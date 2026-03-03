A partir del 1 de marzo de 2026, muchos usuarios se van a llevar una sorpresa poco agradable al intentar abrir Netflix en su móvil de siempre: la aplicación dejará de funcionar en una larga lista de teléfonos Android e iPhone antiguos que ya no cumplen los requisitos mínimos de la plataforma.

La compañía ha endurecido las condiciones técnicas de uso de su app y, a partir de esa fecha, solo permitirá reproducir contenido en dispositivos con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores. Quienes se hayan quedado anclados en sistemas más viejos, aunque tengan la aplicación instalada, verán cómo el servicio deja de estar disponible.

Los nuevos requisitos de Netflix para seguir viendo series en el móvil

El cambio de política de compatibilidad responde a varios factores: mayores exigencias de seguridad, nuevas funciones de imagen y sonido basadas en procesamiento avanzado y la necesidad de garantizar una experiencia estable en un ecosistema de apps cada vez más complejo.

En la práctica, Netflix fija una línea muy clara: la app solo será utilizable en smartphones con Android 7.0 o superior y en iPhone con iOS 17.0 o posterior. Cualquier dispositivo que no pueda alcanzar estas versiones quedará automáticamente fuera, sin importar que la aplicación se haya descargado hace tiempo o que aún funcione hoy.

Además del móvil, la medida se extiende a otros equipos conectados. La plataforma retirará soporte en televisores inteligentes y reproductores multimedia fabricados antes de 2015 que ya no reciben actualizaciones de sistema, lo que afecta a parte del parque de Smart TV en hogares europeos.

Netflix justifica el cambio alegando que, sin un sistema actualizado, no es posible garantizar protecciones DRM modernas, parches de seguridad al día ni compatibilidad con códecs y tecnologías de streaming actuales.

Qué móviles Android se quedan sin Netflix a partir de marzo

En el terreno de Android, el golpe lo sufrirán sobre todo los móviles lanzados entre 2011 y 2014, que quedaron fuera de los últimos ciclos de soporte de fabricantes como Samsung, LG o Sony. Estos teléfonos llevan años sin recibir nuevas versiones del sistema ni parches de seguridad.

Entre los modelos citados de forma recurrente en la documentación y en las tiendas oficiales aparecen varios clásicos de la gama media y alta de la época. Dentro del catálogo de Samsung, perderán compatibilidad con la app de Netflix terminales como el Galaxy S3, el Galaxy Note 2 y el Galaxy Grand Prime, todos ellos limitados a sistemas que no alcanzan ya el mínimo exigido.

En el caso de LG, la lista de afectados incluye dispositivos como LG Optimus L5, Optimus L7 y LG G2. Pese a que en su momento fueron modelos muy populares, han quedado anclados en versiones antiguas de Android sin posibilidad oficial de actualización.

La medida también alcanza a varios teléfonos de la familia Sony Xperia. Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3 figuran entre los equipos que dejarán de poder abrir, descargar o actualizar la aplicación de Netflix porque su software de base resulta ya incompatible con los estándares técnicos actuales.

En conjunto, se trata de dispositivos que llevan más de una década en el mercado y que, aunque puedan seguir haciendo funciones básicas, no están preparados para las exigencias de seguridad y rendimiento que reclaman las plataformas de streaming modernas.

iPhone antiguos: del iPhone X hacia atrás, fuera de juego

En el ecosistema de Apple la situación se presenta de forma algo distinta, pero el resultado es prácticamente el mismo. A partir del 1 de marzo de 2026, solo se considerarán compatibles los iPhone que puedan ejecutar, como mínimo, iOS 17.0.

Esto significa que todos los modelos desde el iPhone X hacia atrás quedarán excluidos del soporte de Netflix, ya que no están incluidos en el ciclo de actualización que les permitiría alcanzar la versión de sistema requerida. Aunque estos teléfonos siguen funcionando con su iOS original, el fabricante dejó de proporcionarles mejoras de seguridad hace tiempo.

Para los usuarios, la consecuencia es clara: en estos iPhone veteranos la app dejará de actualizarse y terminará sin poder iniciar sesión o reproducir contenido. A medio plazo, el icono puede permanecer instalado, pero el servicio quedará bloqueado por completo.

El movimiento también afecta a parte de la gama de tabletas de Apple y a Apple TV de tercera generación y anteriores, que no cumplen ya con los requisitos de cifrado y gestión de derechos digitales que la plataforma exige para seguir distribuyendo contenido protegido.

