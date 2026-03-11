Ahorra hasta 300€ con las ofertas en NAS de UGREEN

UGREEN ha lanzado su campaña de Ofertas de Primavera para mu los de sus productos, y el catálogo completo de NAS de la marca entra dentro de esa promoción, con descuentos que pueden llegar a los 300€ en algunos modelos. Te hemos seleccionado los más interesantes para que aproveches estas ofertas que terminarán el día 22 de marzo.

Aquí tienes el análisis técnico del catálogo de almacenamiento en red de UGREEN, estructurado para su publicación directa.

Guía del ecosistema NAS de UGREEN: Diferencias entre las series DH y DXP

UGREEN ha consolidado su presencia en el mercado de almacenamiento doméstico y profesional con una propuesta dividida en dos vertientes claramente diferenciadas. Mientras la serie DH se enfoca en la simplicidad y el uso familiar, la serie DXP, impulsada por el sistema operativo UGREEN NASync, busca satisfacer a usuarios avanzados y entornos profesionales que requieren mayor potencia de procesamiento.

La serie DH: Almacenamiento simplificado para el hogar

La gama DH representa la puerta de entrada al ecosistema de la marca. Estos dispositivos están diseñados para usuarios que buscan una solución de «nube privada» sin complicaciones técnicas. Su hardware es eficiente y su software está optimizado para la gestión de copias de seguridad de fotos, vídeos y documentos de manera automática desde el iPhone o el Mac.

El UGREEN DH2300 es el modelo más compacto, con dos bahías para discos duros. Es una opción ideal para usuarios que se inician en el almacenamiento en red, ofreciendo una interfaz intuitiva y un consumo energético reducido. Su enfoque principal es la seguridad de los datos personales y el acceso remoto sencillo.

Por su parte, el UGREEN DH4300 Plus eleva la apuesta con cuatro bahías, permitiendo configuraciones de almacenamiento más robustas y mayor capacidad total. Este modelo mantiene la filosofía de facilidad de uso, pero añade un extra de rendimiento para familias que gestionan grandes bibliotecas multimedia y necesitan acceso simultáneo desde múltiples dispositivos.

La serie DXP: Rendimiento profesional y conectividad avanzada

La familia DXP supone un salto cualitativo importante al integrar procesadores Intel Core y conectividad de alta velocidad. Estos NAS están pensados para la edición de vídeo en 4K directamente sobre el servidor y la gestión de máquinas virtuales, integrándose perfectamente en flujos de trabajo profesionales con macOS.

El UGREEN DXP4800 Pro cuenta con cuatro bahías y procesador Intel Core i3. Destaca por su versatilidad, ofreciendo puertos Ethernet de 10 GbE que eliminan los cuellos de botella en la transferencia de archivos pesados. Es el equilibrio técnico para pequeñas oficinas que requieren velocidad y capacidad de expansión.

En el escalafón superior se sitúa el UGREEN DXP6800 Pro. Con seis bahías y un chasis metálico de alta resistencia, este modelo está orientado a la máxima productividad. Su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos bajo protocolos de seguridad avanzados lo convierte en una alternativa sólida para fotógrafos y creativos que dependen de la integridad de sus archivos.

Innovación en estado sólido: El modelo DXP480T Plus

UGREEN también ha explorado el almacenamiento 100% flash con el UGREEN DXP480T Plus. A diferencia de los modelos anteriores, este dispositivo prescinde de los discos mecánicos para centrarse exclusivamente en unidades SSD NVMe. El resultado es un NAS extremadamente compacto, silencioso y con una latencia mínima.

Este modelo es especialmente relevante para los usuarios de Apple que trabajan con archivos ProRAW o ProRes, ya que permite una velocidad de acceso inmediata. Su diseño minimalista encaja estéticamente en cualquier escritorio junto a un Mac Studio o un Mac mini, ofreciendo un rendimiento que los discos tradicionales no pueden alcanzar.