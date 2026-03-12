Meta ha puesto en marcha un sistema reforzado de alertas y detección de estafas en sus principales plataformas —Facebook, WhatsApp y Messenger— con el objetivo de frenar los fraudes antes de que afecten al usuario. El movimiento llega en un contexto de presión regulatoria creciente en Europa y de preocupación generalizada por el volumen de engaños que circulan en redes sociales.

Con esta batería de medidas, la compañía busca atacar el problema desde varios ángulos: detección preventiva mediante inteligencia artificial, avisos en tiempo real dentro de las aplicaciones y una limpieza profunda de su inventario publicitario, donde hasta ahora se habían colado campañas dudosas y productos directamente prohibidos.

IA para detectar cuentas falsas, enlaces trampa y patrones de fraude

El corazón del nuevo despliegue de seguridad está en la tecnología. Meta ha desarrollado un conjunto de herramientas de inteligencia artificial orientadas a localizar suplantaciones de identidad y enlaces maliciosos antes de que logren difusión masiva. Estos sistemas de aprendizaje automático analizan tanto el comportamiento de las cuentas como las características de los contenidos que publican.

Entre los objetivos prioritarios se encuentran los perfiles que imitan marcas reconocidas, empresas de servicios y figuras públicas, una táctica que los ciberdelincuentes utilizan para ganar credibilidad y empujar a los usuarios hacia inversiones falsas, webs de phishing o descargas peligrosas. El fraude basado en la explotación de la imagen de celebridades —conocido como celeb bait o celebrity bait— se ha convertido en uno de los frentes más complicados de atajar.

Según los datos difundidos por la propia compañía, solo en el último año se han desactivado más de 159 millones de anuncios de tipo fraudulento, en su mayoría retirados de forma proactiva gracias a estos sistemas automáticos de revisión. Meta asegura que más del 90 % de estos anuncios se eliminó antes de que nadie los denunciase manualmente.

En paralelo, la empresa ha cerrado 10,9 millones de cuentas en Facebook e Instagram asociadas a centros de estafa organizados, muchos de ellos ubicados en países del sudeste asiático y Oriente Medio. Estas redes se dedicaban tanto a difundir campañas de inversión y apuestas ilegales como a gestionar páginas que se hacían pasar por servicios de atención al cliente de compañías reales.

La escala de estas cifras dibuja un problema estructural: cuando millones de perfiles y anuncios acaban siendo retirados, la conclusión es que el negocio del fraude no es anecdótico dentro del ecosistema publicitario digital, sino una fuente de ingresos significativa para quienes consiguen explotar sus grietas.

Alertas en Facebook: amistades sospechosas y páginas que no son lo que parecen

La cara visible de todo este despliegue para el usuario medio comienza en Facebook. A partir de ahora, cuando la plataforma detecte que una solicitud de amistad procede de un perfil con comportamientos o señales de riesgo, mostrará una advertencia destacada antes de que la persona decida aceptarla o rechazarla.

Entre los indicios que pueden activar estas alertas se encuentran la ausencia de contactos en común, ubicaciones incoherentes con las de la red del usuario, patrones de actividad automatizada o cambios bruscos en el tipo de contenido que publica la cuenta. El objetivo es poner una capa adicional de información allí donde tradicionalmente se actuaba por pura confianza o costumbre.

Además, Meta está reforzando el control sobre las páginas que se presentan como canales oficiales de soporte al cliente. En los últimos meses, la compañía ha actuado contra más de 21.000 páginas que se hacían pasar por servicios de ayuda de empresas legítimas, un formato de engaño habitual para robar credenciales, datos bancarios o accesos a otras plataformas.

En el contexto europeo, donde las normas de protección al consumidor y las leyes de servicios digitales son cada vez más estrictas, estas medidas buscan demostrar que la plataforma no se limita a moderar a posteriori, sino que intenta anticiparse a los intentos de fraude que utilizan su infraestructura para llegar a usuarios de España y del resto de la UE.

