¿Te estás preguntando si merece la pena pagar Apple Arcade todos los meses o si es otro servicio de suscripción más que acabarás olvidando? Lo cierto es que genera muchas dudas: precio, catálogo, calidad de los juegos, si compensa teniendo consola o PC, para qué tipo de jugador está pensado… y encima el servicio ha cambiado bastante desde su lanzamiento, con más juegos, nuevos precios y hasta integraciones con Apple One.

En las próximas líneas vamos a desgranar todo lo que ofrece Apple Arcade con mucho detalle, mezclando la información práctica (precio, dispositivos compatibles, catálogo, ventajas y límites) con opiniones reales y ejemplos de juegos concretos. Si vienes de consolas, si solo juegas en el móvil o si estás pensando en pillarlo para tus peques, aquí vas a poder hacerte una idea bastante clara de si es tu servicio o no.

Qué es realmente Apple Arcade y qué pretende ofrecer

Apple Arcade es básicamente un servicio de suscripción a un catálogo cerrado de juegos dentro de la App Store. Pagas una cuota mensual (o anual) y tienes acceso a un listado de títulos que puedes descargar en tus dispositivos Apple y jugar sin anuncios y sin compras integradas. Nada de pagar gemas, pases de batalla ni cofres sorpresa: lo que hay en el juego es lo que hay.

La idea de Apple con Arcade no es competir de tú a tú con plataformas tipo Xbox Game Pass o servicios de juego en la nube como fue Stadia, sino ofrecer un espacio “premium” de juegos para móvil, tablet, Mac y Apple TV, con una experiencia más limpia y saludable que el típico free-to-play lleno de micropagos y publicidad invasiva.

Además, todos los juegos de Apple Arcade se ejecutan de forma nativa en el dispositivo. No juegas vía streaming ni a través del navegador, sino que descargas el juego desde la pestaña Arcade de la App Store. Esto tiene dos ventajas claras: puedes jugar sin conexión a Internet (salvo modos online puntuales) y la experiencia es mucho más estable, sin depender de la calidad de tu red.

Otro punto muy cuidado por Apple es que se trata de títulos pensados para ser más “sanos” y familiares: ideales para niños, para jugar en familia y para gente que quiere un catálogo sin sorpresas en la factura. No hay sustos con compras in‑app, ni pop‑ups de publicidad, ni mecanismos agresivos de monetización.

En qué dispositivos puedes usar Apple Arcade

Una de las grandes bazas del servicio es que, con una sola suscripción, puedes jugar en prácticamente todo el ecosistema Apple. No necesitas pagar varias veces: basta con iniciar sesión con tu Apple ID en cada dispositivo compatible.

En la actualidad, Apple Arcade funciona en:

iPhone que soporten iOS 13.1 o posterior.

que soporten iOS 13.1 o posterior. iPad con iPadOS 13.1 o versiones más recientes.

con iPadOS 13.1 o versiones más recientes. Mac con macOS Catalina 10.15 o superior.

con macOS Catalina 10.15 o superior. Apple TV que puedan ejecutar tvOS 13 o posterior.

que puedan ejecutar tvOS 13 o posterior. Apple Vision Pro con cualquier versión de visionOS.

Conviene tener claro que, aunque el requisito mínimo sea iOS 13 o versiones equivalentes, no todos los juegos funcionarán igual de bien en dispositivos antiguos. Algunos títulos de Apple Arcade exigen más potencia gráfica o más memoria, así que puede que haya juegos restringidos a modelos más recientes. Siempre es recomendable actualizar a la versión de sistema más moderna que admita tu dispositivo.

Un plus muy interesante es que muchos juegos de Apple Arcade son compatibles con mandos físicos. Puedes usar mandos de PlayStation 5, Xbox Series S/X y otros controladores Bluetooth, tanto en iPhone y iPad como en Mac, Apple TV o Vision Pro. Esto hace que ciertos títulos se sientan casi como si estuvieras jugando en consola, sobre todo si conectas el dispositivo a una pantalla grande.

Cómo se juega: experiencia y jugabilidad con y sin mando

La forma de uso es sencilla: desde la pestaña Arcade de la App Store, eliges el juego que te llame la atención, lo descargas y listo. Igual que con cualquier app, pero con la tranquilidad de que todo lo que hay en esa sección está cubierto por tu suscripción, sin costes adicionales.

