No hay quien rompa el iPhone Air: Es el más resistente de la historia

Desde que Apple presentó el iPhone Air con la etiqueta de “el iPhone más resistente de la historia”, muchos pensaron que era puro marketing. Y claro, la comunidad de YouTube no tardó en ponerlo a prueba. El infame test de JerryRigEverything (ese donde los móviles acaban arañados, doblados o directamente en la basura) ha confirmado que, por una vez, Apple no exageraba: el iPhone Air aguanta más de lo que parece, incluso cuando lo intentas doblar con saña.

En el bend test, el teléfono apenas se arqueó bajo la presión de las manos humanas y volvió a su forma original sin daños. No fue hasta que se aplicaron más de 215 libras de fuerza concentrada con una máquina que el dispositivo finalmente cedió. Y aun así, lo hizo con dignidad: el cristal frontal quedó destrozado, pero la parte trasera permaneció intacta y la pantalla siguió respondiendo al tacto. Un detalle que convierte al iPhone Air en algo más que un terminal ligero: es una pequeña roca disfrazada de smartphone.

El cristal frontal también sorprendió. Con la segunda generación del Ceramic Shield, Apple ha logrado que el iPhone Air (y el 17 Pro) resista mejor que nunca. En la clásica prueba de dureza, donde el vidrio suele marcarse a nivel 6 en la escala de Mohs, este modelo apenas mostró rasguños a nivel 7. Traducido: si no llevas llaves, cuchillas o un diamante en el bolsillo, es probable que tu pantalla sobreviva sin protector mucho más tiempo del esperado. Aunque, por supuesto, Apple seguirá encantada de venderte fundas y accesorios “para mayor seguridad”.

La conclusión es clara: el iPhone Air no solo es fino y ligero, también es el más resistente que ha fabricado Apple hasta ahora. Suena paradójico que el modelo con apellido “Air” sea el que mejor aguanta la fuerza bruta, pero ahí está la evidencia. En un mercado donde muchos móviles de gama alta siguen doblándose como galletas en estas pruebas, Apple puede presumir de haber conseguido un equilibrio entre diseño y durabilidad. Eso sí, por muy duro que sea, sigue siendo un iPhone: conviene recordar que, aunque no se rompa fácilmente, lo que sí puede doblarse con facilidad es tu cuenta bancaria.