Todos hemos tenido ese mes en el que la cuenta bancaria se queda tiritando y no tenemos muy claro en qué se ha ido el dinero: comidas fuera, caprichos de última hora, compras impulsivas… El final del verano, la cuesta de enero o cualquier cambio de rutina suelen ser momentos clave para plantearse tomar en serio las finanzas personales.

La buena noticia es que hoy tienes en tu iPhone una auténtica navaja suiza para controlar tu dinero: aplicaciones que registran cada movimiento, clasifican gastos, crean presupuestos y hasta detectan comisiones o cobros duplicados. Si no quieres vivir con la sensación de que el dinero “vuela”, estas apps pueden convertirse en tus mejores aliadas, y encontrarás listados de aplicaciones para ahorrar dinero con tu iPhone. Pero en este artículo te traemos un listado de las mejores apps de finanzas personales para iPhone: controla gastos, presupuestos y ahorro.

Por qué usar apps de finanzas personales en tu iPhone

Controlar tus finanzas no va solo de ahorrar, sino de saber exactamente qué entra y qué sale de tus cuentas. Puedes tirar de papel y boli, de plantillas en Excel o de un clásico libro de cuentas, pero el móvil tiene una ventaja clave: lo llevas siempre encima, así que puedes registrar cualquier gasto al momento.

Las apps de finanzas personales te permiten registrar movimientos en tiempo real, evitar que se te olviden pagos, controlar presupuestos y hasta recibir alertas cuando estás a punto de pasarte de un límite. Algunas se conectan directamente con tus bancos, otras funcionan sin vincular cuentas y requieren que introduzcas tú los datos.

El objetivo es sencillo: que nunca más llegues a final de mes sin saber a dónde se ha ido tu dinero. Para ello, muchas de estas apps se apoyan en gráficos, informes mensuales, categorías de gasto detalladas y avisos de pagos recurrentes o recibos próximos.

Aun así, ningún método funciona si tú no pones algo de tu parte: si tienes deudas, lo ideal es priorizar su pago lo antes posible y, sobre todo, evitar gastar sistemáticamente más de lo que ingresas, por muy tentadora que sea la tarjeta de crédito.

Fintonic: el clásico para controlar gastos y detectar comisiones

Una vez vinculas tus cuentas bancarias, Fintonic clasifica automáticamente tus gastos en categorías como alimentación, ocio, transporte, salud o deporte. Así puedes ver con un vistazo rápido cuánto estás destinando a cada apartado, tanto en el día a día como a final de mes.

Uno de sus puntos fuertes es la detección de cobros que podrías evitar: comisiones de mantenimiento, cargos duplicados, recibos inesperados o sobregiros. La app te avisa si ve algo raro o si tienes un pago próximo a vencerse para que no te pille por sorpresa.

Además, Fintonic también actúa como escaparate de productos financieros: te sugiere seguros, préstamos o cuentas en función de tu perfil, y asesora sobre financiación en decenas de entidades. Opera en varios países y presume de tener cientos de miles de cuentas bancarias conectadas.

La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, lo que la convierte en una buena opción si quieres automatizar el control de tus movimientos sin pagar por una suscripción.

Apps para gastos compartidos y viajes: Tricount y herramientas bancarias

Cuando viajas con amigos, compartes piso o divides gastos en pareja, los números se pueden convertir en un caos. Para evitar discusiones y “yo ya pagué aquello”, hay apps específicas que hacen las cuentas por ti.

Tricount es una de las soluciones más populares para repartir gastos grupales. Creas un grupo con todos los participantes, vas apuntando los pagos (quién paga y para quién) y la app calcula al final quién debe a quién, intentando minimizar el número de devoluciones necesarias.

La flexibilidad de Tricount es muy útil: puedes dividir gastos a partes iguales o asignar importes concretos a cada persona. Por ejemplo, puedes indicar que alguien pague dos “porciones” de un gasto o inputar una cantidad diferente para un miembro del grupo que ha consumido más.

Al cerrar el viaje o el período de gastos, la app te muestra un resumen claro de lo que cada persona debe y a quién tiene que pagar. Todo ello sin comisiones por parte de la aplicación, ya que su uso básico es gratuito.

