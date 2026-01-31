Meta, YouTube y TikTok se enfrentan estos días en Estados Unidos a un proceso judicial sin precedentes por el presunto carácter adictivo de sus plataformas para niños y adolescentes. El caso, que se sigue en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, puede convertirse en un punto de inflexión para la forma en que se regula la actividad de las grandes tecnológicas y su relación con los menores.

En el centro del procedimiento está la historia de una joven de 19 años, identificada como KGM, que afirma que el uso intensivo de Instagram, TikTok y YouTube desde la infancia agravó una depresión preexistente y le provocó pensamientos suicidas. Sus abogados sostienen que no se trata de un daño colateral, sino del resultado directo de decisiones de diseño que habrían buscado enganchar a usuarios jóvenes para maximizar el tiempo de uso y los ingresos por publicidad.

Un juicio histórico en Los Ángeles con impacto global

El juicio se celebra en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que gigantes como Meta, YouTube (Google) y TikTok (ByteDance) deben defender ante un jurado sus modelos de producto en relación con la salud mental de menores. La selección del jurado, con decenas de candidatos interrogados cada día, marca el arranque de un proceso que podría prolongarse entre seis y ocho semanas.

La causa de KGM se considera un juicio de referencia o “bellwether”: un caso de prueba que permitirá medir cómo responden los jurados a las teorías jurídicas planteadas y qué cuantía de indemnizaciones podría contemplarse. De su desenlace dependen en buena medida miles de demandas similares ya presentadas en distintos tribunales estadounidenses, muchas de ellas agrupadas en litigios masivos por lesiones personales derivadas del uso excesivo de redes sociales.

Además de Meta, TikTok y YouTube, la demanda inicial también señalaba a Snap Inc., matriz de Snapchat. Sin embargo, esta compañía alcanzó un acuerdo extrajudicial con la parte demandante por una cifra no revelada, lo que le permite esquivar la exposición de un primer juicio de alto perfil. Pese a ello, Snapchat continúa afrontando otros procedimientos incluidos en el mismo paquete de casos.

Se espera que durante el proceso comparezcan directivos de primer nivel, entre ellos el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg. Analistas han comparado la relevancia de este juicio con los grandes litigios contra la industria tabaquera en los años noventa, que terminaron en acuerdos multimillonarios y en cambios profundos en la publicidad y comercialización de cigarrillos.

La acusación: diseño adictivo y bucles autodestructivos

La demanda sostiene que las plataformas de Instagram, TikTok y YouTube incorporan de forma deliberada mecánicas de diseño que fomentan la dependencia, especialmente entre menores. Entre esas características se citan el desplazamiento infinito, las notificaciones constantes, los algoritmos de recomendación hiperpersonalizados y los sistemas de recompensas sociales (me gusta, comentarios, visualizaciones), que invitan a seguir conectado.

El escrito judicial afirma que las empresas se habrían inspirado en técnicas conductuales y neurobiológicas empleadas por las tragaperras y por la industria del tabaco para reforzar conductas compulsivas. Bajo esta premisa, KGM y otros demandantes argumentan que los menores fueron “objetivos previstos” de un diseño orientado a maximizar la participación juvenil, y no usuarios que simplemente gestionaron mal su tiempo en internet.

Según la joven, comenzó a usar estas plataformas cuando aún era niña y, con el paso del tiempo, esa relación se transformó en una dependencia que se intensificó durante la adolescencia. Relata que llegó a pasar horas seguidas conectada, con dificultades reales para desconectar, y que ese consumo masivo coincidió con un empeoramiento de sus síntomas de depresión e ideación suicida.

Los abogados de la demandante defienden que, si el tribunal acepta la tesis de que el daño deriva de decisiones de producto intencionadas y no solo del contenido publicado por terceros, podría abrirse la puerta a sortear la protección que durante años ha blindado a las plataformas tecnológicas en Estados Unidos, especialmente la Sección 230, que limita su responsabilidad por el contenido alojado.

Clay Calvert, investigador del American Enterprise Institute especializado en medios y política tecnológica, considera que el caso servirá para probar hasta qué punto los jurados están dispuestos a vincular el diseño de las redes sociales con daños psicológicos concretos. También anticipa que el veredicto será clave para evaluar la viabilidad de futuras reclamaciones por parte de otros usuarios y de instituciones como colegios o administraciones públicas.

La defensa: complejidad de la salud mental y medidas de seguridad

Las compañías tecnológicas, por su parte, rechazan rotundamente haber diseñado productos para dañar de forma deliberada a los menores. Meta, TikTok y YouTube insisten en que han ido incorporando a lo largo de los años nuevas funciones de seguridad, herramientas de control parental y sistemas de moderación de contenidos para mitigar riesgos.

