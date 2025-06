No esperes mucho sobre Inteligencia Artificial en la WWDC 2025

Mark Gurman nos confirma lo que muchos temíamos: la Inteligencia Artificial no va a ser protagonista de la WWDC 2025, lo cual significa que no vamos a tener grandes cambios en Apple Intelligence en iOS 26 (como se supone que se llamará iOS 19).

Mientras que la competencia sigue avanzando a pasos agigantados, Apple sigue en su lento despliegue de Apple Intelligence, tan lento que ahora mismo está completamente parado. Los rumores que hemos estado leyendo y escuchando en las últimas semanas no eran demasiado esperanzadores, y Gurman acaba de confirmarnos los peores pronósticos: los avances en Apple Intelligence nos llegarán hasta el año próximo. En la WWDC 2025, la conferencia para desarrolladores en la que podremos ver todas las novedades que Apple tiene preparadas a nivel de software para nuestros iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, no habrá muchas novedades en cuanto a Inteligencia Artificial. Internamente Apple tiene todas las esperanzas depositadas en la WWDC 2026, pero este año de tránsito puede ser muy duro.

Novedades de Apple Intelligence para iOS 26

Esto no significa que no habrá novedades en Apple Intelligence, las habrá pero no serán todo lo relevantes que muchos desearíamos. Por un lado parece que Apple abrirá Apple Intelligence para desarrollares, lo cual significa que podrán utilizar el modelo local de inteligencia artificial de Apple en sus aplicaciones, para los resúmenes de texto, o la creación de imágenes, por ejemplo. Este modelo local no cuenta con la potencia de los modelos convencionales basados en la nube, pero no deja de ser una buena noticia para los desarrolladores y por lo tanto para los usuarios, ya que se podrán mejorar las aplicaciones que utilizamos a diario.

También tendremos un nuevo modo de gestión energética que hará uso de la Inteligencia Artificial para conocer los hábitos de uso de nuestro iPhone y así mejorar la autonomía de nuestro dispositivo. Este nuevo sistema de gestión será especialmente útil para el iPhone 17 Air, del que ya sabemos que la batería no va a ser precisamente su punto fuerte. También se renovará la aplicación Traducir, que se integrará con los AirPods y Siri, permitiendo la traducción simultánea de una conversación, y habrá algunas nuevas funcionalidades en Safari y Fotos relacionadas con Inteligencia Artificial.

Qué nos espera en el futuro

Apple está trabajando en un montón de cosas de IA, incluyendo un Siri LLM más inteligente, una aplicación de Shortcuts mejorada, un proyecto de salud ambicioso llamado Mulberry y un competidor a la altura ChatGPT con capacidad para realizar búsquedas web. Según Mark Gurman, Apple está siendo prudente al mostrar estas características para evitar el grave error del año pasado, cuando mostró Apple Intelligence con características que no estaban aún listas y que se han tenido que posponer.

Y aún hay más, porque Apple sigue trabajando en sus modelos de Inteligencia Artificial. Están probando modelos con diferentes tamaños, desde 3.000 millones hasta 150.000 millones de parámetros, estos últimos en la nube. Sus pruebas internas sugieren que su modelo superior es tan bueno como las últimas actualizaciones de ChatGPT en términos de calidad. Pero todavía están preocupados por las alucinaciones y siguen discutiendo cómo abordar la IA generativa. Habrá que esperar un año para ver en qué se traduce todo esto.