WhatsApp: avisos ante intentos de vinculación de dispositivos fraudulentos

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en España y en buena parte de Europa, introduce un sistema de alertas diseñado específicamente para combatir el llamado «device linking» fraudulento, una técnica que consiste en vincular de forma encubierta un dispositivo del estafador a la cuenta de la víctima.

Meta describe varios escenarios habituales: por ejemplo, simulando concursos, sorteos o votaciones online en los que se pide al usuario que introduzca su número de teléfono en una web y, a continuación, un código que recibe por WhatsApp. Ese código, en realidad, corresponde a la función de enlace de dispositivo y, si se introduce en la página fraudulenta, permite al atacante conectar su propio terminal a la cuenta ajena.

Con el nuevo sistema, cuando WhatsApp detecte que una solicitud de enlace presenta patrones de comportamiento inusuales —por ejemplo, múltiples intentos desde ubicaciones extrañas o acciones que no encajan con el uso normal del usuario— mostrará un aviso claro. Ese mensaje explicará que la petición podría ser sospechosa y recomendará cancelar la operación si no se ha iniciado de forma consciente.

Más allá del enlazado de dispositivos, la plataforma también está reforzando el análisis de enlaces compartidos en los chats. Si la URL conduce a un sitio ya reportado como fraudulento o con un historial de uso en campañas de phishing, el usuario verá un mensaje de advertencia antes de abrirla. La compañía insiste en que este tipo de detección se apoya en modelos de IA y listas de reputación, con un enfoque preventivo.

Estas funciones adquieren especial relevancia en países europeos donde WhatsApp se ha convertido en un canal habitual para comunicaciones con bancos, comercios y administraciones, lo que lo convierte también en un objetivo prioritario para los estafadores que buscan hacerse pasar por entidades de confianza.

Messenger: análisis conversacional con IA y avisos en tiempo real

En Messenger, el foco está puesto en el contenido de las conversaciones. Meta ha incorporado un sistema de detección avanzada de estafas basado en inteligencia artificial que analiza patrones lingüísticos y de comportamiento asociados a fraudes típicos, siempre dentro de los límites marcados por su política de privacidad.

Cuando un usuario inicia un chat con un contacto nuevo, o recibe mensajes que encajan con esquemas recurrentes de engaño —por ejemplo, ofertas de trabajo demasiado buenas para ser reales, inversiones con beneficios garantizados o solicitudes urgentes de dinero—, el sistema puede activar una notificación en pantalla. Ese aviso describe qué tipo de estafa podría estar intentando el interlocutor y qué señales han hecho saltar la alerta.

En algunos casos, la aplicación pedirá permiso explícito para que la IA analice con más detalle la conversación. Si tras ese examen se concluye que hay riesgo elevado de fraude, Messenger mostrará ejemplos de estafas similares y recomendaciones prácticas, recordando que nunca se deben compartir datos bancarios, códigos de verificación o tarjetas de regalo a través del chat.

Este enfoque encaja con la tendencia regulatoria europea que insiste en la necesidad de proporcionar información clara y contextual al usuario en el mismo momento en que se produce la posible conducta de riesgo, en lugar de limitarse a políticas generales difíciles de leer y comprender.

La idea de fondo es convertir estas advertencias en un mecanismo educativo continuo, de forma que los usuarios en España y en otros países europeos interioricen qué señales acostumbran a acompañar a una estafa y apliquen ese aprendizaje también fuera de las plataformas de Meta.

El frente publicitario: verificación de anunciantes y limpieza del inventario

Más allá de las alertas que ve el usuario, uno de los cambios más significativos se produce en el terreno publicitario. Meta reconoció que la publicidad ligada a estafas y productos prohibidos llegó a representar alrededor del 10 % de sus ingresos en un solo año, una cifra que ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera de la empresa.

