo esencial: tras instalar iOS 18.5, la aplicación Mail puede quedarse congelada mostrando una pantalla completamente blanca o negra, deja de funcionar y, en muchos casos, obliga al usuario a cerrar la app o incluso reiniciar el móvil.

Además de la imposibilidad de consultar la bandeja de entrada o enviar mensajes, algunos usuarios relatan bloqueos tan graves que incluso tras forzar el cierre o reinstalar la aplicación el fallo reaparece al poco tiempo. En ocasiones, ni siquiera esto sirve, y solo tras reiniciar el dispositivo se consigue una mejoría, aunque solo temporal.

¿Quiénes están afectados?

Según se ha recogido en las distintas plataformas y redes sociales, el error afecta tanto a modelos recientes como el iPhone 15 o el iPhone 14 Pro Max, como a terminales más antiguos. El único elemento en común en todos los casos es la presencia de iOS 18.5, que ha sido señalada como la causa probable tras descartar problemas con los servidores de correo u otros factores externos.

Los problemas no distinguen entre tipos de cuenta: tanto usuarios de Gmail, Outlook y otros servicios reportan los mismos síntomas. Cabe destacar que, al acceder por navegador o mediante apps alternativas, el correo funciona correctamente, lo que reafirma que el fallo está en la app nativa Mail bajo iOS 18.5.

¿Qué soluciones han probado los usuarios?

Ante la falta de una respuesta oficial por parte de Apple, la comunidad se ha volcado en buscar remedios temporales para seguir accediendo al correo. Entre las acciones más comentadas destacan:

Reiniciar el iPhone : soluciona el fallo durante un tiempo, pero el problema vuelve a aparecer al cabo de unas horas o días.

: soluciona el fallo durante un tiempo, pero el problema vuelve a aparecer al cabo de unas horas o días. Forzar el cierre de la app Mail y volver a abrirla : mejora momentáneamente el funcionamiento, aunque sin garantía de que no vuelva a fallar.

: mejora momentáneamente el funcionamiento, aunque sin garantía de que no vuelva a fallar. Reinstalar la aplicación Mail : hay usuarios que han tenido que realizar el proceso varias veces seguidas, sin lograr una solución estable.

: hay usuarios que han tenido que realizar el proceso varias veces seguidas, sin lograr una solución estable. Desactivar funciones como la corrección automática o la puntuación inteligente del teclado: en algunos casos parecen ayudar, aunque no evitan que la app vuelva a colapsar.

Por ahora, ninguna de estas alternativas resuelve el problema de forma definitiva. Quienes dependen del correo para trabajar o comunicarse se ven obligados a recurrir a apps de terceros como Spark o a acceder directamente a la versión web de su servicio de correo, al menos hasta que exista una corrección aportada por Apple.

¿Qué dice Apple y cuándo se espera una solución?

Por el momento, Apple no ha emitido ningún comunicado oficial ni registrado la incidencia en su página de estado de servicios. Esto ha sido motivo de frustración en la comunidad, donde muchos usuarios muestran su preocupación por la falta de transparencia y la ausencia de información sobre el calendario de una posible solución.

Algunos expertos especulan que Apple lanzará un pequeño parche o una versión iOS 18.5.1 en breve para abordar el fallo, aunque no se conoce fecha concreta ni detalles de la actualización. Volver a una versión anterior del sistema o instalar una beta no es factible actualmente, pues Apple ha dejado de firmar versiones antiguas y no hay versiones beta disponibles para el público general.

¿Qué hacer mientras tanto?

En este contexto, lo más recomendable es utilizar apps de correo alternativas o acceder al email a través del navegador para no quedarse incomunicado. Si necesitas seguir usando Mail, puedes probar las soluciones temporales mencionadas, aunque ten en cuenta que no garantizan el funcionamiento continuado de la app.

Mientras la comunidad espera noticias oficiales, es fundamental tener paciencia y estar atento a futuras actualizaciones de iOS que puedan solucionar este problema. Este inconveniente ha puesto de manifiesto la dependencia que tenemos de ciertas aplicaciones y la importancia de contar con vías alternativas para mantener la comunicación activa.