Hello Games ha confirmado que No Man’s Sky desembarcará en iPhone y iPad el próximo 28 de octubre. La fecha llega después de años de dudas sobre si un universo procedural de este tamaño podría funcionar en móviles. La compañía ha presentado la versión iOS dentro de la Indie Games Week de Apple, con reservas en la App Store a partir del 12 de octubre.

La propuesta no será un recorte. El estudio insiste en que se trata del juego completo, no de una edición lite, con más de cuarenta actualizaciones importantes acumuladas desde 2016, incluidas Cosmos y Voyagers. Habrá una prueba gratuita desde el lanzamiento y, después, un único pago para desbloquear todo el contenido; las actualizaciones posteriores seguirán siendo gratuitas.

Un port completo, no una versión recortada

La versión para iOS mantendrá el núcleo de exploración, supervivencia, crafteo y combate que ya está en PC y consolas. No será una demo ni una adaptación a medio gas, según ha remarcado Sean Murray, responsable de Hello Games. El contenido incluirá las grandes expansiones publicadas hasta la fecha, entre ellas Cosmos, la actualización 7.0, y Voyagers.

Eso sí, en el arranque habrá ausencias. No habrá multijugador ni asentamientos planetarios, limitaciones similares a las que tuvo la versión de Nintendo Switch en su día. Hello Games ha señalado que estudiará ampliar funciones según la acogida y los comentarios de la comunidad. Además, la función de asentamientos planetarios, cuando esté disponible, requerirá un iPhone 15 Pro o posterior.

La descarga inicial se quedará por debajo de los 4 GB. La ficha de App Store apunta a unos 3,8 GB, una cifra llamativa para un título de esta escala. El motivo es que el universo se genera en el propio dispositivo mientras se juega, por lo que no hace falta almacenar todos los planetas de antemano. El espacio ocupado irá creciendo con las partidas y futuras actualizaciones.

Requisitos y compatibilidad en iPhone y iPad

Hello Games ha fijado un mínimo sorprendentemente amplio. El juego funcionará desde el iPhone 11 y el iPad Air de tercera generación, modelos lanzados en 2019, y también en generaciones posteriores. No es lo habitual en ports de gran tamaño, que suelen exigir hardware reciente, así que quienes no cambian de móvil cada año están de suerte.

Para jugar habrá varios métodos de control. Se ha rehecho el sistema táctil desde cero y se podrán conectar mandos. En iPad también habrá soporte para ratón y teclado, y la imagen se podrá transmitir a un televisor. El estudio ha trabajado en la gestión de la temperatura y el consumo de batería para que las sesiones largas no se conviertan en un suplicio.

En cuanto al precio, Hello Games no ha detallado todavía la cantidad exacta para España ni para el resto de Europa. La preventa en la App Store arranca el 12 de octubre, así que la ficha debería aclarar el importe y los idiomas disponibles. Lo confirmado es que se podrá probar gratis al inicio y que no habrá compras adicionales para acceder a las expansiones.

Qué significa para el catálogo de Apple

La llegada de No Man’s Sky a iOS refuerza la tendencia de llevar juegos de consola y PC a dispositivos móviles. Apple ha incluido el debut en su Indie Games Week, un escaparate para títulos independientes. El movimiento encaja con un catálogo que quiere ofrecer experiencias más ambiciosas sin depender de suscripciones.

Aun así, conviene no perder de vista las limitaciones. No habrá partidas con amigos y los asentamientos no estarán desde el primer día, por lo que la experiencia inicial será más solitaria de lo que algunos esperaban. Hello Games ha dicho que el futuro del port en iOS dependerá del interés de la audiencia y de sus comentarios.

La versión de No Man’s Sky para iPhone y iPad queda confirmada para el 28 de octubre, con reservas desde el 12 de octubre, prueba gratuita y compra única. Llegará con más de cuarenta actualizaciones, compatibilidad desde iPhone 11 y iPad Air de tercera generación, controles táctiles renovados y soporte para mandos, ratón y teclado en iPad. También arrastrará dos ausencias claras en el lanzamiento: multijugador y asentamientos planetarios, que dependerán de cómo evolucione la comunidad. Para quienes busquen explorar un universo procedural en movilidad, la propuesta apunta a ser una de las citas más relevantes del calendario iOS.