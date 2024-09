La evolución de los sistemas operativos de Apple deja a muchos dispositivos antiguos sin actualizaciones. La obsolescencia programada y la incompatibilidad a nivel de hardware de los dispositivos antiguos a los nuevos sistemas operativos hace que los usuarios tengan que cambiar de productos cada cierto tiempo. Esto mismo ocurre con las apps: dejan de ser compatibles con los sistemas operativos más antiguos dejando a los usuarios, en ocasiones, sin poder acceder a sus apps favoritas. Es lo que está ocurriendo ahora mismo con Netflix, una de las plataformas de vídeo en streaming más utilizadas del mundo, que ha anunciado que retirará el soporte de su aplicación a iOS 16 y iPadOS 16. Es decir, sólo será compatible con aquellos dispositivos con iOS 17 o iPadOS 17 en adelante.

Netflix dejará de funcionar en iOS 16

El próximo 16 de junio damos la bienvenida, por fin, a iOS 18 y iPadOS 18 después de más de 3 meses de betas desde su presentación en la WWDC24. A partir de ese día, los desarrolladores comenzarán a actualizar sus apps para integrar todas las novedades que brinda este nuevo sistema operativo. Además, otros muchos desarrolladores tendrán que decidir cuándo dejar de dar soporte a los sistemas operativos, aunque Apple siempre actualiza iOS y iPadOS en sus versiones antiguas para proteger de errores de seguridad.

Esto está ocurriendo ahora con Netflix. La nueva actualización que se está instalando en los iPhone y iPad con iOS 16 o iPadOS 16 están emitiendo una alerta a los usuarios de que la aplicación dejará de funcionar si no se actualiza a iOS 17 o iPadOS 17:

¡Hemos actualizado la aplicación de Netflix! Para usar la última versión, instala iOS 17 o posterior.

Este movimiento podría ser interesante y coherente teniendo en cuenta que las nuevas mejoras en el rendimiento llegan con los nuevos sistemas operativos. Sin embargo, la no compatibilidad con iOS 16 y iPadOS 16 deja atrás a muchos usuarios con aquellos productos que no pueden actualizar a las nuevas versiones. Entre esos dispositivos se encuentran el iPhone 8 y 8 Plus, el iPhone X, el iPad de 5ª generación lanzado en 2017 y el iPad Pro de 1ª generación.

Por el momento, es sólo una advertencia porque la app sigue funcionando. Sin embargo, es cuestión de días para que Netflix corte el grifo y desactive la app en iOS 16 y iPadOS 16. ¡Que no os pille desprevenidos!