Meta ha hecho público un mensaje en el que sostiene que vincular los problemas de salud mental de los adolescentes a un único factor, como las redes sociales, supone una simplificación excesiva. La empresa cita estudios y opiniones de profesionales sanitarios que describen el bienestar emocional juvenil como un fenómeno multifactorial, donde influyen elementos como la presión académica, la inseguridad económica, la violencia, el consumo de sustancias o el contexto familiar.

Desde YouTube, portavoces han defendido que sus servicios son “fundamentalmente distintos” a otras redes sociales más centradas en la interacción directa entre usuarios. Argumentan que su modelo se sustenta en el visionado de vídeos y en sistemas de control de contenidos que, según la compañía, les diferencian de plataformas como Instagram o TikTok y deberían llevar a un tratamiento jurídico distinto.

TikTok, mientras tanto, ha optado por no adelantar públicamente su línea de defensa. La plataforma suele resaltar en otros foros sus herramientas para limitar el tiempo de uso, los controles de contenido sensible y las funciones específicas para cuentas de menores, aunque los demandantes consideran estas medidas claramente insuficientes ante el problema de fondo.

En general, las empresas subrayan que no pueden responsabilizarse de todos los efectos que el contenido generado por usuarios o la dinámica social de la red pueda tener sobre cada persona. Señalan que existe un amplio rango de experiencias: desde adolescentes que se benefician de comunidades de apoyo y aprendizaje hasta casos en los que el uso intensivo coincide con problemas psicológicos graves, algo que, a su juicio, exige un análisis individualizado.

Una oleada de litigios contra las redes sociales

El caso de KGM no es un episodio aislado. En Estados Unidos, distritos escolares de California y de otros estados han presentado demandas contra Meta y otras plataformas, alegando que las redes sociales contribuyen a un empeoramiento del clima escolar y a un aumento de los problemas emocionales entre el alumnado. Un juicio federal de referencia en Oakland, previsto para los próximos meses, representará a varios de esos distritos.

En paralelo, más de 40 fiscales generales estatales han demandado a Meta, acusando a la empresa de diseñar deliberadamente determinadas funciones de Instagram y Facebook para enganchar a niños y adolescentes. Las acciones se reparten entre tribunales federales y cortes estatales, configurando un frente judicial amplio que presiona a la compañía en varias jurisdicciones.

TikTok tampoco escapa a este contexto. La plataforma de vídeos cortos afronta litigios similares en más de una docena de estados de EE.UU., donde se cuestionan tanto sus mecanismos de recomendación como la exposición de menores a contenidos potencialmente dañinos. Parte de estas causas se solapan con las demandas contra Meta y YouTube, dado que describen un patrón general de diseño orientado a prolongar el tiempo de conexión.

Dentro del mismo conglomerado de casos, se acumulan ya más de 1.500 demandas individuales por lesiones personales atribuidas al uso excesivo de redes sociales y videojuegos como videojuegos como Fortnite. Padres, madres y jóvenes usuarios aseguran haber sufrido cuadros de ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria o autolesiones vinculados a su relación con estas plataformas.

El inicio del juicio en Los Ángeles es, por tanto, solo la primera parada de un calendario judicial cargado, en el que se irán resolviendo distintas piezas de un mismo puzzle: qué grado de responsabilidad puede atribuírseles a las tecnológicas por el impacto de sus productos en la salud mental juvenil y qué tipo de compensaciones o cambios regulatorios podrían derivarse.

Europa observa el caso con preocupación creciente

Aunque el proceso se dirime en tribunales estadounidenses, el eco del juicio llega de lleno a Europa, donde desde hace años crece la inquietud por el efecto de las redes sociales en niños y adolescentes. La Unión Europea ha empezado a aplicar normas más exigentes, como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a evaluar riesgos sistémicos para los menores y a reforzar la transparencia algorítmica.

En el plano estrictamente judicial, familias de Italia y Francia han impulsado demandas contra Meta y TikTok, denunciando daños a la salud mental de sus hijos vinculados al uso intensivo de estas redes. En Italia está prevista una primera vista clave en febrero, que podría aportar pistas sobre cómo interpretan los jueces europeos la responsabilidad de las plataformas en este terreno.

En España, aunque no se ha producido todavía un macrojuicio de las dimensiones del caso KGM, el debate es intenso. Organizaciones de protección de la infancia, colegios profesionales y asociaciones de padres reclaman regulaciones más estrictas sobre la edad de acceso a redes sociales, la publicidad dirigida y los sistemas de recomendación. El foco está en la necesidad de equilibrar libertad de expresión, innovación digital y protección de los menores.

La ofensiva judicial en Estados Unidos se percibe desde Europa como un posible catalizador de cambios normativos. Si los tribunales estadounidenses concluyen que existió un diseño peligroso para los menores, podrían consolidarse nuevas obligaciones para las tecnológicas en todo el mundo, especialmente en lo relativo a advertencias de riesgo, límites de uso y rediseño de ciertas funciones.

