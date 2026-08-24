La ciencia ficción vuelve a Apple TV+ con el regreso de Materia Oscura. La serie protagonizada por Joel Edgerton y Jennifer Connelly estrena su segunda temporada el próximo 28 de agosto. Los seguidores de la ficción basada en la novela de Blake Crouch ya tienen fecha para reencontrarse con Jason Dessen y sus múltiples realidades.

Esta nueva entrega llega con diez episodios, uno más que la primera, y se emitirá semanalmente cada viernes hasta el 30 de octubre. La trama promete ir más allá de lo visto hasta ahora, con los personajes enfrentándose a nuevas amenazas y dilemas existenciales. Sin duda, uno de los estrenos más esperados del verano.

Fecha de estreno y formato de emisión

La segunda temporada de Materia Oscura se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en exclusiva en Apple TV+. El primer episodio estará disponible desde ese día, y después se irán publicando los nueve restantes de forma semanal, siempre en viernes. La temporada concluirá el 30 de octubre, justo antes de Halloween. Este modelo de lanzamiento es habitual en las grandes producciones de la plataforma, que busca mantener el interés de los espectadores durante varias semanas.

Sinopsis y trama

La historia continúa donde lo dejó la primera temporada. Jason Dessen, un físico que construyó una máquina capaz de explorar vidas paralelas, intenta volver a su realidad original tras quedar atrapado en una dimensión alternativa. En esta segunda entrega, los Dessen intentan asentarse en un mundo que parece seguro, pero la obsesión de Jason con la Caja se intensifica. La paranoia de Daniela crece hasta el punto de poner en peligro la estabilidad familiar. Mientras tanto, Amanda y Ryan unen fuerzas para regresar a casa, y Blair está dispuesta a todo para detener los planes de Leighton, que busca crear un mundo perfecto a su medida.

La serie explora conceptos como la identidad, las decisiones y las consecuencias de nuestros actos. Cada episodio plantea dilemas morales y giros inesperados que mantienen la tensión. Los personajes se enfrentan a versiones alternativas de sí mismos, lo que da pie a interpretaciones complejas y a un ritmo narrativo trepidante.

Reparto y equipo

El reparto principal repite al completo. Joel Edgerton vuelve a interpretar a las múltiples versiones de Jason Dessen, mientras que Jennifer Connelly da vida a Daniela. Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Oakes Fegley y Amanda Brugel completan el elenco. Blake Crouch, autor de la novela original, sigue al frente como showrunner y guionista principal, acompañado por Jacquelyn Ben-Zekry en la escritura. La producción corre a cargo de Sony Pictures Television para Apple TV+.

Contexto y novedades

Esta temporada llega en un momento dulce para la ciencia ficción en televisión. Materia Oscura se ha ganado un hueco entre las series más comentadas, y su segunda entrega llega con la promesa de ampliar el universo creado por Crouch. El estreno coincide con el décimo aniversario de la publicación de la novela, un detalle que los fans han celebrado. Además, Apple TV+ ha preparado un podcast oficial que acompañará cada episodio, con entrevistas y análisis de los creadores.

La segunda temporada de Materia Oscura se presenta como una continuación ambiciosa y fiel al espíritu de la obra original. Con diez episodios, un reparto consolidado y una trama que promete sorprender, la serie se convierte en una cita obligada para los amantes de la ciencia ficción. A partir del 28 de agosto, los suscriptores de Apple TV+ podrán disfrutar de esta nueva entrega que, sin duda, dará mucho que hablar.