Para corregir este rumbo, la compañía está acelerando su programa de verificación de anunciantes. En la actualidad, quienes han pasado por este proceso ya concentran aproximadamente el 70 % de la facturación publicitaria de Meta, pero el objetivo declarado es que esa proporción alcance el 90 % antes de final de año. Hablamos de un salto de veinte puntos porcentuales en un periodo muy corto.

La verificación implica, entre otros aspectos, acreditar la identidad de la empresa o persona que contrata la campaña, verificar su país de residencia y revisar el tipo de productos o servicios que se promocionan. Con ello se pretende reducir la presencia de anunciantes que operan en la frontera de la legalidad o que directamente basan su negocio en la captación engañosa de usuarios.

Dentro de este refuerzo, Meta pone la lupa sobre las campañas que utilizan deepfakes o imágenes manipuladas de personajes públicos para dar apariencia de credibilidad a productos financieros, criptomonedas u oportunidades de inversión sin respaldo real. Este tipo de anuncios ha tenido especial impacto en Europa, donde varios organismos reguladores y bancos centrales han advertido de su proliferación.

En conjunto, la estrategia publicitaria se alinea con la voluntad de mostrar que la compañía no solo elimina lo que otros señalan, sino que está dispuesta a sacrificar una parte de sus ingresos a corto plazo con tal de limpiar su ecosistema y aumentar la confianza de usuarios, reguladores y anunciantes legítimos.

Demandas y presión legal contra redes de fraude organizadas

El movimiento de Meta no se queda en la moderación de contenidos. La empresa ha comenzado a recurrir con mayor frecuencia a la vía judicial contra actores que organizan campañas de estafa a gran escala. En las últimas semanas, por ejemplo, ha presentado demandas contra varias entidades con sede en Brasil y China por el uso sistemático de imágenes y vídeos falsificados de personas conocidas para promocionar inversiones y productos financieros dudosos.

Este giro hacia una postura más combativa envía un mensaje claro: no basta con borrar cuentas y anuncios, también se busca responsabilizar legalmente a quienes orquestan los fraudes y lucran con ellos a costa de la infraestructura de la plataforma. Es un enfoque que encaja con las expectativas de las autoridades europeas, que llevan tiempo reclamando una mayor cooperación de las grandes tecnológicas con las fuerzas de seguridad.

Las demandas se suman a las acciones internas que han llevado al cierre masivo de cuentas y páginas controladas por centros de estafa en países como Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos o Filipinas. Muchas de estas operaciones combinaban ingeniería social, robos de identidad y uso intensivo de publicidad segmentada para alcanzar a víctimas potenciales en todo el mundo, incluida Europa.

Al mismo tiempo, Meta intenta equilibrar esta ofensiva con los debates sobre privacidad y recopilación de datos que se viven en la región. Cualquier acción que suponga un análisis más profundo del comportamiento de los usuarios está obligada a respetar las normas de protección de datos europeas, un marco legal particularmente exigente cuando se trata de información sensible o biométrica.

La compañía es consciente de que gran parte de su credibilidad ante usuarios españoles y europeos pasa por demostrar que estas medidas no se traducen en una vigilancia indiscriminada, sino en intervenciones focalizadas contra actividades claramente delictivas, documentadas y contrastables ante los tribunales si es necesario.

En conjunto, el despliegue de Meta dibuja una estrategia de seguridad más madura y multifrontal: tecnologías de IA destinadas a detener estafas en origen, alertas visibles en Facebook, WhatsApp y Messenger que ayudan al usuario a identificar riesgos en tiempo real, controles mucho más estrictos sobre quién puede anunciarse y para qué, y una disposición creciente a acudir a los tribunales contra las redes organizadas que alimentan este negocio. Falta por ver hasta qué punto esta combinación de medidas será capaz de reducir de manera sostenida el volumen de fraude, pero el volumen de recursos y el nivel de detalle anunciado indican que el problema ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda de la compañía, también para los millones de usuarios que tiene en España y el resto de Europa.