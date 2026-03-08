Con la llegada de iOS 26, Mensajes se ha convertido en una de las apps que más cambian en el iPhone, no tanto por el aspecto visual, sino por cómo permite organizar y encontrar todo lo que hemos ido guardando con los años. Chats grupales más completos, mejores defensas contra el spam y nuevas opciones de personalización llegan de la mano de una búsqueda completamente renovada.

En esta versión, Apple ha aprovechado la integración de Apple Intelligence para mejorar la forma en la que buscamos conversaciones, fotos, vídeos y enlaces dentro de Mensajes.

Una app Mensajes que va mucho más allá del simple chat

En iOS 26, Mensajes refuerza su papel como centro de comunicación del iPhone con funciones de chat grupal más completas, herramientas frente al spam y mejoras en la presentación de las conversaciones. Todo ello llega sin que el usuario tenga que configurar prácticamente nada, integrado de forma transparente en la experiencia del sistema.

Los cambios no se limitan a pequeños retoques: Apple quiere que la app sea más útil cuando gestionamos grandes volúmenes de mensajes, algo habitual para muchos usuarios que utilizan Mensajes como canal principal con familiares, amigos y grupos de trabajo.

Dentro de este rediseño funcional, la compañía ha puesto el foco en una característica que, aunque no siempre se ve, es clave cuando más la necesitamos: la búsqueda de contenidos concretos en conversaciones muy largas.

Eso cobra especial relevancia en mercados como el europeo, donde los usuarios tienden a conservar historiales enteros durante años, con fotos de viajes, direcciones, documentos compartidos y enlaces importantes que, sin una buena herramienta de búsqueda, son casi imposibles de recuperar a la primera.

«Búsqueda mejorada»: Apple Intelligence al servicio de tus chats

La gran novedad en Mensajes se llama «Búsqueda mejorada». Se trata de un nuevo sistema de búsqueda potenciado por Apple Intelligence que entiende lo que escribimos de forma mucho más natural que antes y que intenta acercarse a cómo hablamos en el día a día.

En lugar de limitarse a palabras clave sueltas, iOS 26 permite introducir frases completas como si se las contáramos a otra persona. Por ejemplo, se puede escribir algo del estilo: “fotos de papá en el viaje a Barcelona en agosto” y la app es capaz de interpretar esa petición teniendo en cuenta personas, lugares y fechas.

El sistema aprovecha la información que ya tiene el dispositivo, como los contactos o los datos de la fototeca, para relacionar términos como «papá», ciudades, meses o eventos. Así, el iPhone sabe que “papá” se corresponde con una ficha de contacto concreta y que Barcelona es un lugar que puede asociar a fotos y ubicaciones.

Gracias a esa combinación de señales, la Búsqueda mejorada no solo muestra la imagen exacta que recordamos, sino conjuntos de fotos y mensajes relacionados con ese momento. Pueden aparecer imágenes del viaje en Barcelona durante agosto, pero también otras fotos familiares que el sistema considera conectadas, lo que facilita rescatar recuerdos que casi habíamos olvidado.

Esta lógica no se queda solo en las imágenes: también se aplica a vídeos, enlaces, notas de voz y archivos adjuntos que han circulado por las conversaciones, haciendo que localizar un documento compartido hace meses sea mucho más sencillo.

Buscar con lenguaje natural dentro de Mensajes

Una de las grandes diferencias respecto a versiones anteriores es que ahora la búsqueda entiende consultas formuladas en lenguaje natural, sin necesidad de recordar palabras exactas ni expresiones concretas usadas en la conversación original.

Además de ejemplos como “fotos de mamá durante nuestro viaje a la playa en junio”, la app puede responder a consultas más generales o asociativas. Si se introduce un término como “arena”, Mensajes puede devolver conversaciones en las que aparezcan conceptos emparentados, como “playa” u “océano”, sin que necesariamente se haya escrito la palabra arena.

Este enfoque contextual hace que la búsqueda sea especialmente útil cuando solo recordamos detalles sueltos de una conversación: una ciudad, una época del año, quién estaba presente o el tipo de archivo compartido (por ejemplo, “el PDF del contrato que me mandaste en primavera”).

