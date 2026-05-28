El mundo del streaming está a punto de dar un giro importante que pillará a más de uno desprevenido en el salón de su casa. Resulta que la plataforma líder del sector ha anunciado que Netflix dejará de funcionar en junio de 2026 para una cantidad ingente de dispositivos que ya peinan canas. Esta medida, que no es precisamente un plato de buen gusto para los usuarios, busca limpiar el ecosistema de aparatos que, por limitaciones de su propia maquinaria, ya no pueden tirar con las exigencias técnicas que la compañía quiere implementar a medio plazo.

A partir del primer día de ese mes, quien intente entrar en la aplicación desde un equipo obsoleto se encontrará con un muro infranqueable. No se trata de un simple error de conexión, sino de un cese definitivo de compatibilidad que impedirá descargar, actualizar o incluso abrir la interfaz de usuario. Aunque pueda parecer una decisión algo radical, desde la empresa argumentan que mantener con vida estas versiones antiguas supone un lastre para la innovación y, sobre todo, para la seguridad de las cuentas de sus suscriptores en todo el territorio europeo.

Los televisores que se quedan fuera de juego

El grueso de los afectados se encuentra en el sector de las Smart TV, concretamente en aquellas que fueron lanzadas al mercado antes del año 2015. Marcas de toda la vida como LG, Sony o Samsung verán cómo sus modelos más veteranos perderán el acceso al catálogo de forma irreversible. En el caso de LG, las series Infinia LX9500 y las Nano LED LM9600 están señaladas en el calendario, mientras que en Sony, las gamas Bravia identificadas como KDL, XBR y W95 son las que peor paradas salen de esta actualización técnica.

Panasonic tampoco se libra de la quema y modelos que fueron auténticos superventas en España, como el AX900 o el VIERA TC-P50VT25, dejarán de ser compatibles con la aplicación nativa. Lo que ocurre es que estos aparatos cuentan con un hardware bastante limitado para los estándares actuales y sus fabricantes dejaron de lanzar parches de software hace ya una eternidad, lo que hace imposible que la plataforma de streaming garantice una reproducción fluida y sin cortes en estos paneles.

Móviles y reproductores multimedia en el punto de mira

Pero ojo, que la cosa no queda solo en la pantalla grande del salón; nuestros bolsillos también van a notar este tijeretazo tecnológico. Los teléfonos inteligentes que no puedan dar el salto a sistemas operativos modernos, como Android 9.0 o iOS 18.0, se quedarán sin poder reproducir ni una sola serie. En el bando de Apple, la lista es dolorosa: desde el mítico iPhone SE de primera generación hasta los iPhone 8 y el iPhone X, pasando por toda la familia del iPhone 7 y el 6s, se quedarán compuestos y sin Netflix en dispositivos antiguos.

Si nos fijamos en el ecosistema Android, la situación es calcada para terminales que en su día fueron la envidia de todos. Teléfonos como el Samsung Galaxy S8, el Huawei P10 o el LG G6 dejarán de ser compatibles al no poder actualizarse a las versiones de software que exige la compañía estadounidense. Además, los usuarios de Apple TV de primera, segunda y tercera generación también tendrán que buscarse la vida, ya que estos pequeños dispositivos negros se convertirán en poco más que un pisapapeles para ver cine en streaming.

¿Por qué ocurre este apagón tecnológico?

La explicación que dan los expertos no es otra que la evolución natural de la tecnología y la lucha contra la obsolescencia. Netflix mete mano constantemente a su código para añadir mejoras en la calidad de imagen, nuevos sistemas de cifrado para que no nos roben los datos y funciones que hacen que movernos por los menús sea coser y cantar. Todo esto requiere una capacidad de procesamiento que los chips antiguos simplemente no tienen, por mucho que nos fastidie tener que renovar el equipo.

Para saber si te va a tocar de cerca, lo más sencillo es que te des un paseo por la tienda de aplicaciones de tu televisor o móvil. Si ves que el icono de la plataforma ha desaparecido de lugares como el Samsung Smart Hub o la Google Play Store, o si al intentar actualizar te salta un aviso de que tu dispositivo ya no es compatible, puedes ir dándote por aludido. Es una forma bastante clara que tiene el sistema de decirnos que ha llegado la hora de actualizarse si queremos seguir disfrutando del contenido de estreno.

Opciones para seguir viendo tus series favoritas

Afortunadamente, no todo está perdido y no hace falta que salgas corriendo a comprar una tele nueva si la que tienes en casa se ve de maravilla. La solución más inteligente y que menos castiga la cartera es hacerse con un dispositivo de streaming externo. Aparatos como el Amazon Fire TV Stick, el Google Chromecast o los reproductores de Roku se enchufan directamente al puerto HDMI y le dan una segunda juventud a cualquier pantalla, por muy vieja sea, permitiendo instalar la última versión de la app sin despeinarse.

Estos accesorios suelen recibir actualizaciones muy a menudo y funcionan con una rapidez que ya le gustaría a muchos televisores de gama alta de hace unos años. Solo necesitas una buena conexión WiFi y un puerto libre en la trasera de tu monitor para esquivar las restricciones de junio de 2026. Al final, se trata de una pequeña inversión que nos permite estirar la vida útil de nuestros aparatos electrónicos un poco más, evitando generar más residuos innecesarios mientras seguimos al día con nuestras producciones favoritas.

La llegada del verano de 2026 marcará un punto de inflexión para millones de usuarios que todavía aguantan con hardware de la década pasada. Aunque marcas como Samsung, LG, Sony y Apple se vean salpicadas por este cambio de política, la realidad es que el avance en seguridad y funciones multimedia hace que este paso sea inevitable. Lo más recomendable es comprobar la versión de software de nuestros terminales y, en caso de estar en la lista negra, ir mirando alternativas externas para que el apagón no nos pille a mitad de nuestra serie preferida.