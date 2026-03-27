Si eres de los que disfrutan del clásico plan de sofá, manta y serie, toca volver a echar cuentas. Netflix ha decidido aplicar una nueva subida de precios en Estados Unidos, la enésima revisión de tarifas en apenas unos años, y la noticia vuelve a poner en guardia a los usuarios de España y del resto de Europa.

La modificación se ha producido de forma relativamente silenciosa, mediante actualizaciones en la web de ayuda y en la página oficial de precios, pero el resultado es claro: todos los planes suben entre 1 y 2 dólares al mes, y también se encarece el coste de añadir miembros extra fuera del hogar. Aunque por ahora el cambio se limita al mercado estadounidense, el historial de la plataforma hace pensar que tarde o temprano podría replicarse en nuestro país.

Nuevos precios de Netflix en Estados Unidos

Netflix ha actualizado su estructura de precios en Estados Unidos con incrementos en los tres planes principales. La subida, que se aplica ya a los nuevos clientes y llegará progresivamente a los suscriptores actuales, deja las tarifas mensuales así:

Plan con anuncios (Estándar con publicidad) : pasa de 7,99 a 8,99 dólares al mes.

: pasa de 7,99 a 8,99 dólares al mes. Plan Estándar : sube de 17,99 a 19,99 dólares al mes.

: sube de 17,99 a 19,99 dólares al mes. Plan Premium: aumenta de 24,99 a 26,99 dólares al mes.

En la práctica, esto significa que, a partir de ahora, ver Netflix sin anuncios en Estados Unidos costará 20 dólares mensuales en el plan Estándar, una tarifa que sigue limitada a resolución 1080p. El plan Premium, que ofrece 4K y mejores calidades de imagen y sonido, se acerca ya a los 27 dólares, marcando la mayor subida en términos absolutos.

Si se hace la conversión aproximada a euros, la compañía sitúa de forma orientativa estos nuevos precios en torno a 8,27 euros para el plan con anuncios, 18,39 euros para el Estándar y 24,83 euros para el Premium, aunque en Estados Unidos los impuestos se aplican aparte y varían según el estado.

Según los cálculos que manejan firmas como Reuters, estos incrementos permitirán que los ingresos medios por suscriptor en Estados Unidos y Canadá crezcan en torno a un 6% interanual en 2026, consolidando la apuesta de Netflix por una subida progresiva de tarifas como vía principal para mejorar su rentabilidad.

El ajuste actual llega además después de una secuencia de aumentos que, en apenas 14 meses, han encarecido algunas modalidades en torno a un 30% respecto a sus precios anteriores. Si se compara con la inflación acumulada en Estados Unidos desde 2013, el encarecimiento de los planes de Netflix ha sido muy superior a la subida general de precios de la economía.

Miembros adicionales más caros y fin definitivo de las cuentas compartidas

La subida no se limita a las cuotas base: Netflix también ha encarecido las opciones para añadir miembros adicionales fuera del hogar, una figura que se consolidó tras el fin de las cuentas compartidas tradicionales.

En el mercado estadounidense, el precio por cada miembro extra pasa ahora a ser de 7,99 dólares al mes en los planes con anuncios y de 9,99 dólares mensuales en los planes sin publicidad. Se trata de un incremento de 1 dólar sobre las tarifas anteriores, lo que refuerza el mensaje de que compartir cuenta sale cada vez menos a cuenta.

Este movimiento encaja con la estrategia global de la compañía: por un lado, limitar el uso compartido entre hogares para forzar nuevas altas independientes; por otro, ofrecer una alternativa «legal» de pago extra que, a su vez, no deja de encarecer la factura total de quienes mantienen este tipo de configuraciones.

Todo ello se suma a decisiones previas como la eliminación del antiguo plan básico en varios mercados o la introducción del modelo con anuncios, que pretendía servir de puerta de entrada más barata a la plataforma pero que también ha ido subiendo de precio desde su lanzamiento.

