¿Mejores juegos para iPhone sin anuncios en 2026? Si te gusta jugar en el móvil pero estás cansado de que cada dos por tres te salte un anuncio o de sentir que todo está pensado para que pases por caja, eres de los nuestros. Los iPhone se han convertido en auténticas consolas de bolsillo, pero encontrar juegos divertidos, cuidados y sin interrupciones publicitarias se ha vuelto casi una misión imposible. Muchos de ellos incluso con experiencia totalmente premium (especialmente vía Apple Arcade).

En esta guía hemos recopilado los mejores juegos para iPhone que se pueden disfrutar sin anuncios pesados, muchos de ellos incluso con experiencia totalmente premium (especialmente vía Apple Arcade). Además, verás alternativas offline para jugar en modo avión, títulos de pago sin compras extra y recomendaciones para que sepas qué instalar si buscas algo que enganche sin convertirse en una tragaperras con micropagos.

Por qué buscar juegos para iPhone sin anuncios

Quien se mueve sobre todo en PC y consola y se pasa al móvil suele darse de bruces con la misma realidad: juegos sencillos, repetitivos, plagados de anuncios y con un diseño que roza el pay to win. Pantalla de publicidad tras cada nivel, recompensas ligadas a ver vídeos de 30 segundos y progresión que, de repente, exige días de farmeo salvo que pagues.

Esto no significa que todos los juegos móviles sean así, ni mucho menos. De hecho, cada vez hay más propuestas que apuestan por experiencias premium, sin anuncios y sin compras integradas agresivas. Aquí entran en juego tres grandes grupos: títulos de pago clásicos, juegos incluidos en Apple Arcade y algunos free to play muy justos que, aun teniendo compras, no cortan el ritmo con banners constantes.

Además, tener en el iPhone juegos que funcionen completamente offline es oro puro. No siempre hay WiFi o buena cobertura: avión, tren, metro, escapadas rurales… En esos momentos, notas mucho quién te deja jugar tranquilo y quién exige conexión continua para mostrar anuncios o sincronizar datos cada dos minutos.

Juegos offline y sin anuncios para iPhone

Dentro de los juegos sin anuncios, la categoría que más se agradece es la de los que funcionan sin conexión desde el primer minuto. Son ideales para viajes y para no depender de la red del operador ni de redes WiFi dudosas.

Algo parecido ocurre con Stardew Valley, aunque aquí pasamos de los puzles a la vida en el campo. Gestionas una granja heredada en un mundo pixel art entrañable: cultivas, pescas, exploras minas, te relacionas con los vecinos y, en general, organizas tu día a día como quieras. Es un juego enorme en contenido, perfecto para partidas largas en modo avión, y todo su progreso es local, sin necesidad de servidores ni eventos online.

Otro clásico que funciona muy bien sin conexión es Alto’s Odyssey. Estamos ante un endless runner en el que vas descendiendo por enormes dunas haciendo saltos y trucos mientras suena una banda sonora relajante. Es ideal cuando quieres algo ligero y visualmente agradable, con partidas de cinco o diez minutos que no dependen para nada de Internet.

Si prefieres acción de alto nivel, Dead Cells es uno de los mejores roguelike disponibles en iOS. Combate rápido, niveles generados de forma procedural y una dificultad exigente hacen que cada partida sea distinta. El modo individual funciona completamente offline, y aunque se agradece un mando externo, los controles táctiles están bien resueltos.

Para los que disfrutan estrujándose el cerebro con estrategia, mezcla minimalismo y gestión de forma magistral. Empiezas con tres estaciones y debes trazar líneas de metro para que los pasajeros (representados por distintas formas) lleguen a su destino. Semana a semana se desbloquean nuevos recursos como vagones, líneas adicionales o túneles, mientras la ciudad crece y se complica. El objetivo es evitar que las estaciones se saturen; si una revienta, se acabó la partida. Es perfecto para sesiones de concentración sin distracciones, tanto en iPhone como en iPad.

Apple Arcade: el refugio sin anuncios ni compras extra

Si buscas asegurarte al 100 % de que tus juegos en iPhone no van a estar repletos de anuncios ni de compras integradas, Apple Arcade es una de las mejores soluciones. Todos los títulos incluidos en el servicio se benefician de una norma muy clara: no hay anuncios ni pagos adicionales dentro del juego, sean Arcade Originals o clásicos del App Store adaptados.