En la práctica, esto transforma la experiencia de uso de la app. En lugar de ir abriendo chats uno por uno y desplazarse durante minutos, basta con describir de manera aproximada lo que se busca para que el sistema proponga resultados cercanos a lo que teníamos en mente.

Para el usuario medio de España o Europa, que suele compaginar conversaciones personales con grupos de trabajo, colegios, comunidades de vecinos o asociaciones, este tipo de búsqueda contextual evita perder tiempo rebuscando en hilos interminables y ayuda a mantener cierto control sobre la información dispersa en el móvil.

Una mejora pensada para historiales muy largos

La Búsqueda mejorada cobra todo su sentido cuando pensamos en cómo usamos realmente la app Mensajes. Muchos iPhone conservan años y años de conversaciones sin borrar, ya sea por comodidad o por conservar recuerdos y datos útiles “por si acaso”.

En esos hilos acumulados se encuentran no solo textos, sino también fotos, vídeos, enlaces, ubicaciones compartidas y documentos que hemos ido recibiendo en el día a día. Con el tiempo, todo ese material forma una especie de archivo personal que, sin una herramienta adecuada, se vuelve difícil de gestionar.

Precisamente por eso Apple ha apostado por esta nueva búsqueda: con iOS 26, la utilidad de guardar conversaciones antiguas aumenta de forma notable. Si podemos encontrar lo que buscamos en segundos, mantener el historial deja de ser un simple hábito y pasa a tener un valor práctico real.

Para quienes utilizan Mensajes también como apoyo en el trabajo o en estudios, la posibilidad de localizar rápidamente enlaces, direcciones y archivos específicos resulta especialmente relevante. No es raro tener que recuperar un PDF, un presupuesto o una referencia compartida meses atrás en un chat grupal.

En definitiva, el nuevo sistema convierte la app en una especie de archivo personal consultable con frases cotidianas, algo que puede marcar la diferencia para usuarios que se mueven constantemente entre conversaciones personales y profesionales.

Apple Intelligence también impulsa la búsqueda en otras apps

La nueva experiencia de búsqueda dentro de Mensajes no llega sola. Forma parte de un conjunto más amplio de cambios relacionados con Apple Intelligence, el sistema de IA integrado en iOS 26 que se está extendiendo a varias aplicaciones nativas.

Según la documentación oficial del sistema, la misma filosofía de búsquedas avanzadas se está aplicando a apps como Fotos, Música y TV. En todas ellas se persigue que el usuario pueda expresarse con lenguaje natural y obtenga resultados relacionados, no solo coincidencias literales.

De esta manera, quien ya haya probado estas capacidades en Fotos o Música notará una continuidad clara al utilizar la búsqueda en Mensajes. La idea es que el comportamiento del sistema sea coherente, de modo que no haga falta aprender cómo funciona cada app por separado.

Otro aspecto a destacar es que no es necesario realizar configuraciones complicadas para que Apple Intelligence entre en juego. Siempre que el dispositivo y la región sean compatibles, las mejoras se activan de manera automática y se integran de forma discreta sin que el usuario tenga que ajustar opciones avanzadas.

Esta integración silenciosa resulta especialmente cómoda para quienes no quieren pasar tiempo ajustando cada detalle del sistema pero sí esperan que el iPhone les ofrezca herramientas más inteligentes en tareas del día a día, como buscar un mensaje concreto o una foto perdida entre miles.

Filtros de spam y seguridad en Mensajes

Además de las novedades de búsqueda, Apple ha reforzado en iOS 26 los mecanismos para identificar y filtrar mensajes de tipo spam y posibles fraudes, un problema cada vez más presente también en Europa.

Mensajes incorpora ahora un nuevo sistema de detección mejorado de mensajes no deseados, que intenta separar con más precisión el contenido sospechoso de los chats habituales. El objetivo es que el usuario tenga más claro qué puede ignorar o eliminar sin miedo a perder información importante.

En un contexto en el que proliferan los intentos de estafa mediante enlaces y supuestas notificaciones de empresas, contar con avisos claros y categorizaciones más fiables puede contribuir a reducir riesgos, sobre todo en dispositivos que usan varios miembros de la familia.