Por qué Netflix vuelve a subir precios: más inversión y más competencia

Oficialmente, la compañía apenas ofrece explicaciones más allá de la idea de “aumentar el valor del servicio” y seguir invirtiendo en contenidos y mejoras de la experiencia. Sin embargo, los datos dan algunas pistas de fondo sobre el contexto en el que se toman estas decisiones.

Netflix cerró 2025 con más de 325 millones de suscriptores de pago en todo el mundo, llegando a 190 países y consolidándose como la mayor plataforma de streaming. Solo en el último trimestre del año (octubre-diciembre) ingresó en torno a 12.100 millones de dólares, y su negocio publicitario asociado al plan con anuncios generó aproximadamente 1.500 millones de dólares en 2025.

De cara a 2026, la compañía planea seguir pisando el acelerador en producción, con una inversión que rondará los 20.000 millones de dólares en contenidos, por encima de los cerca de 18.000 millones del ejercicio anterior. A esto hay que añadir iniciativas nuevas como los podcasts en vídeo, eventos en directo (incluido deporte) y una presencia cada vez mayor en videojuegos para móvil.

En paralelo, el tablero del streaming está muy agitado: gigantes como Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video o incluso Spotify en el ámbito del audio también han aplicado incrementos de precio en los últimos años. La pugna por hacerse con catálogos y estudios, como se ha visto con las ofertas sobre Warner Bros. Discovery o Paramount, ha encarecido el acceso al contenido y presiona los márgenes de todas las plataformas.

Netflix, además, ha estado envuelta en movimientos corporativos de alto perfil. La compañía sonó con fuerza en negociaciones para hacerse con Warner Bros. y HBO, aunque finalmente se retiró de la puja, y se ha visto compitiendo indirectamente con Warner en la carrera por Paramount. Aunque estas operaciones no se hayan materializado, reflejan hasta qué punto el sector está dispuesto a pagar por grandes catálogos, algo que tarde o temprano acaba trasladándose al precio de las suscripciones.

Impacto para España y Europa: ¿cuándo puede llegar la subida?

Por ahora, Netflix insiste en que la actualización de precios afecta exclusivamente a Estados Unidos. No obstante, el histórico de la plataforma deja un patrón difícil de ignorar: las grandes decisiones (fin de las cuentas compartidas, introducción de los planes con anuncios, eliminación del plan básico o anteriores subidas de precios) han arrancado casi siempre en el mercado estadounidense antes de saltar, con cierto retraso, a Europa y a España.

De hecho, la última subida importante en Estados Unidos se produjo en enero de 2025, mientras que España vivió un incremento generalizado de tarifas en octubre de ese mismo año. Es decir, con unos meses de desfase pero siguiendo claramente la misma línea.

En nuestro país, el anterior ajuste dejó las cuotas en los siguientes niveles:

Plan con anuncios (Estándar con publicidad) : 6,99 euros al mes.

: 6,99 euros al mes. Plan Estándar sin anuncios : 13,99 euros al mes.

: 13,99 euros al mes. Plan Premium: 19,99 euros al mes.

Antes de esa subida, en España ya se habían producido incrementos en 2017, 2019 y 2021, acompañados de cambios estructurales como la desaparición del plan básico o la implantación definitiva de las medidas contra las cuentas compartidas. Desde que Netflix aterrizó en nuestro mercado en 2015, el coste de sus planes se ha encarecido más de un 60% en algunos casos, reflejando una tendencia general al alza en todo el sector.

Con este nuevo movimiento en Estados Unidos, muchos analistas dan por hecho que las tarifas europeas volverán a ajustarse antes de que termine 2026, aunque todavía no haya un calendario oficial. La cuestión, para muchos usuarios, ya no es tanto si habrá subida como determinar en qué momento y de qué magnitud será.