Una de las joyas del catálogo es Stardew Valley+, una variante para Arcade del mítico simulador de granja. Recupera la esencia del juego original, pero añade alguna misión secundaria extra y se integra mejor con el ecosistema de Apple. Sigues teniendo el mismo tono retro, el mismo pueblo lleno de personajes peculiares y cientos de horas de contenido sin necesidad de pasar por caja.

En la misma línea encontramos Monument Valley+, que en Arcade se presenta como una recopilación de los dos juegos principales de la saga. Mantiene intacta la mecánica de puzles basados en ilusiones ópticas y su inconfundible dirección artística. La gran ventaja es que, al estar bajo el paraguas de Arcade, no tendrás ni anuncios ni packs de niveles de pago: lo descargas y juegas a todo.

Otro imprescindible es Mini Metro+. La versión Arcade del diseño de redes de metro ofrece la misma experiencia minimalista y adictiva, con modos como infinito, desafío diario o creativo. Aquí, de nuevo, ni rastro de publicidad ni de compras integradas, por lo que puedes centrarte únicamente en optimizar líneas, trenes y túneles sin interrupciones.

Si te van los juegos de gestión, Outlanders te pone al mando de una pequeña aldea. Es un simulador de construcción y administración en el que cada aldeano tiene sus propias metas, y tú decides cómo orientar el crecimiento del asentamiento. Destaca por sus gráficos cálidos y una historia entrañable, todo ello con la tranquilidad de saber que no hay muros de pago ni timers artificiales.

En el apartado de estrategia vial, Mini Motorways da una vuelta de tuerca al concepto de Mini Metro: esta vez diseñas carreteras, puentes, glorietas y desvíos para aliviar atascos en una ciudad en expansión. Es ideal para quien quiera rompecabezas más orientados al tráfico que al transporte público, y como buen juego de Arcade, la experiencia es limpia, sin anuncios.

Dentro de los RPG del catálogo, Oceanhorn 2 es un ejemplo de cómo un juego de móviles puede aspirar a estándares de consola. Es un RPG de acción en 3D ambientado mil años antes del primer juego, con un mundo llamado Gaia lleno de ciudades, mazmorras y secretos. Está a la altura de muchos títulos clásicos del género en consolas, pero con la ventaja de que en iPhone lo tienes completo dentro de la suscripción.

Para quienes prefieran algo más relajado y colorido, Hello Kitty Island Adventure ha sido uno de los bombazos de Apple Arcade. Te invita a revivir un parque de atracciones abandonado en una isla, con un montón de misterios que resolver y actividades que realizar con personajes de Sanrio. Es un juego muy accesible, ideal para partidas tranquilas sin sustos económicos de por medio.

Cityscapes: Sim Builder es otro título muy interesante para fans de los city builders tipo SimCity. Diseñas y gestionas una ciudad moderna, equilibrando sostenibilidad, servicios públicos y calidad de vida. El hecho de estar en Arcade significa que ofrece una experiencia de simulación completa sin cajas de botín ni esperas forzadas.

En el terreno de las aventuras de acción, Samurai Jack recupera al mítico personaje de Cartoon Network en un juego 3D con escenarios icónicos de la serie. Luchas contra las fuerzas de Aku con un estilo visual que respeta la estética original y, al estar en Arcade, disfrutas de una campaña completa sin anuncios ni barreras de progreso ligadas a micropagos.

Completan la fiesta títulos como Cut the Rope 3 (reinvento aventurero del clásico rompecabezas de cortar cuerdas), Tamagotchi Adventure Kingdom (un mundo abierto protagonizado por criaturas virtuales llenas de nostalgia), Sneaky Sasquatch (vida de Bigfoot en un camping robando comida y esquivando al guarda) y Football Manager 2024 Touch, una versión muy completa del simulador de gestión futbolística de SEGA adaptada a iPhone con todos sus menús, plantillas y táctica, pero también sin anuncios ni compras sorpresa.

Grandes juegos de pago sin anuncios ni sustos

Más allá de Apple Arcade, sigue habiendo un catálogo muy sólido de juegos de pago “de toda la vida” que ofrecen experiencias completas sin publicidad ni monetización agresiva. Suelen costar menos de lo que valdría un menú de comida rápida y, a cambio, tienes horas de diversión sin interrupciones.