Algunos bancos también están incorporando funciones para compartir gastos desde sus propias apps. Un ejemplo es la funcionalidad de grupos de gasto disponible en la app de BBVA, accesible tanto para clientes como para no clientes.

Desde ese apartado puedes crear grupos asociados a eventos concretos (un viaje, una cena, un alquiler compartido), invitar a otros participantes y registrar cada pago. Después, los miembros pueden liquidar sus deudas usando efectivo, transferencia, Bizum o Apple Cash y Apple Card familiar en tu iPhone, todo gestionado desde el móvil.

YNAB: presupuestos estrictos para quienes quieren ir a fondo

YNAB (You Need a Budget) es probablemente el referente mundial cuando se habla de presupuestos personales serios. Está orientado a quienes quieren planificar con detalle sus finanzas, no solo a registrar gastos sin más.

La filosofía de YNAB se basa en asignar una función a cada euro que entra en tu cuenta. En lugar de pensar “tengo X dinero disponible”, divides ese dinero en sobres virtuales: alquiler, comida, ocio, ahorro, emergencia, vacaciones, etc.

La app te permite seguir, mes a mes, cómo se comporta tu presupuesto, ajustándolo cuando surgen imprevistos o gastos puntuales. Con el tiempo, el objetivo es que los gastos repentinos dejen de ser un problema porque ya estaban contemplados dentro de tu planificación anual.

Como en otras apps, puedes etiquetar y revisar cómo has utilizado tu dinero cada mes, pero aquí la clave está en la disciplina: YNAB está diseñado para que cambies tu forma de relacionarte con el dinero.

Ofrece un período de prueba gratuito, lo que permite comprobar si este método tan estructurado encaja contigo antes de pagar la suscripción. Es especialmente útil para personas con ingresos variables o que quieren salir de un ciclo de deudas.

Wallet, Money Lover, Monefy, Finerio y otras apps para controlar gastos

Además de los grandes nombres, existe todo un ecosistema de apps muy interesantes para gestionar tus gastos desde el iPhone (y muchas de ellas también en Android). Algunas priorizan la sencillez, otras la potencia de sus informes y algunas combinan ambas cosas.

Wallet: categorización avanzada y presupuestos por partida

Wallet es una aplicación muy completa para quienes quieren tener un desglose fino de sus gastos. Permite crear categorías y subcategorías muy específicas (por ejemplo, dentro de transporte, taxi, metro, gasolina), lo que ofrece una foto muy precisa de tus hábitos.

Su versión de pago puede conectarse con miles de bancos de todo el mundo, sincronizando automáticamente ingresos y gastos, mientras que la gratuita permite introducirlos de forma manual.

Una de sus funciones estrella es la herramienta de “presupuestos”, que te deja marcar límites semanales, mensuales o anuales para cada categoría. Si estás a punto de sobrepasar el límite, la app te envía avisos para que frenes a tiempo.

Money Lover: tickets escaneados y finanzas completas

Money Lover es otra alternativa potente para quienes quieren ir un paso más allá del simple registro de gastos. Permite sincronizar cuentas bancarias y también registrar compras en efectivo.

Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de fotografiar tickets y facturas, de forma que asocias cada gasto a su comprobante sin tener que guardarlo en papel. Luego la app clasifica estos movimientos por categorías.

Su diseño es cómodo e intuitivo, con gráficos claros y categorías configurables. Está disponible tanto para iPhone como para Android, y ofrece opciones gratuitas y de pago con funciones adicionales.

Monefy: ideal si prefieres no vincular tus cuentas bancarias

Monefy se orienta a quienes quieren controlar gastos sin dar acceso a sus bancos. Todo se introduce de forma manual, pero el proceso es tan simple que no resulta pesado.

La interfaz está pensada para que puedas apuntar un gasto en segundos, eligiendo categoría y cantidad sin necesidad de navegar por menús complejos.

La app genera gráficos y porcentajes muy visuales para ayudarte a ver qué parte de tus ingresos se lleva cada tipo de gasto: vivienda, comida, ocio, transporte, etc. Así detectas fácilmente los “agujeros negros” de tu economía.

