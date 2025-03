Los rumores sobre iOS 19 no han tardado en llegar antes de su presentación oficial, pero no todas las filtraciones parecen ser precisas. Recientemente, Jon Prosser compartió una serie de imágenes que supuestamente mostraban el diseño del próximo sistema operativo de Apple. Sin embargo, Mark Gurman de Bloomberg ha desmentido estas imágenes, asegurando que no reflejan la versión real de iOS 19.

La respuesta de Mark Gurman a la filtración de iOS 19 de Prosser

Las imágenes presentadas por Prosser han generado debate entre los seguidores de Apple, ya que muestran un diseño con elementos más redondeados y un estilo inspirado en VisionOS, el sistema del Apple Vision Pro. Según el filtrador, estos cambios incluirían botones circulares en la app de Mensajes, un teclado más redondeado y ventanas emergentes con un diseño renovado. Sin embargo, Gurman ha indicado que estas representaciones están basadas en versiones antiguas o descripciones vagas y que Apple tiene planeados cambios mucho más significativos.

En respuesta a la filtración, Mark Gurman ha explicado que las imágenes compartidas por Prosser no son representativas de la versión final de iOS 19. A través de su canal de Discord Power On, el periodista de Bloomberg señaló que estas filtraciones no contienen cambios clave y que los usuarios pueden esperar una revisión más profunda del diseño en la presentación oficial de Apple en junio.

Las imágenes de iOS 19 flotando no son representativas de lo que veremos en WWDC. Parecen basarse en compilaciones muy antiguas o descripciones vagas, faltan características clave. Espera más de Apple en junio. Independientemente, las maquetas – reales o no – siempre son emocionantes para los seguidores de Apple.

Gurman ha reiterado que Apple está trabajando en un cambio de diseño más ambicioso, que modificará iconos, menús, aplicaciones y botones del sistema. Todo parece indicar que iOS 19 adoptará un estilo inspirado en VisionOS, pero con una mayor cohesión dentro del ecosistema Apple.

¿Qué cambios se esperan realmente en iOS 19?

Aunque las filtraciones de Prosser han generado gran expectación, Gurman insiste en que Apple planea un rediseño más radical de iOS. Según el periodista, la nueva versión traerá una interfaz modernizada que cambiará significativamente la apariencia del sistema. iOS 19 podría representar la mayor transformación de la plataforma desde el lanzamiento de iOS 7.

Hasta el momento, lo que parece claro es que Apple pretende crear una experiencia de usuario más coherente y unificada en todos sus sistemas operativos, incluyendo iOS, iPadOS, macOS y watchOS. La compañía busca que sus dispositivos compartan más elementos visuales con VisionOS, el software del Apple Vision Pro.

La incógnita sobre el verdadero diseño de iOS 19 se resolverá el próximo mes de junio, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC 2025). Será entonces cuando la compañía presente oficialmente todas las novedades de su próximo software. Mientras tanto, las filtraciones seguirán generando debate, pero como siempre ocurre con Apple, no habrá certezas hasta que la empresa haga su anuncio oficial. Solo entonces podremos comprobar si el rediseño de iOS 19 cumplirá con las expectativas.