Un aspecto muy valorado por quienes han probado el servicio desde sus inicios es que la jugabilidad suele estar muy pulida. Apple ha cuidado bastante el tipo de estudios que entran en el catálogo y se nota en la calidad de los controles, tanto táctiles como con mando. Juegos de acción y plataformas como los Shantae responden estupendamente con un mando de PS4/PS5, con saltos precisos y cero lag apreciable.

Ahora bien, no todos los juegos están pensados para mando. Hay títulos que solo se pueden jugar en vertical y dependen por completo de la pantalla táctil, como algunos RPG o juegos más “de móvil puro”. Eso implica que en dispositivos sin táctil (por ejemplo, Mac o Apple TV) pueden no estar disponibles, o ser poco recomendables si no añaden soporte para mando en el futuro.

En la práctica, esto se traduce en que Apple Arcade cubre muchas situaciones distintas de juego: desde partidas rápidas en el metro con el iPhone en vertical, hasta sesiones más largas en el sofá con el iPad o el Apple TV y un mando físico. Hay juegos claramente diseñados para el móvil, otros que brillan en pantalla grande y bastantes que funcionan bien en ambos contextos.

Catálogo de Apple Arcade: cantidad, tipos de juegos y exclusividades

El catálogo actual de Apple Arcade ronda los más de 200-250 juegos disponibles, según el momento, porque la lista se va renovando. Apple incorpora títulos nuevos de forma periódica y, de vez en cuando, también retira algunos. Aun así, la sensación general es de abundancia: tienes para aburrir, tanto si eres de partidas cortas como si buscas aventuras más largas.

Si quieres ver la lista completa, desde cualquier dispositivo compatible puedes entrar en la sección Arcade de la App Store o usar el enlace especial que Apple ofrece para consultar todos los juegos disponibles en ese momento. Ahí verás tanto los exclusivos como las versiones “+” de juegos ya conocidos que en Arcade se ofrecen completos y sin pagos extra.

Una duda recurrente es la calidad: ¿son juegos “para niños”, títulos muy casual, o hay chicha de verdad? La realidad es que el catálogo mezcla juegos para todas las edades y perfiles. Es cierto que hay propuestas muy familiares y accesibles, pero también hay RPG profundos, roguelites, puzles exigentes, plataformas de ritmo rápido y experiencias narrativas muy cuidadas.

Detrás de muchos títulos hay estudios y compañías de peso como Capcom, Konami o Square Enix, que han desarrollado juegos específicos para Arcade o secuelas de sagas muy conocidas. Eso se traduce en apartados artísticos muy trabajados, bandas sonoras potentes y mecánicas pulidas; vamos, que no son simplemente “jueguecitos de móvil” hechos a prisa.

Una parte del catálogo la ocupan juegos exclusivos o versiones exclusivas que solo están disponibles a través de Apple Arcade y no se pueden comprar sueltos en la App Store ni en otras plataformas. Algunos ejemplos destacados son:

JetPack Joyride 2 , continuación del mítico shooter lateral, reservada a Arcade.

, continuación del mítico shooter lateral, reservada a Arcade. Oceanhorn: Chronos Dungeon , un dungeon crawler con aire a los clásicos Zelda cooperativos.

, un dungeon crawler con aire a los clásicos Zelda cooperativos. Exit the Dungeon , secuela del famoso Enter the Gungeon, con un enfoque distinto pero igual de frenético.

, secuela del famoso Enter the Gungeon, con un enfoque distinto pero igual de frenético. Angry Birds Reloaded , que recupera la esencia original de Angry Birds sin el lío de las compras integradas.

, que recupera la esencia original de Angry Birds sin el lío de las compras integradas. Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain , una versión ampliada y más narrativa del clásico Alto’s Adventure.

, una versión ampliada y más narrativa del clásico Alto’s Adventure. Cut the Rope 3 , que complica las físicas y añade nuevos elementos con dos protagonistas.

, que complica las físicas y añade nuevos elementos con dos protagonistas. Castle Crumble , juego de derribar castillos muy satisfactorio para matar el rato.

