Después de años defendiendo que sus servicios seguirían siendo gratuitos, Meta ha decidido mover ficha y empezar a probar un sistema de suscripciones de pago en sus tres grandes plataformas: Instagram, Facebook y WhatsApp. El cambio no supone el fin del acceso sin coste, pero sí abre la puerta a una capa prémium con herramientas y controles que hasta ahora no existían.

La compañía ha confirmado a varios medios especializados que las nuevas cuotas estarán pensadas para quienes quieran más control, más privacidad y más opciones creativas, sobre todo gracias a funciones avanzadas de inteligencia artificial. Las pruebas se desplegarán en los próximos meses y, al menos de inicio, se centrarán en ofrecer distintos “packs” según la app y el tipo de usuario.

Una capa prémium sobre el servicio gratuito

Meta insiste en que la funcionalidad básica de Instagram, Facebook y WhatsApp seguirá siendo gratuita y accesible para todos, también en España y el resto de Europa. El modelo que se está preparando se parece más a un sistema “freemium”: lo esencial, sin coste; lo avanzado, bajo suscripción.

Según ha explicado la empresa, la idea es probar varios niveles de suscripción con diferentes precios y prestaciones, en lugar de imponer un único plan igual para todas las plataformas. Cada aplicación tendrá su propio catálogo de funciones prémium, adaptado a cómo la usa la gente en el día a día.

En este marco, Meta asegura que las suscripciones buscan “desbloquear más productividad y creatividad”, ofreciendo herramientas que permitan gestionar mejor el contenido, personalizar la forma de compartirlo y ganar tiempo gracias a la automatización con IA. La compañía quiere evitar la percepción de que “se quitan cosas” a los usuarios gratuitos.

Otro punto clave es que estas nuevas cuotas estarán totalmente separadas de Meta Verified, el sistema de verificación de pago que ya funciona en Instagram y Facebook. La verificación seguirá orientada sobre todo a creadores y marcas, mientras que las suscripciones apuntan a un público masivo.

Meta ha explicado que aprovechará lo aprendido con Meta Verified (soporte prioritario, insignias, seguridad extra) para diseñar modelos de suscripción más atractivos, pero sin mezclar ambos productos ni obligar a contratar uno para acceder al otro.

Qué funciones de pago se barajan para Instagram

En el caso de Instagram, las pistas más claras llegan del análisis del código de la app y de filtraciones de especialistas. El ingeniero inverso y analista de aplicaciones Alessandro Paluzzi ha adelantado que la red social prepara una suscripción con herramientas avanzadas para gestionar la audiencia.

Entre las funciones que se están probando figura la opción de crear listas de audiencia limitadas o incluso ilimitadas, con mayor control sobre quién ve determinadas publicaciones o historias, más allá del clásico círculo de “mejores amigos”. Esto permitiría segmentar mejor el contenido sin necesidad de abrir varias cuentas.

Otra de las novedades en desarrollo sería una herramienta para consultar qué cuentas que sigues no te siguen de vuelta. Esta función, muy demandada por quienes quieren “limpiar” su lista de seguidos o analizar su comunidad, se habría reservado para la modalidad de pago.

Además, Instagram trabaja en la posibilidad de ver historias de forma anónima, sin que el creador vea tu nombre en la lista de visualizaciones. Se trata de una función delicada desde el punto de vista de la privacidad y que Meta estaría valorando incluir solo dentro del plan prémium.

En general, la apuesta de la compañía pasa por ofrecer más control y más información sobre las interacciones a quienes paguen la cuota, mientras que la forma de uso tradicional de Instagram se mantendría para quienes prefieran no suscribirse.

WhatsApp: suscripción para quitar anuncios en Europa

La otra gran pata de este movimiento está en WhatsApp, donde Meta ya ha introducido anuncios en apartados como Estados y Canales y prepara cambios especialmente relevantes para usuarios de la Unión Europea, incluido el público español.

El análisis de la beta 2.26.3.9 de WhatsApp, realizado por portales especializados como WABetaInfo, revela referencias explícitas a un sistema de suscripción que permitiría eliminar la publicidad en esas secciones. El usuario podría elegir entre seguir con la versión gratuita con anuncios o pagar una cuota para deshacerse de ellos.

Esta fórmula ya está en marcha en Facebook e Instagram en Europa, donde se ofrece un modelo de pago para utilizar las redes sin anuncios. Según filtraciones, el precio en estos casos rondaría los 4 euros al mes, aunque Meta no ha confirmado oficialmente las tarifas definitivas para WhatsApp.

De confirmarse, sería la primera vez desde su compra por Meta que WhatsApp vuelve a ser de pago de forma directa. La app ya tuvo en su día una cuota anual de unos 0,89 euros tras un primer año gratuito, un sistema que se abandonó en 2016.

En Europa, donde la regulación de privacidad y la presión sobre el uso de datos publicitarios es especialmente estricta, Meta ve en las suscripciones una vía para cumplir con la normativa y, a la vez, mantener ingresos estables. El usuario, en teoría, decidiría si “paga con datos y anuncios” o “paga con dinero” por una experiencia más limpia.

Facebook y el resto del ecosistema Meta

En el caso de Facebook, por ahora no hay una lista detallada de funciones exclusivas, pero sí se sabe que la red social seguirá el mismo enfoque experimental que Instagram y WhatsApp. Es decir, paquetes de pago con distintas capacidades según la demanda de los usuarios.

