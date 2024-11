Mujjo Shield Case, protección con elegancia para el iPhone 16

La protección de nuestro iPhone no tiene que estar reñida con el buen gusto, y Mujjo es un perfecto ejemplo de ello. Su nueva funda Shield Case combina la piel de calidad con el buen diseño y alta protección, adaptada al nuevo tamaño, diseño y el botón de cámara de los nuevos modelos de Apple, y con un precio excelente.

Mujjo lleva años siendo una referencia en las fundas de piel para el iPhone gracias a sus materiales de calidad y sus acabados premium. Las nuevas fundas para el iPhone 16 siguen respectando estos principios, y la combinación de una estructura protectora con la tecnología ImpactCore con piel de primera calidad Velore tiene como resultado una funda con mucha clase, con un diseño minimalista y elegante que protege tu iPhone con certificación de grado militar MIL-STD-810 que permite presumir de un nivel de protección que llega hasta caídas de 5 metros de altura.

Este nivel de protección se consigue con una funda que por otro lado tiene un tamaño muy contenido: 16.0cm x 8.0cm x 1.0cm, y un peso de tan sólo 70 gramos en su modelo de mayor tamaño, para el iPhone 16 Pro Max que es el que vemos en este artículo. Esto consigue que nuestro iPhone tenga un excelente agarre en nuestra mano, a lo que ayuda su marco de goma con diseño cóncavo y bordes curvos, sin filos molestos. La protección abarca los 360 grados de nuestro teléfono, incluso en su parte inferior. El módulo de cámara está a buen recaudo gracias al marco de aluminio que sobresale. Los recortes en la funda para el conector USB-C, altavoz y micrófono están perfectamente medidos, y en el caso del USB-C permite conectar cualquiera de los cables que tengo por casa, incluso los que tienen conectores de mayor tamaño.

Detalles como el interior de microficha de calidad, los botones metálicos del mismo color de la piel, o los enganches para cintas de muñeca o para el cuello no faltan en esta funda Shield Case. Y el mejor de los detalles es la parte trasera en piel de primerísima calidad. Mujjo utiliza piel auténtica de becerro, usando una técnica para tratar la piel que denominan DriTan en la que no se utiliza agua, ayudando a cuidar el medio ambiente. El tacto de la piel es único, y el envejecimiento de la misma le dará a la funda un carácter único. Ya he utilizado este modelo de funda en mis anteriores iPhone y el paso del tiempo sólo la mejora.

El botón de cámara está perfectamente accesible en el lateral de la funda, su uso no se ve afectado en absoluto, así que podremos seguir utilizando las herramientas que Apple ha implementado en iOS 18 para los nuevos iPhone 16. Además es compatible con el sistema MagSafe, podremos utilizarla sin problemas con los cargadores MagSafe y Qi2, con una fuerte unión magnética. También podremos acoplar cualquier accesorio MagSafe como tarjeteros, soportes o anillos.

Opinión del editor

Mujjo Shield Case te permite llevar una funda de piel elegante sin renunciar a una alta protección de tu iPhone. Los materiales de primera calidad y sus excelentes acabados contribuyen a que sea una de las mejores fundas que puedes tener para tu smartphone, y su resistencia le permite utilizarla en el día a día sin miedo a que se estropee. Puedes comprarla en Mujjo por 59€ (enlace) en color negro y azul, un precio excelente para una funda de esta calidad.

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €59 80% Shield Case

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 90%

Pros Piel de becerro con tratamiento sin agua

Excelente protección

Diseño elegante

Elementos metálicos en botones y cámara