, juego de derribar castillos muy satisfactorio para matar el rato. Star Trek Legends, título de rol por turnos ideal para fans del universo Star Trek.

Hay también una buena selección de juegos que, sin ser exclusivos absolutos, sí se consideran títulos “estrella” dentro de Arcade. Por ejemplo:

Mini Motorways , mezcla de planificación urbana y puzle que engancha cosa mala.

, mezcla de planificación urbana y puzle que engancha cosa mala. Sneaky Sasquatch , aventura simpática en la que eres un Bigfoot gamberro.

, aventura simpática en la que eres un Bigfoot gamberro. Cat Quest II , secuela de un RPG muy querido, con combates y humor gatuno.

, secuela de un RPG muy querido, con combates y humor gatuno. Oceanhorn 2 , una aventura que recuerda mucho a los Zelda 3D, muy ambiciosa para ser móvil.

, una aventura que recuerda mucho a los Zelda 3D, muy ambiciosa para ser móvil. Disney Melee Mania , MOBA 3vs3 con personajes de Disney en partidas cortas.

, MOBA 3vs3 con personajes de Disney en partidas cortas. Sayonara Wild Hearts , experiencia musical y visual muy psicodélica y adictiva.

, experiencia musical y visual muy psicodélica y adictiva. Alto’s Odyssey: The Lost City , expansión del endless runner de nieve con más contenido.

, expansión del endless runner de nieve con más contenido. Fantasian , RPG clásico con pedigree de los creadores de Final Fantasy VII.

, RPG clásico con pedigree de los creadores de Final Fantasy VII. LEGO Brawls , brawler multijugador con un aire a Super Smash Bros y hasta ocho jugadores.

, brawler multijugador con un aire a Super Smash Bros y hasta ocho jugadores. Reigns: Beyond, nueva entrega de la saga Reigns, esta vez en clave grupo de rock espacial.

Quienes buscan juegos con historias potentes o propuestas más “de autor” suelen salir contentos: hay experiencias tipo Gris, aventuras narrativas, títulos con toques indies muy marcados y juegos perfectos para quien disfruta de lo artístico y lo contemplativo tanto como de la acción.

Nuevas incorporaciones potentes: Vampire Survivors+ y Temple Run: Legends

Apple Arcade no solo vive de su catálogo inicial; en los últimos tiempos se han sumado lanzamientos muy sonados que refuerzan el atractivo del servicio, sobre todo para quienes ya juegan mucho en otras plataformas.

Uno de los grandes fichajes es Vampire Survivors+, la versión para Arcade del fenómeno indie Vampire Survivors. Esta edición incluye el juego base completo y los dos DLC principales (Legacy of the Moonspell y Tales of the Foscari) sin anuncios y sin compras dentro de la app. Además, permite partidas multijugador locales en el mismo dispositivo, lo que lo convierte en una opción muy divertida para jugar con amigos o familia.

Otra incorporación destacada es Temple Run: Legends, una nueva entrega de la mítica saga de corredores infinitos. En lugar de limitarse a correr sin fin, esta versión añade niveles con objetivos concretos y una narrativa más elaborada, con más de 500 etapas que amplían el universo de Aperion. El juego es exclusivo de Apple Arcade y está optimizado para pantallas OLED, ofreciendo una mejora visual notable respecto a entregas anteriores.

Estas llegadas refuerzan la idea de que Apple Arcade no se queda anclado en su catálogo inicial, sino que apuesta por traer fenómenos actuales y reinterpretar sagas populares con versiones premium, sin micropagos ni anuncios.

Ventajas claras de Apple Arcade frente a otros modelos

Si te gusta jugar en el móvil, el mayor punto a favor de Apple Arcade es que te olvidas de la pesadilla de los anuncios y las compras dentro de la app. Todos los juegos incluidos ofrecen la experiencia completa por la suscripción, sin más pagos una vez estás dentro del servicio.

Otra ventaja muy potente es la versatilidad entre dispositivos. Puedes empezar una partida en el iPhone, seguir en el iPad en el sofá, rematar en el Mac y, si te apetece, jugar en el salón con el Apple TV y un mando. Para quienes se mueven mucho entre dispositivos Apple, esto es comodísimo y hace que la suscripción se aproveche bastante más.