Ya hemos mencionado Stardew Valley, disponible también como compra única en la App Store. Si prefieres no suscribirte a Arcade, esta edición estándar te da acceso a uno de los mejores RPG de granja que se han creado, con todo su contenido accesible de golpe por un precio aproximado de seis euros.

Otro imprescindible es Monument Valley (la versión “normal” de pago). Continúa siendo uno de los puzles más originales y bonitos que se pueden jugar en iPhone, y aunque ya tenga años a sus espaldas, no envejece ni en mecánicas ni en estilo artístico. El primer juego es ideal para empezar y, si te engancha, tienes más entregas y expansiones.

Si te gustan las experiencias intensas de terror, Specimen Zero – Terror Extremo ofrece una propuesta muy apañada en relación calidad-precio. Despiertas en un lugar desconocido, con lagunas de memoria y el recuerdo difuso de haber sido secuestrado. Tendrás que explorar un entorno siniestro, encontrar pistas y descubrir qué ha ocurrido, esquivando peligros en cada esquina.

En el terreno de la estrategia por turnos, Warbits está considerado por muchos como uno de los mejores representantes del género en iOS. Ofrece más de 60 mapas, misiones de campaña, modos online y offline y un sistema de combate que, pese a su aspecto simpático, es profundo y exigente. Todo ello sin anuncios ni bloqueos de progreso.

Si lo tuyo son los juegos con planteamiento original, Papers, Please es ya todo un clásico. Te pone en la piel de un inspector de inmigración en un puesto fronterizo que debe revisar pasaportes y documentos. A medida que avanzas, aumentan las reglas, las trampas y las tentaciones de sobornos, mientras necesitas dinero para mantener a tu familia. Es un título perfecto para sesiones reflexivas, sin presión de conexión ni publicidad.

En el apartado de títulos legendarios adaptados a móvil, Grand Theft Auto: The Trilogy incluye GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas en un solo pack. Puedes jugar con controles táctiles o con mando de consola conectado al iPhone, y disfrutar de tres de los mundos abiertos más influyentes de la historia. Es una compra única que se amortiza fácilmente, sobre todo si entras por nostalgia.

Por otro lado, Minecraft sigue siendo un imprescindible. Aunque la versión móvil es algo más acotada que la de PC, mantiene todo lo que hace especial al juego de cubos: modo creativo con recursos ilimitados, modo supervivencia, exploración, construcción y una comunidad enorme. Pagas una vez y tienes horas infinitas de creación y aventuras sin anuncios.

Si buscas rompecabezas ingeniosos y aptos para ratos cortos, Where’s My Water? (¿Dónde está mi agua?) propone cientos de niveles en los que debes llevar el agua de una zona del escenario hasta la bañera del cocodrilo Swampy. En el camino encontrarás obstáculos, líquidos peligrosos y patitos que también esperan su ración de agua, todo con un diseño sencillo y resultón.

Los fans del skate tienen en True Skate uno de los mejores simuladores del género para móvil. Destaca por sus físicas realistas y su control basado en gestos, permitiendo hacer trucos en rampas, barandillas y escaleras. Es un juego muy técnico que recompensa la práctica sin empujarte a pagar constantemente por seguir progresando.

Para los amantes de la estrategia “oscura”, Plague Inc. te propone lo contrario a salvar el mundo: diseñas y evolucionas un patógeno con el objetivo de acabar con la humanidad antes de que se descubra la cura. Mezcla datos epidemiológicos, un tono satírico y mecánicas sólidas, todo ello en un juego barato, pulido y sin publicidad invasiva en iOS.

Si echas de menos los recreativos, Arcadia reúne más de veinte minijuegos retro: carreras, plataformas tipo Mario, Tetris, Snake y mucho más. Funciona también en Apple Watch, así que puedes matar el rato en la muñeca como si llevaras un micro salón arcade, y al ser de pago, no está plagado de anuncios entre partida y partida.

Por último, merece mención especial Geometry Dash, un plataformas rítmico donde controlas un cubo y otros vehículos mientras esquivas obstáculos al ritmo de la música. Es uno de esos juegos sencillos de entender, pero endiabladamente difíciles de dominar, con niveles que se complican cada vez más y un diseño visual muy reconocible.