Comparativa: cuánto paga un usuario en España frente a Estados Unidos

Si se comparan las cifras actuales, los suscriptores españoles siguen disfrutando de precios sensiblemente inferiores a los de Estados Unidos, especialmente en los planes sin anuncios. La cuenta Premium, que en España cuesta 19,99 euros al mes, equivale aproximadamente a unos 19 dólares al cambio (impuestos aparte), muy por debajo de los 26,99 dólares que ya se pagan al otro lado del Atlántico.

Esa diferencia hace pensar que Netflix todavía tiene margen para acercar gradualmente las tarifas europeas a las estadounidenses, incluso sin llegar a una equivalencia 1:1 entre euro y dólar. Algunos escenarios que se barajan en el sector apuntan a posibles saltos hasta, por ejemplo, 7,99 euros para el plan con anuncios, en torno a 15,99 euros para el Estándar y unos 21,99 euros para el Premium en el medio plazo.

Sin embargo, la compañía también es consciente de que el precio tiene un límite psicológico: conforme se encarecen las suscripciones y se multiplican las plataformas, crece el riesgo de que los usuarios empiecen a darse de baja o a rotar servicios mes a mes, contratando solo puntualmente aquello que quieren ver.

En España, el coste del conjunto de servicios de streaming ha subido cerca de un 80% desde 2015, según distintos estudios de mercado. Con cada nueva subida, se hace más evidente que mantener varias plataformas a la vez ya no es el chollo que parecía en la primera ola del streaming.

De momento, eso sí, los usuarios españoles seguirán pagando las tarifas actuales hasta que Netflix decida mover ficha. No hay anuncio oficial, ni fechas, ni nuevos precios confirmados para Europa, pero la experiencia de años anteriores invita a pensar que conviene estar atento a correos y notificaciones de la plataforma en los próximos meses.

Más catálogo, más funciones… y una factura cada vez más alta

En paralelo a la subida de precios, Netflix lleva tiempo reforzando su apuesta por contenidos originales y formatos nuevos. La compañía ha ampliado su presencia en eventos en directo (desde especiales de comedia hasta retransmisiones deportivas puntuales), ha lanzado podcasts en vídeo y sigue aumentando su catálogo de juegos para móviles incluidos en la suscripción.

En España, la plataforma mantiene una política de producción local cada vez más ambiciosa. Series y miniseries nacionales con repartos reconocidos se han convertido en una pieza clave de su oferta, tanto para fidelizar al público español como para exportar estas producciones a otros mercados.

Todos estos proyectos requieren presupuestos importantes y plazos de producción largos, algo que explica en parte que la empresa insista en incrementos periódicos de las cuotas como mecanismo para sostener ese nivel de inversión. El mensaje oficial es que las subidas permiten seguir ofreciendo “más y mejores contenidos”, aunque para muchos abonados la sensación sea simplemente que cada año pagan más por lo mismo.

En este contexto, el plan con anuncios aparece como la alternativa «económica» dentro del propio catálogo de Netflix, pero su precio también ha ido escalando con el tiempo. Lo que empezó como una vía para enganchar a usuarios sensibles al coste es hoy una opción que, aun siendo la más barata, se aleja bastante de lo que costaba disfrutar de la plataforma hace unos años sin cortes publicitarios.

Mientras otras plataformas como HBO Max (pronto Max en más países europeos), Disney+ o Amazon Prime Video siguen estrategias similares de subidas y cambios de planes, el usuario final se ve obligado a reorganizar qué servicios mantener de forma fija y cuáles contratar de forma puntual.

En conjunto, la nueva subida de Netflix en Estados Unidos encaja en una tendencia ya conocida: ajustes al alza cada cierto tiempo, más restricciones en el uso compartido y una apuesta agresiva por contenido original que busca justificar la factura. España y el resto de Europa, por ahora, observan el movimiento desde la barrera, pero con el precedente de las últimas subidas parece cuestión de tiempo que la onda expansiva llegue también a este lado del Atlántico.