Además, al no depender del navegador ni del streaming, puedes jugar sin conexión en cualquier sitio. Basta con que hayas descargado el juego y listo, te olvidas del Wi‑Fi del tren, del avión o del bar de turno. Solo los modos multijugador en línea o funciones específicas de ranking exigen conexión.

A nivel de selección, Apple se ha preocupado de que el catálogo tenga juegos cuidados, con buen diseño artístico y mecánicas pulidas. No todo será de tu gusto, pero es raro encontrarse con “basura” que solo esté ahí para hacer bulto. Y para padres y madres es especialmente atractivo porque saben que sus hijos no van a toparse de repente con compras de 50 € o anuncios de cualquier cosa.

Por último, la posibilidad de compartir la suscripción con hasta cinco personas mediante En Familia hace que el coste real por persona sea muy bajo. Si repartes la cuota entre varios miembros de la familia, el servicio sale casi regalado en comparación con comprar juegos sueltos.

Precio de Apple Arcade: cuánto cuesta y qué opciones hay

El precio de Apple Arcade ha ido variando con el tiempo. Actualmente, la suscripción individual tiene un coste de 6,99 € al mes. En sus inicios se ofrecía por 4,99 €, pero Apple actualizó la tarifa en octubre de 2023 junto con otros servicios de la compañía.

Si te interesa a largo plazo, existe un plan anual por 69,99 € al año. Haciendo cuentas, se queda en unos 4,17 € al mes, lo que supone un ahorro notable respecto al pago mensual. Es una opción interesante si ya estás convencido de que vas a usarlo durante todo el año.

Apple Arcade también está disponible como parte de Apple One, el paquete que agrupa Apple Music, iCloud+ (con 50 GB o más, según plan), Apple TV+ y, en algunos casos, otros servicios adicionales. Si ya pagas varios de ellos por separado, puede que te salga mejor integrarlos en un único plan de Apple One que incluye Arcade sin apenas notar subida.

Además, Apple lanza de vez en cuando promociones con meses de prueba gratuita. Es habitual encontrar ofertas de 1 mes gratis para nuevos usuarios, y en ciertas ocasiones se han dado hasta 3 o 4 meses sin coste al comprar un iPhone, iPad o dispositivo Apple nuevo. Es una forma muy buena de probar a fondo el servicio sin arriesgar tu dinero.

Visto así, la cuestión clave es si esos 6,99 € mensuales te compensa según cuánto y cómo juegas. Si compartes con la familia, el precio real por cabeza se desploma; si solo juegas ocasionalmente y tienes mil plataformas ya contratadas, puede que cueste más justificarlo.

¿Compensa si ya tienes consola, PC o Nintendo Switch?

Aquí viene una de las preguntas que más se repite: si ya tienes una consola de sobremesa, un PC gaming o una Nintendo Switch, ¿tiene sentido pagar también por Apple Arcade? La respuesta depende muchísimo de tu perfil y de qué esperas del servicio.

Una parte de usuarios que ya tienen consolas y PC potente opina que no les resulta tan atractivo, porque muchos juegos del catálogo están disponibles también en otras plataformas o tienen una escala menor que los AAA a los que están acostumbrados. Además, en consola o PC “posees” tus juegos, mientras que en Arcade los pierdes si dejas de pagar la suscripción.

Sin embargo, para otros jugadores que ya tienen consola, Apple Arcade funciona muy bien como complemento para el juego portátil y casual. No pretende sustituir a un Game Pass ni a tu colección de Steam, sino rellenar esos huecos de partidas en el móvil, la tablet o el Apple TV cuando no te apetece encender la consola grande o sentarte delante del PC.

Si eres de los que solo se sientan a jugar en serio frente a la consola y apenas usan el móvil para ello, probablemente no le sacarás tantísimo partido. Pero si habitualmente juegas en el iPhone o iPad, o tienes peques en casa que usan dispositivos Apple, puede ser una forma muy barata de tener un catálogo enorme y variado sin preocuparte por compras extra.

En cambio, si no tienes consola ni PC para jugar, entonces Apple Arcade puede convertirse casi en tu plataforma principal de videojuegos. Por menos de lo que cuesta un solo juego de Switch de salida, tienes un mes entero con centenares de títulos, algunos muy comparables a lo que encuentras en consolas portátiles.