Finerio: presupuestos automáticos conectados a tu banco

Finerio, de origen mexicano, apuesta por la automatización a partir de la conexión con tu sistema bancario. Cada vez que haces un pago con tarjeta o cuenta, la app lo identifica y lo resta del presupuesto correspondiente.

Puedes establecer topes de gasto por categoría (alimentación, transporte, diversión…) y ver en qué punto estás en cada momento. Si pagas algo en efectivo, puedes introducirlo de manera manual para no perder registro.

Además de registrar, Finerio ofrece un diagnóstico de tus finanzas y recomendaciones sobre cuánto deberías gastar en cada partida para mejorar tu salud económica.

Apps de iPhone para usuarios que quieren algo más: Expenses, MonAI, Spendient, Chronicle, MoneyWiz 2024 y GreenBooks

En el universo iOS han ido surgiendo apps muy cuidadas centradas específicamente en el control de gastos y presupuestos. Algunas se agrupan en plataformas de suscripción como Setapp Mobile, pensada para usuarios de iPhone y macOS en Europa.

Entre las más destacadas se encuentran Expenses, MonAI, Spendient, Chronicle, MoneyWiz 2024 y GreenBooks, cada una con su propio enfoque y público objetivo, desde quien quiere un registro muy simple hasta quien necesita controlar inversiones o varias cuentas bancarias.

Expenses: simplicidad y estadísticas claras

Expenses está diseñada para quien busca una app limpia y directa. Permite registrar tanto gastos como ingresos, clasificarlos por categorías y revisar la evolución de cada uno de forma individual y conjunta.

Su punto fuerte es lo visual y sencilla que resulta: no hace falta pelearse con menús complejos para apuntar un gasto diario personal o un movimiento grupal.

Ofrece estadísticas útiles para seguir tus finanzas, aunque se echan en falta algunas opciones de personalización, como cambiar el orden de los datos o buscar iconos de categorías más específicos.

MonAI: voz e inteligencia artificial al servicio de tus finanzas

MonAI apuesta por reducir al mínimo la fricción a la hora de anotar gastos. No exige crear una cuenta de usuario y permite registrar ingresos y egresos simplemente hablando: dictas el movimiento en voz alta y la app lo interpreta.

La aplicación utiliza inteligencia artificial para crear y aprender categorías, afinando con el tiempo según tus hábitos y tus sugerencias. También permite importar listas de gastos en formato CSV para integrarlas en tu historial.

De momento su gran pega es el idioma: aunque la intención es soportar más lenguas, no todas las interfaces están todavía traducidas, algo a tener en cuenta si prefieres manejarte íntegramente en español.

Spendient: asistente para límites de gasto y recibos venideros

Spendient está pensada como un asistente personal más que como un simple registro. Su objetivo es avisarte antes de que lleguen los problemas: recibos por cobrar, límites de gasto a punto de sobrepasarse, pagos recurrentes, etc.

Permite establecer límites de gasto mensuales y te notifica si te acercas o superas esos topes. También puedes programar gastos recurrentes para que la app los registre sola sin que tengas que introducirlos cada mes.

Un punto muy potente es su capacidad para conectarse con cuentas y tarjetas bancarias, evitando que tengas que introducir manualmente cada ingreso o gasto. Eso sí, carece de traducción al español y no permite exportar informes, detalles que pueden pesar en tu decisión.

Chronicle: tus finanzas en formato calendario

Chronicle adopta un enfoque diferente al mostrar tus finanzas en un calendario. Puedes ver de un vistazo qué días has tenido ingresos, qué días se han cargado facturas y cuándo llegan tus próximos vencimientos.

Permite programar gastos e ingresos tanto puntuales como recurrentes, y cuenta con un menú muy detallado para registrar cada movimiento.

Otra ventaja es que sincroniza con la nube a través de Chronicle Cloud, de forma que puedes consultar todos los datos desde cualquier dispositivo iOS o macOS. Su debilidad principal es que no está disponible en español y el registro de movimientos puede hacerse algo lento si anotas muchos gastos al día.

MoneyWiz 2024: control total de cuentas e inversiones

MoneyWiz 2024 da un salto más allá del simple control de gastos domésticos. Está orientada a usuarios que manejan varias cuentas bancarias, productos de ahorro, préstamos e incluso inversiones en bolsa o criptomonedas.

