Me han robado el iPhone y lo han apagado: ¿qué hago? Buena pregunta, vamos a resolverla. Si estás pasando por este momento, entendemos que esto es algo bastante angustiante y frustrante.

Si eres de los que han sufrido un robo, queremos decirte que no vas a perder nada de lo que incluía tu teléfono. Por eso, aquí te dejamos algunos tips que puedes seguir para manejar la situación. Con esta guía respondemos a tu preocupación sobre «me han robado el iPhone y lo han apagado: ¿qué hago?».

Lo primero que debes hacer es tomar una respiración profunda. Sabemos que es difícil, pero mantener la calma te ayudará a pensar con claridad. Recuerda que la mayoría de la gente no ha tenido una experiencia tan grave, así que no estás solo en esto.

Intenta localizarlo

Si por suerte sigues teniendo acceso a la aplicación «Buscar mi iPhone» y tu dispositivo estaba encendido cuando te lo robaron, puedes intentar localizarlo. Ve a iCloud.com o abre la aplicación «Buscar» en otro dispositivo Apple. Si el iPhone está apagado, no podrás rastrearlo en tiempo real, pero puede que aparezca su última ubicación. Anota esa dirección; podría ser útil más adelante.

Si con éxito logras ver la ubicación antes de que se apagara, la mejor opción es activar el «Modo Perdido» desde la misma aplicación. Esto bloquea tu iPhone y muestra un mensaje personalizado en la pantalla, por ejemplo, un número de contacto donde puedan comunicarse contigo si encuentran tu dispositivo. Además, evita que alguien lo use y activa el seguimiento.

Denuncia el robo a la policía y contacta a tu proveedor de servicios telefónicos

Es importante que informes del robo a las autoridades. Visita la comisaría más cercana y presenta una denuncia. Lleva contigo cualquier información relevante, como el número de serie del dispositivo, la prueba de compra y cualquier dato que te ayude a demostrar que eres el propietario. Esto también te servirá si necesitas reclamar algún tipo de seguro más adelante.

Ponte en contacto con tu operador de telefonía móvil para reportar el robo. Ellos podrán suspender tu línea y de esta manera evitarás que el ladrón haga llamadas o use datos desde tu cuenta. Pregunta también si en casos de robo tienen algún procedimiento específico que debas seguir.

Cambia tus contraseñas

Screenshot

Es probable que en tu iPhone tengas almacenadas contraseñas de diversas cuentas (redes sociales, correos, aplicaciones bancarias…). Para tu seguridad, cambia las contraseñas de todas estas aplicaciones inmediatamente. Asegúrate de que tu ID de Apple esté protegido, ya que el ladrón podría intentar acceder a tu información.

También es aconsejable revocar el acceso a tus cuentas; si tienes aplicaciones de banca o compra instaladas, es mejor revocar también el acceso a esas cuentas para evitar que alguien pueda realizar transacciones a tu nombre. Cada aplicación tiene su propio proceso, así que asegúrate de seguirlo.

Revisa tu seguro contratado

Si tienes un seguro que cubre robos o pérdidas, contacta a la aseguradora para saber si puedes presentar un reclamo. Muchos seguros de hogar también cubren dispositivos electrónicos robados, así que podrías tener una oportunidad de recuperar algo de tu inversión.

Bloqueo IMEI

Cada teléfono tiene un número IMEI que lo identifica de manera única. Proporciona este número a tu proveedor de servicios para que puedan bloquear el dispositivo y evitar que se use en su red. Esto no garantiza que no se pueda usar en otras redes, pero puede desalentar al ladrón de utilizarlo.

Esta guía responde a tu preocupación sobre «me han robado el iPhone y lo han apagado: ¿qué hago?». Es de vital importancia que la tengas en cuenta y puedas guardártela para resolver tu problema en el futuro en el caso de que, desgraciadamente, como a mucha gente, te hayan robado más de una vez el iPhone. Sobre todo, ahora, mantente alerta mientras sigues estos pasos. A veces, los robos son perpetrados por personas que están pendientes de sus víctimas. No dudes en pedir ayuda si ves algo sospechoso o si crees que el ladrón podría estar cerca.

Por último, aunque es una experiencia amarga, intenta aprender de ella. Considera la posibilidad de activar funciones de seguridad adicionales en tu futuro dispositivo: usa Face ID o Touch ID para bloquear el acceso a tu iPhone y configura alertas de actividad inusual. También vale la pena pensar en un seguro de teléfono que cubra robos.

En conclusión, cuando te hagas esta pregunta "me han robado el iPhone y lo han apagado: ¿qué hago?", afortunadamente existen artículos como el nuestro que servirán para ayudarte.

Para nosotros, robar un iPhone es una experiencia lamentable y debería estar más penada y condenada para quien lo hace, pero si actúas rápidamente, puedes reducir el impacto del robo y proteger tu información personal. Siempre es bueno tener un plan y estar preparado en caso de que estas cosas sucedan. Recuerda que, aunque el dispositivo es importante, lo más relevante es tu seguridad física. Esperamos que hayas aprendido a resolver la pregunta de me han robado el iPhone y lo han apagado: ¿qué hago?