Meta reconoce que todavía está probando qué tipo de extras tiene sentido cobrar en cada plataforma y que la estrategia podría modificarse a partir de los comentarios que reciba durante los primeros ensayos.

La compañía se mueve en un contexto de clara “fatiga de suscripciones”, en el que muchos usuarios ya pagan por varios servicios digitales al mes (plataformas de vídeo, música, almacenamiento, juegos, etc.). Por eso, la clave estará en que las funciones propuestas sean realmente útiles y no simples adornos.

Otros competidores del sector muestran que existe un interés real por estas capas prémium: Snapchat+ ha superado los 16 millones de suscriptores, con un precio de partida similar al que se baraja para los planes de Meta. La cuestión es si los usuarios percibirán el mismo valor en las redes del grupo de Zuckerberg.

De momento, la empresa se limita a señalar que las experiencias principales seguirán intactas para quienes no paguen, y que cualquier función nueva que se añada a la parte gratuita deberá convivir con las que se coloquen tras la barrera de la suscripción.

La inteligencia artificial como gancho de las suscripciones

Uno de los pilares de este nuevo modelo de negocio es la IA. Meta lleva años invirtiendo miles de millones en esta tecnología y ahora busca rentabilizar parte de ese esfuerzo incorporando agentes y herramientas de pago dentro de sus propias aplicaciones.

La pieza más llamativa es Manus, un agente autónomo de IA adquirido por Meta a finales de año por una cifra millonaria. Este sistema se basa en “agentes” especializados en tareas concretas, en lugar de un único modelo generalista, lo que permite automatizar procesos complejos de forma más dirigida.

Meta planea integrar Manus directamente en Instagram, Facebook y WhatsApp, ofreciendo a los suscriptores la posibilidad de “investigar, crear y desarrollar” proyectos desde las propias apps. Al mismo tiempo, mantendrá suscripciones independientes a Manus orientadas a empresas.

En versiones preliminares de Instagram ya se han visto atajos y menús que apuntan a un acceso directo a Manus desde la aplicación, lo que sugiere una integración profunda en el ecosistema de Meta más allá de simples chats con IA.

Junto a Manus, la compañía pretende impulsar otras experiencias basadas en IA bajo un esquema freemium, reservando las funciones más avanzadas para quienes paguen la suscripción de turno.

Vibes y otras herramientas creativas de vídeo con IA

Dentro de este paquete de novedades destaca Vibes, una experiencia de vídeo corto generada íntegramente con inteligencia artificial integrada en la aplicación Meta AI. Su funcionamiento recuerda a los vídeos verticales de TikTok o Reels, pero con la particularidad de que las piezas no se graban, sino que se generan por IA.

Hasta ahora, Vibes se ha ofrecido de forma gratuita, pero Meta está preparando un modelo freemium en el que el usuario tendrá un número limitado de creaciones mensuales sin coste. Para generar más vídeos o acceder a opciones de calidad superior, habría que pasar por caja.

La idea de la compañía es que estas herramientas creativas sirvan tanto a usuarios corrientes como a creadores de contenido que quieran experimentar con nuevos formatos sin invertir en equipos de grabación o edición.

Además de Vibes, Meta estudia vincular otras funciones avanzadas de IA -como asistentes para redactar textos, preparar publicaciones, editar imágenes o gestionar comunidades- a distintos niveles de suscripción dentro de sus aplicaciones. Cuanto más completo sea el paquete, mayor sería el precio.

En todos los casos, la empresa insiste en que los modelos de IA de base, como Llama, seguirán disponibles en abierto, pero el acceso a ciertas implementaciones “premium” en sus apps propias quedará condicionado a pagar una cuota.

Un experimento global con impacto directo en Europa

Meta enmarca estos cambios en su búsqueda de nuevas fuentes de ingresos más allá de la publicidad clásica, un terreno cada vez más regulado, especialmente dentro de la Unión Europea. Las restricciones sobre el uso de datos para anuncios personalizados han obligado a la compañía a replantear su modelo.

En Europa ya funciona el sistema que permite pagar una suscripción para usar Facebook e Instagram sin publicidad, una fórmula que podría ampliarse y combinarse con estas nuevas funciones exclusivas. El usuario europeo se encuentra así en el centro del laboratorio de pruebas de Meta.

Los próximos meses servirán para comprobar hasta qué punto los usuarios están dispuestos a sumar otra suscripción más a su lista mensual. La empresa asegura que escuchará el feedback y ajustará precios y características en función de la respuesta.

Por ahora, no hay fechas cerradas para el despliegue generalizado ni listados definitivos de lo que incluirá cada nivel de pago, pero el rumbo está marcado: más capas prémium, más IA y más opciones de personalización a cambio de una cuota mensual, mientras el uso básico de Instagram, Facebook y WhatsApp se mantiene sin coste.

Todo apunta a que las redes sociales de Meta convivirán en adelante con dos realidades: por un lado, la experiencia gratuita tradicional, con anuncios y funciones estándar; por otro, una versión de pago con menos publicidad, más control sobre la audiencia y acceso preferente a las últimas herramientas de inteligencia artificial, especialmente visible en Europa, donde la compañía está poniendo a prueba buena parte de esta estrategia.