Riesgos de seguir usando un móvil desactualizado

Perder acceso a Netflix es solo la parte visible del problema. Mantener un teléfono sin soporte oficial implica convivir con vulnerabilidades de seguridad sin corregir y con una compatibilidad cada vez menor con las aplicaciones que más se usan a diario.

Sin parches ni actualizaciones de sistema, el dispositivo se vuelve un objetivo más fácil para malware, fraudes y ataques que buscan robar datos personales o bancarios. Las brechas que se descubren con el tiempo no se corrigen y el usuario queda expuesto a fallos que en móviles recientes se solucionan con una simple actualización.

A ello se suma el desgaste en la experiencia de uso: muchas apps de mensajería, banca, redes sociales o entretenimiento exigen versiones recientes de Android o iOS para funcionar correctamente. En los modelos antiguos empiezan a aparecer cierres inesperados, errores, lentitud extrema e imposibilidad de instalar nuevas versiones.

Los especialistas en ciberseguridad llevan años avisando de que las actualizaciones no solo aportan funciones nuevas o cambios estéticos. Sobre todo, se encargan de cerrar agujeros críticos que, si se dejan abiertos durante demasiado tiempo, pueden ser explotados con relativa facilidad.

Desde una perspectiva práctica, que Netflix deje de funcionar suele ser la señal definitiva de que el móvil ya está un paso por detrás del ecosistema digital actual y de que quizá ha llegado el momento de valorar un cambio de dispositivo.

Cómo comprobar si tu móvil seguirá siendo compatible

Para evitar sustos el 1 de marzo, lo más sensato es revisar la versión del sistema operativo instalada en el teléfono. El proceso es rápido y no requiere conocimientos técnicos.

En Android, basta con entrar en el menú de “Configuración” o “Ajustes”, desplazarse hasta “Acerca del teléfono” y pulsar en “Información del software”. Ahí aparecen la versión de Android y el nivel de parche de seguridad, dos datos clave para saber si el dispositivo está al día o se ha quedado estancado.

En el caso del iPhone, la ruta es muy similar: hay que acceder a “Configuración”, entrar en el apartado “General” y tocar en “Información”. En ese menú se muestra la “Versión de software”, que indica si el terminal ha podido actualizarse a iOS 17 o se ha quedado en versiones anteriores.

Si el teléfono todavía tiene actualizaciones pendientes, instalarlas puede ser suficiente para mantener la compatibilidad con Netflix algún tiempo más. Si, por el contrario, el fabricante ya no ofrece nuevas versiones, es prácticamente seguro que el dispositivo quedará fuera de servicio cuando entre en vigor la nueva política.

Conviene revisar también otros aparatos del hogar, como televisores inteligentes o reproductores conectados, ya que la retirada de soporte no se limita solo al móvil y podría afectar a la forma en la que se ve Netflix en el salón.

Televisores y dispositivos multimedia que también perderán Netflix

Más allá de los smartphones, la plataforma ha anunciado que dejará de dar soporte en varios modelos de Smart TV y reproductores multimedia previos a 2015, especialmente aquellos que ya no reciben actualizaciones de sus fabricantes.

Entre los equipos señalados se encuentran Apple TV de primera, segunda y tercera generación, que no pueden adaptarse a los requisitos modernos de cifrado y reproducción segura que Netflix exige para su catálogo en alta definición.

El recorte alcanza igualmente a determinados televisores Samsung Smart TV de la serie EOS fabricados entre 2012 y 2015, junto con varios modelos antiguos de Panasonic y LG que han quedado congelados en versiones de sistema sin soporte.

La marca también ha incluido en esta limpieza técnica a una parte de la gama Sony Bravia con identificadores KDL, XBR, W95 y X95. En estos televisores dejará de ser posible abrir, descargar o actualizar la app oficial del servicio.

En muchos hogares europeos, estos modelos siguen siendo el televisor principal, por lo que la decisión obligará a algunos usuarios a optar por alternativas como conectar un dispositivo externo actualizado (por ejemplo, un stick HDMI reciente) o plantearse la renovación del equipo si quieren mantener Netflix en la pantalla grande.

En conjunto, la nueva política de compatibilidad de Netflix marca un punto de inflexión para una generación de móviles y televisores que ya ha superado con creces la década de vida: quienes sigan utilizando estos dispositivos verán cómo pierden acceso a la plataforma a partir del 1 de marzo de 2026, un recordatorio de que, en el entorno digital actual, mantener el hardware y el sistema operativo al día se ha convertido casi en un requisito para seguir disfrutando sin sobresaltos de los principales servicios de streaming.