En paralelo, algunas autoridades europeas han abierto investigaciones administrativas sobre el impacto de algoritmos y contenidos en el bienestar juvenil, apoyándose en los nuevos marcos comunitarios. Aunque estos expedientes no son equiparables a un juicio civil con indemnizaciones millonarias, sí pueden culminar en multas significativas y en exigencias de cambios técnicos concretos.

Una generación hiperconectada y preocupaciones sociales al alza

El trasfondo de este conflicto judicial es una realidad ya consolidada: la infancia y la adolescencia viven cada vez más conectadas. En España, el informe “Infancia, adolescencia y bienestar digital”, elaborado por UNICEF España junto a Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, dibuja un panorama de uso masivo de dispositivos y redes sociales entre los menores.

Según este estudio, la edad media de acceso al primer teléfono móvil se sitúa en torno a los 10,8 años. A los 10 años, cerca del 41% de los niños ya dispone de móvil propio; a los 12 años, la cifra asciende aproximadamente al 76%, y en la etapa de la ESO el porcentaje roza la práctica totalidad del alumnado, con más del 90% de adolescentes con dispositivo personal.

Esa generalización del acceso se traduce en una presencia abrumadora en redes sociales. Más del 90% de los adolescentes participa al menos en una plataforma, y un número muy elevado tiene cuenta en tres o más servicios distintos. Incluso en los últimos cursos de Primaria, una gran mayoría declara tener perfil en alguna red, a pesar de que muchas exigen, sobre el papel, una edad mínima de 13 años.

El informe subraya que esta generación es, en parte, más consciente de los riesgos de internet que la de sus padres a la misma edad, pero aun así se enfrenta a retos relevantes: exposición a contenidos nocivos, presión por la apariencia física, ciberacoso, falta de sueño por uso nocturno del móvil o dificultades para desconectar. Todo ello conforma un caldo de cultivo en el que los conflictos entre bienestar digital y modelos de negocio se vuelven más visibles.

En este contexto, el juicio contra Meta, YouTube y TikTok se interpreta como un test de hasta dónde deben llegar las responsabilidades de las plataformas. No solo se debate la existencia de una relación causal entre características técnicas y patologías individualizadas, sino también el papel de familias, centros educativos, autoridades sanitarias y reguladores a la hora de establecer límites y acompañamientos adecuados.

La sociedad pide advertencias y más control sobre las redes

La desconfianza ciudadana hacia el impacto de las redes sociales en los menores se refleja en distintas encuestas. Un estudio de UTECA, en colaboración con Dos 30 y Sigma Dos, muestra que una amplia mayoría de la población apoya medidas de advertencia y prevención similares a las que ya existen en otros ámbitos del ocio y el consumo.

Según este informe, en torno al 92% de los encuestados estaría a favor de que las plataformas incluyeran mensajes visibles alertando del riesgo de dependencia y adicción, de manera parecida a las recomendaciones de edad o a los avisos sobre consumo responsable presentes en televisión o productos como el alcohol y el tabaco.

Este respaldo es mayoritario en todas las franjas de edad, incluyendo a los propios jóvenes adultos que crecieron usando estas herramientas. Entre los encuestados de 18 a 34 años, el apoyo a los mensajes de advertencia supera ampliamente el 80%, mientras que en el tramo de 35 a 54 años se mantiene muy cerca de las cifras globales. El mensaje que trasladan las encuestas es claro: hay una percepción social de riesgo que se espera que las autoridades tengan en cuenta.

Además de las advertencias, cada vez se habla más de limitar ciertas funciones especialmente agresivas en términos de captación de atención. Entre las propuestas recurrentes figuran la reducción de notificaciones “engancha-usuarios”, el refuerzo de los modos de descanso, la eliminación del desplazamiento infinito o la implantación de topes horarios automáticos para cuentas de menores, todo ello acompañado de una información más transparente sobre el funcionamiento de los algoritmos.

Las propias plataformas han introducido en los últimos años modos de descanso, recordatorios de tiempo de pantalla, filtros de contenido y controles parentales. Sin embargo, buena parte de la opinión pública y de los expertos considera que estas herramientas siguen siendo opcionales, poco visibles o difíciles de configurar, y que el diseño general continúa premiando la permanencia frente a la desconexión.

La combinación de una generación hiperconectada, una opinión pública cada vez más crítica y una batería de demandas en Estados Unidos y Europa sitúa a Meta, YouTube y TikTok ante uno de los mayores desafíos legales y reputacionales de su historia reciente. Lo que se decida en Los Ángeles no solo afectará a la joven KGM y a las empresas demandadas, sino que puede influir en la forma en que las redes sociales se diseñan, se regulan y se usan en todo el mundo, especialmente por parte de niños y adolescentes.