Fuera de ese rango habitual de precio, pero digno de mención por su nivel técnico, está Death Stranding Director’s Cut. Es la adaptación para iPhone del conocido juego de Hideo Kojima, con un apartado gráfico espectacular y una historia de ciencia ficción en un futuro devastado. Es caro comparado con el resto, sí, pero a cambio tienes una experiencia de consola en la palma de la mano, sin anuncios ni micropagos.

Free to play muy recomendables (y cómo lidiar con los anuncios)

Aunque aquí priorizamos experiencias sin anuncios, hay una realidad: muchos de los juegos más populares del momento son free to play con compras opcionales. Dentro de ese modelo hay grandes diferencias: algunos bombardean con vídeos y banners; otros permiten jugar sin demasiadas molestias si tienes paciencia y no te obsesionas con llegar al endgame a toda velocidad.

Entre los gratuitos, Among Us! sigue siendo un referente social. Se trata de partidas online en las que un grupo de jugadores debe completar tareas en una nave mientras uno o varios impostores intentan sabotear y matar a los demás sin ser descubiertos. Es perfecto para jugar con amigos y echarse unas risas con votaciones y acusaciones, aunque su modelo se basa en cosméticos y puede mostrar anuncios en ciertas versiones.

En el género de los shooters, Vampire Survivors ha sido otro pelotazo reciente. Combina mecánicas de roguelike con un control sencillísimo: mueves al personaje con un dedo y las armas disparan solas. A cambio, la pantalla se llena de enemigos y proyectiles hasta niveles casi absurdos. Su clave está en que cada partida te permite probar nuevas combinaciones de armas y mejoras, con un toque retro muy marcado.

Para quienes buscan acción más tradicional, Call of Duty Mobile adapta la esencia de la saga a un modelo free to play con distintos modos multijugador, controles personalizables, chat de voz y temporadas que introducen nuevos contenidos. Aunque su sistema de monetización se apoya en pases de batalla y cosméticos, se puede disfrutar muchas horas sin pagar si aceptas cierto nivel de grindeo.

En el terreno de los RPG y mundos abiertos, Genshin Impact y Honkai: Star Rail (ambos de HoYoverse) son dos pesos pesados. El primero es un action RPG en un enorme mundo abierto llamado Teyvat, con un estilo gráfico similar a Breath of the Wild, combate en tiempo real y posibilidad de jugar solo o en cooperativo. El segundo, por su parte, apuesta por un JRPG por turnos ambientado en un tren espacial, con narrativa cuidada y personajes carismáticos. Los dos tienen sistemas gacha para conseguir personajes y armas, pero su campaña principal se puede disfrutar sin pasar por caja si no te importa avanzar a tu ritmo.

También destaca Polytopia, un juego de estrategia por turnos que recuerda a Civilization pero en formato compacto. La versión base es gratuita con cuatro civilizaciones, y el resto se compra aparte por precios bajos. Sus partidas son cortas, ideales para móvil, y toda la parte jugable está bien diseñada incluso si solo usas las facciones gratuitas.

Otros títulos como Roblox (plataforma donde cualquiera puede crear y compartir sus propios juegos), Mindustry (defensa de torre con cadenas de suministro complejas cuya versión iOS es de pago, pero gratuita y sin anuncios en otras plataformas), o Transmission (puzles de lógica sobre redes de transmisión) muestran que todavía hay free to play y proyectos open source respetuosos con el jugador, con publicidad muy limitada o inexistente según el caso.

La clave con todos estos juegos es ajustar las expectativas: si quieres evitar anuncios a toda costa, conviene activar el modo avión cuando se pueda y priorizar títulos de pago o de Apple Arcade. Si te da igual ver algún vídeo ocasional a cambio de probar cosas nuevas gratis, estos juegos son una buena forma de ampliar catálogo sin gastar un euro.

En definitiva, el ecosistema de iPhone en 2026 ofrece un abanico enorme de juegos donde es posible disfrutar de experiencias largas, profundas o simplemente perfectas para ratos muertos sin tener que tragarte un anuncio cada medio minuto. Entre Apple Arcade, los grandes títulos de pago, los clásicos offline y algunos free to play bien planteados, hay más que suficiente para convertir tu móvil en una consola siempre lista, con o sin conexión.