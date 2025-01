Matter va a llegar a los altavoces inteligentes, pero no es lo que esperas

Nuevas noticias llegan justo al comienzo de 2025 sobre Matter, el estándar domótico universal, que ha anunciado soporte para altavoces inteligentes, pero no es oro todo lo que reluce.

Matter ha anunciado que va a soportar nuevos dispositivos: los altavoces inteligentes. Esto significaría que todos los altavoces compatibles con el nuevo estándar podrían utilizarse en todas las plataformas domóticas, como ocurre con el resto de dispositivos compatibles con Matter, y será así pero no en lo que respecta a los HomePod, Google Nest y Amazon Echo. Sólo se incluirán aquellos altavoces que están pensados para reproducir música, no los que permiten controlar un ecosistema domótico.

¿Por qué altavoces como Sonos y Bose, entre otros, sí se incluirán en este nuevo tipo de accesorios compatibles con Matter y no los altavoces inteligentes de Apple, Amazon o Google? La explicación es sencilla: estos altavoces ya son compatibles con Matter, pero como controladores, como centrales de accesorios, no como accesorios, por lo que no podremos controlar el volumen de nuestro Echo desde el HomePod o pedirle al Google Nest que empiece la reproducción de música en el HomePod del dormitorio.

¿Qué supondrá para los altavoces inteligentes la compatibilidad con Matter? Podremos escuchar una alarma de humo en el altavoz, si el sensor es también compatible, o el altavoz podrá anunciarnos que la lavadora ha terminado si contamos con un modelo compatible. También podremos escuchar música en cualquier altavoz Matter desde cualquier aplicación que sea compatible con el protocolo, sin importar las marcas ni plataformas de las que estemos hablando.

De todas formas habrá que esperar aún bastante tiempo para que esto sea una realidad ya que aún hay muchos detalles y problemas técnicos que solucionar, así que no esperéis que esto llegue pronto, ni siquiera este año. Desde Matter ni siquiera han querido dar una fecha estimada de cuándo se podrá hacer uso de esta nueva funcionalidad.