Qué tal encaja con distintos tipos de jugadores

Una duda lógica es si el catálogo encaja con tus gustos específicos. Por ejemplo, alguien que disfrute sobre todo de roguelikes al estilo Hades o Dead Cells, plataformas de acción muy rápidos como Katana Zero, aventuras con una gran historia al estilo 12 Minutes o puzzles contenidos como Braid puede preguntarse si encontrará algo a su medida.

En Apple Arcade sí hay roguelites, juegos de acción rápida, plataformas exigentes y muchas propuestas de puzle. Vampire Survivors+ es un buen ejemplo para fans del género roguelite, y títulos como Exit the Dungeon o algunos action‑platformers cubren bastante bien esa sensación de juego intenso y rejugable. En el terreno de los puzles hay auténticas joyas con curvas de dificultad bien medidas, perfectas para quienes no quieren romperse la cabeza con acertijos imposibles pero tampoco quieren algo trivial.

También tienes bastantes aventuras narrativas y juegos con historias potentes. Fantasian, por ejemplo, ofrece una trama rica dentro de un JRPG clásico, y juegos tipo Gris o producciones más indies exploran emociones y temas adultos sin caer en clichés. No es un catálogo centrado solo en el público infantil, aunque sí hay muchos títulos aptos para todas las edades.

Dicho esto, es verdad que una parte de los juegos del catálogo proviene de versiones premium de títulos originalmente gratuitos (free‑to‑play con DLCs o micropagos) o de juegos muy orientados a audiencias jóvenes. Hay quien, al revisar rápidamente la lista, siente que la mitad del catálogo no es para él porque prefiere experiencias más profundas o “gamer hardcore”.

Por eso, lo más inteligente antes de juzgar es aprovechar el mes de prueba gratis (cuando esté disponible) para buscar específicamente por géneros y estilos. Arcade tiene filtros y recomendaciones, y en un par de semanas puedes comprobar si hay suficiente material de roguelikes, puzles ligeros, plataformas rápidos o aventuras narrativas como para justificar el pago mensual en tu caso concreto.

Apple Arcade para familias y juego infantil

Donde Apple Arcade brilla con luz propia es en el terreno de las familias con niños o adolescentes. Al eliminar anuncios y compras dentro de la app, los padres se evitan el clásico problema de que el crío se gaste dinero sin querer (o queriendo) en skins, monedas virtuales y demás inventos.

Los juegos del catálogo pasan, además, por un cierto filtro de calidad y contenidos, lo que se traduce en experiencias bastante seguras y controladas. Evidentemente, hay títulos más infantiles y otros más maduros, pero la plataforma en conjunto está pensada para que sea mucho más tranquila que bucear por toda la App Store sin red.

El hecho de poder compartir la suscripción con hasta cinco personas del grupo En Familia hace que cada miembro tenga su perfil de juego, sus partidas guardadas y sus preferencias. Así, los adultos pueden disfrutar de RPG complejos o juegos de gestión, mientras los más pequeños se lo pasan en grande con propuestas de puzle, plataformas sencillos o aventuras de LEGO sin pisarse unos a otros.

Además, Apple Arcade se adapta bien a momentos muy distintos del día a día de una familia: trayectos en coche con el iPad, tardes de lluvia jugando juntos en la tele con un Apple TV y un mando, o ratos sueltos con el iPhone. Todo con un coste bastante contenido si se reparte entre varios usuarios.

Si en casa ya tenéis consolas de sobremesa, Arcade no las va a sustituir, pero puede ser el complemento perfecto para no tener que comprar constantemente nuevos juegos de móvil o lidiar con aplicaciones gratuitas plagadas de anuncios poco apropiados para niños.

Al final, Apple Arcade se ha consolidado como un servicio muy sólido para quien juega sobre todo en dispositivos Apple y valora un entorno sin anuncios, sin micropagos y con un catálogo amplio, variado y en buena parte exclusivo. Si eres usuario intensivo de iPhone, iPad, Mac o Apple TV y te gusta probar juegos nuevos a menudo, con un solo mes de prueba vas a saber si entra o no en tu lista de suscripciones imprescindibles; y si en casa sois varios los que jugáis, la relación calidad‑precio se vuelve difícil de igualar en el ecosistema móvil.