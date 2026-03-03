Lo que muchos temíamos se ha confirmado con datos alarmantes. Un reciente informe técnico revela que las Meta Ray-Ban se han convertido en una pesadilla para la privacidad, exponiendo imágenes de personas en situaciones vulnerables y datos sensibles a los ojos de empleados de la compañía. La noticia pone de manifiesto que el control sobre lo que graban estas gafas es, en la práctica, inexistente.

Filtraciones de contenido sensible y personal humano

La investigación apunta a que el contenido capturado por las gafas no solo es procesado por algoritmos, sino que es revisado por un «ejército» de trabajadores humanos. Fuentes en Nairobi, Kenia, han confirmado haber visualizado metraje que incluye a personas desnudas, información confidencial y actos violentos. Estas capturas ocurren a menudo sin que el usuario sea consciente de que el dispositivo está enviando esa información a los servidores de Meta.

A diferencia del enfoque de Apple, que prioriza el procesamiento en el dispositivo (on-device) para proteger la identidad del usuario, Meta depende de una infraestructura en la nube donde la privacidad es secundaria. El informe técnico destaca que la empresa tardó dos meses en responder a las dudas sobre el almacenamiento de estos clips, remitiendo finalmente a una política de privacidad genérica que no garantiza la eliminación de los datos.

Un sistema de aviso insuficiente y fácilmente evadible

Uno de los puntos más críticos de la noticia es la ineficacia del LED de grabación. Aunque se diseñó para alertar a los transeúntes, su tamaño y luminosidad son insuficientes en condiciones de uso real. Se ha confirmado que muchos usuarios consiguen burlar este indicador, permitiendo grabaciones clandestinas en alta definición sin que nadie alrededor lo sospeche. La falta de un interruptor físico en las Meta Ray-Ban deja la puerta abierta a un uso malintencionado que, según los analistas, ya está ocurriendo de forma sistemática.

Impacto en el ecosistema y riesgos de seguridad

El uso de estas gafas junto con herramientas de Inteligencia Artificial permite, potencialmente, identificar a desconocidos en la calle mediante reconocimiento facial. El informe concluye que las Meta Ray-Ban, con un precio de entrada de 329 euros, han sacrificado el derecho a la intimidad en favor de la conveniencia tecnológica. La situación actual plantea un desafío legal importante para el futuro de los «wearables» en mercados con regulaciones estrictas de protección de datos.