Conviene señalar que algunas funciones relacionadas con la identificación avanzada de llamadas y remitentes, como el Caller ID más sofisticado, se han anunciado inicialmente para mercados concretos y con requisitos específicos para las empresas, por lo que su despliegue en España y el resto de Europa puede ir a distintas velocidades.

En cualquier caso, el refuerzo de los filtros en Mensajes encaja con una tendencia general de iOS 26: poner más barreras a comunicaciones no deseadas sin complicar en exceso la configuración y sin obstaculizar los chats cotidianos.

Más opciones en chats grupales y personalización de conversaciones

Junto con la búsqueda avanzada y la mejora de filtros, Mensajes recibe en iOS 26 varias funciones orientadas a mejorar la experiencia en los chats grupales, que son uno de los usos más frecuentes de la app.

Entre las novedades destaca la posibilidad de crear encuestas directamente dentro de un grupo, lo que facilita organizar quedadas, tomar decisiones rápidas o coordinar tareas sin necesidad de recurrir a apps de terceros. La función se integra en la conversación como un elemento más, de forma bastante natural.

Otra novedad llamativa es la opción de personalizar los chats con fondos de pantalla propios. Es un cambio puramente estético, pero ayuda a diferenciar conversaciones importantes o a dar un aspecto distinto a cada grupo, algo que muchos usuarios valoran en el uso diario.

La app también añade una traducción instantánea de las conversaciones, en línea con otras herramientas de traducción automática presentes en iOS 26. Esto puede ser útil en situaciones en las que participen personas que escriben en distintos idiomas, o cuando recibimos mensajes en un idioma que dominamos menos.

Estas funciones refuerzan el papel de Mensajes como plataforma de comunicación versátil y más completa, pensada tanto para el entorno personal como para contextos en los que participan usuarios de diferentes países o lenguas, cada vez más habituales en Europa.

Qué iPhone pueden aprovechar la Búsqueda mejorada en Mensajes

Aunque iOS 26 llega a una lista amplia de modelos, no todos los dispositivos pueden acceder a las funciones basadas en Apple Intelligence. La Búsqueda mejorada de Mensajes exige contar con un iPhone relativamente reciente, capaz de manejar los modelos de IA que utiliza el sistema.

Entre los modelos que Apple ha incluido dentro de la compatibilidad con Apple Intelligence —y, por tanto, con la nueva búsqueda de Mensajes— se encuentran:

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

e iPhone Air

iPhone 17 y iPhone 17e

y iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max

y iPhone 16 y iPhone 16 Plus

y iPhone 16e

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

En estos dispositivos, la búsqueda con lenguaje natural y resultados relacionados se integra de forma automática al actualizar a iOS 26, sin que el usuario tenga que activarla manualmente en los ajustes de Mensajes.

Por el contrario, en modelos que pueden instalar iOS 26 pero no cuentan con soporte para Apple Intelligence, la búsqueda seguirá funcionando con el sistema tradicional. Es decir, se mantendrá operativa, pero sin las capacidades avanzadas de interpretación del lenguaje y asociación contextual.

Este enfoque refuerza la estrategia de Apple de reservar las funciones más exigentes de IA para los iPhone con hardware más moderno, algo que puede influir en la decisión de actualización de quienes dependen intensivamente de Mensajes para su trabajo o su vida personal.

En paralelo, Apple continúa publicando actualizaciones intermedias de iOS 26, por lo que no se descarta que la lista de funciones ligadas a Apple Intelligence y a Mensajes siga creciendo con el paso de los meses.

El conjunto de cambios que recibe Mensajes en iOS 26 —desde la Búsqueda mejorada y el uso de lenguaje natural, hasta las encuestas en chats grupales, los fondos personalizados, la traducción integrada y el nuevo filtrado de spam— dibuja una app más madura y adaptada al uso real que hacen los usuarios del iPhone. Sin grandes alardes visuales, la combinación de inteligencia artificial, organización más clara y herramientas de seguridad ajustadas a los tiempos convierte a Mensajes en una pieza todavía más central dentro del ecosistema de iOS, especialmente para quienes dependen de la app para coordinar su día a día tanto en España como en el resto de Europa.