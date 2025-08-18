Nanoleaf lanza una nueva versión de su tira LED 4D para televisión

Hoy quiero contaros lo último en tecnología de iluminación inteligente que acaba de aterrizar en Europa y promete cambiar completamente la forma en que disfrutamos del cine y los videojuegos en casa: el Nanoleaf 4D V2. Si eres fan de las experiencias envolventes y buscas ese toque extra que transforme tu salón en una sala de cine futurista, sigue leyendo.

Diseño renovado, instalación instantánea

La primera gran novedad es su tira LED zigzag, totalmente reingeniería para abrazar con precisión pantallas de hasta 65″. Olvídate de los dichosos soportes para las esquinas o los cables intrusivos: aquí lo han simplificado todo para que puedas disfrutar de una instalación limpia y rápida, sin herramientas ni frustraciones. Y si tu tele no es gigante, puedes recortar la tira; el sistema «Smart Remapping» se encarga de adaptar los efectos de luz, para que no pierdas ni un ápice de espectáculo.

Precisión cromática y blancos más puros

Uno de los temas que más le pedíamos a Nanoleaf era el realismo de los colores y los blancos. Pues bien, con este nuevo modelo han dado en el clavo: la cámara y la tira LED se han actualizado para capturar y replicar cada matiz de tu pantalla con mucha más fidelidad. Los blancos son ahora realmente blancos, y los colores se funden con la habitación para una atmósfera vibrante y dinámica.

Ecosistema conectado: todo reacciona contigo

Si ya tienes otros productos Nanoleaf, la buena noticia es que el 4D V2 se sincroniza perfectamente con todo el ecosistema gracias a la tecnología Sync+. Desde las elegantes lámparas de pie, pasando por las icónicas paneles Shapes y Blocks, hasta los tubos Lines y las bombillas conectadas. Todo en tu salón puede responder al ritmo de lo que esté pasando en la pantalla: una explosión de color cuando se desata la acción, tonos suaves en escenas íntimas. Literalmente, tu entorno se convierte en una extensión del televisor.

Control total, integración absoluta

Por supuesto, puedes manejarlo todo cómodamente desde la App de Nanoleaf, con compatibilidad garantizada para los principales sistemas de domótica del mercado. Ya no hay excusa para no tener la casa conectada y lista para recibirte con un espectáculo visual cuando le des al play.

Precio y disponibilidad

El Nanoleaf 4D V2 ya está disponible en la tienda oficial por 99,99€, un precio ajustado si consideramos el salto tecnológico y la experiencia única que ofrece.

En definitiva, si buscas iluminar tu ocio y vivir el cine y el gaming en casa con una dosis extra de magia, esta nueva propuesta de Nanoleaf es, sin duda, el gadget imprescindible para este año. ¿Te animas a transformar tu salón?