El ecosistema de las redes sociales está viviendo un cambio de era donde la gratuidad total empieza a convivir con opciones exclusivas para quienes buscan algo más. Meta ha decidido mover ficha de forma definitiva anunciando la llegada de modelos de suscripción para sus tres plataformas estrella: WhatsApp, Instagram y Facebook. Esta estrategia, confirmada por la jefa de producto Naomi Gleit, busca dar un respiro a las cuentas de la compañía diversificando sus ingresos más allá de la publicidad tradicional, que hasta ahora ha sido su principal sustento.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría para algunos, aunque para los usuarios más intensivos supone desbloquear herramientas que llevaban años reclamando. Bajo el sello «Plus», la empresa estadounidense pretende ofrecer una experiencia mucho más flexible y personalizable, permitiendo que cada usuario adapte la interfaz y las funciones a su gusto personal. Eso sí, desde la compañía se han apresurado a aclarar que no hay de qué preocuparse si no quieres soltar un euro: lo básico, como enviar mensajes o llamar, no va a costar dinero.

WhatsApp Plus: el regreso oficial de la personalización

Resulta casi irónico que Meta haya elegido este nombre. Durante años, la empresa persiguió y baneó a quienes instalaban versiones no oficiales que se llamaban precisamente así para cambiar los colores de la app. Ahora, por unos 2,99 dólares al mes (que en España se traducirán probablemente en una cifra similar en euros), podremos acceder a temas oficiales y stickers exclusivos. Es una forma de pasar por caja para que la aplicación de mensajería deje de tener ese aspecto tan sobrio y se adapte mejor a nuestro estilo.

Pero no todo es estética en este nuevo plan. Los usuarios que decidan pagar la cuota podrán fijar hasta 20 conversaciones en la parte superior, una mejora considerable frente a los tres chats que permite la versión gratuita actualmente. Además, se incluirán tonos de llamada personalizados para contactos específicos y una gestión de listas mucho más avanzada. Es, en definitiva, un caramelito para aquellos que usan la aplicación de forma constante y quieren tenerlo todo a mano y con un toque diferente.

Nuevas ventajas en Instagram y Facebook

En cuanto a las redes sociales de la casa, el precio sube un pelín hasta los 3,99 dólares mensuales. Aquí el enfoque cambia un poco y se centra en el cotilleo y la relevancia. Una de las funciones que más va a dar que hablar es la posibilidad de saber quién ha visto tus historias más de una vez. Es esa clase de información que a muchos les pica la curiosidad y que ahora estará disponible previo pago, junto con la opción de extender la vida de las Stories más allá de las 24 horas habituales.

Para los que cuidan su privacidad al detalle, estos planes permitirán previsualizar historias ajenas sin dejar rastro o publicar contenido en el perfil que no aparezca directamente en el muro de los seguidores. También se añaden iconos de aplicación con diferentes diseños y tipografías especiales para que la biografía del perfil luzca mucho más profesional. En el caso de Europa, conviene recordar que esta suscripción Plus convive con la que ya existe para eliminar la publicidad, por lo que habrá que ver cómo se integran ambos pagos en el futuro.

Meta One: la apuesta por la inteligencia artificial y los negocios

La cosa no se queda solo en el usuario de a pie. La compañía ha presentado la marca paraguas Meta One, que englobará servicios mucho más potentes. Por un lado, tenemos los planes dedicados a la inteligencia artificial, con precios que van desde los 7,99 hasta los 19,99 dólares. Estos están pensados para quienes necesitan exprimir al máximo Meta AI, permitiendo realizar consultas mucho más complejas, generar un mayor volumen de imágenes y vídeos, y obtener una capacidad de razonamiento profundo del modelo.

Por otro lado, las empresas y creadores de contenido tendrán su propio espacio con planes que pueden llegar hasta los 49,99 dólares al mes en su versión más avanzada. Estas modalidades ofrecen un impulso en el algoritmo, haciendo que sus publicaciones y Reels tengan mayor visibilidad y aparezcan más arriba en los resultados de búsqueda. Es una apuesta clara por dar herramientas de marketing directo a los negocios que ya dependen de estas plataformas para vender sus productos o servicios.

Este despliegue se irá realizando de forma gradual por todo el mundo, empezando por pruebas específicas en mercados como Singapur o Arabia Saudí antes de dar el salto definitivo al continente europeo. La realidad es que, tras una inversión milmillonaria en centros de datos e inteligencia artificial, Meta necesita demostrar a sus inversores que puede rentabilizar su enorme base de usuarios. Habrá que esperar un poco para ver si el público español está dispuesto a pagar una suscripción mensual por estas funciones extra o si, por el contrario, la gran mayoría prefiere quedarse con la versión de toda la vida a pesar de tener menos opciones de personalización.