Permite conectar y monitorizar prácticamente todos tus productos financieros: cuentas corrientes, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, hipotecas, préstamos o carteras de inversión.

Su sistema de sincronización trabaja con decenas de miles de bancos en decenas de países, centralizando en una sola aplicación los movimientos de todos ellos. También ofrece avisos ante vencimientos y un buen número de informes detallados.

La seguridad es un punto clave, con cifrado para evitar filtraciones y fraudes. Además, puedes importar y exportar datos en distintos formatos, incluidos ficheros compatibles con Excel, lo cual es ideal si luego quieres hacer tus propios análisis.

GreenBooks: minimalismo para anotar gastos sin esfuerzo

GreenBooks parte de una idea muy realista: si anotar un gasto es un tostón, dejarás de hacerlo. Por eso apuesta por una interfaz extremadamente ligera, sin florituras ni funciones que puedan ralentizarte.

La app está pensada para que te lleve solo unos segundos registrar cada movimiento, de modo que se convierta en un gesto automático que no tengas que estar pensando.

A cambio, renuncia a algunas funciones avanzadas y a detalles muy granulares para los usuarios que quieren guardar absolutamente todo. Además, solo está disponible en inglés, algo a tener en cuenta si prefieres usarla en español.

Otras apps útiles para controlar gastos desde el móvil

Más allá de las grandes protagonistas, hay un buen puñado de apps que también pueden encajar muy bien si buscas algo sencillo para empezar o si usas varios dispositivos además de tu iPhone.

Entre ellas se encuentran apps como Gestor de gastos, Controlar Gastos, Bluecoins, 1Money, Spendee, Money Manager o Mobills, muchas de ellas pensadas primero para Android, pero con versiones o alternativas en iOS.

La mayoría comparten una base similar: registro de gastos, categorización, informes y, en algunos casos, sincronización bancaria o funciones de presupuestos. Algunas permiten compartir carpetas de gastos (ideal para compañeros de piso) y otras se centran en ofrecer gráficos muy claros.

En varios casos existen versiones gratuitas limitadas y planes de pago con funciones más completas. Es cuestión de probar hasta encontrar la interfaz y el sistema que menos pereza te den en el día a día.

Métodos clásicos: hojas de cálculo, plantillas de Excel y libros de cuentas

Pese a la avalancha de apps, hay quien sigue prefiriendo los métodos de toda la vida: un cuaderno, un libro de cuentas o una simple hoja de papel pegada a la nevera donde se apunta todo.

Las hojas de cálculo (en Excel, Numbers, Google Sheets, etc.) siguen siendo una herramienta potentísima. Permiten personalizar al máximo qué quieres ver: totales por mes, por categoría, por cuenta bancaria, gráficos comparando años, tablas con el saldo de tus inversiones…

Un sistema muy eficaz es combinar una hoja de cálculo sencilla en el iPhone para anotar gastos rápidos y una hoja más compleja en el Mac o el iPad para elaborar un resumen anual. Así puedes tener, por ejemplo, una tabla para ingresos, otra para gastos fijos, otra para gastos variables y otra para el estado de tus cuentas.

Algunos usuarios prefieren este método porque sienten que ninguna app se adapta exactamente a lo que necesitan. Con una hoja propia, tú defines las categorías, los cálculos y la forma de visualizar los datos. Además, todo queda en tu nube o en tus dispositivos, sin ceder información financiera a terceros.

Si optas por Excel o Numbers, puedes usar plantillas ya preparadas para empezar más rápido, adaptándolas poco a poco a tus circunstancias. La clave está en mantener la constancia y no complicarlo tanto como para que resulte inabarcable.

Lo importante no es tanto qué app o método elijas, sino que consigas un sistema que te permita ver con claridad tus ingresos, tus gastos y tu capacidad real de ahorro. Puedes apoyarte en Fintonic para detectar comisiones, usar Tricount para viajes, tirar de YNAB si quieres presupuestos estrictos o combinar una hoja de cálculo casera con una app sencilla como Monefy o GreenBooks. Lo esencial es que no pierdas de vista tu dinero y que lo gestiones con intención, en lugar de dejar que se esfume sin que sepas muy bien cómo.