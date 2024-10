La base de carga más premium ahora tiene Qi2

Probamos la nueva base de carga 3 en 1 Stand One Max de Nomad, por materiales y acabados, la base de carga más premium que puedes encontrar en el mercado, y que ahora además se ha actualizado para ser compatible con el estándar Qi2 además de tener carga rápida para Apple Watch y AirPods.

Si buscas una base de carga con excelentes materiales, diseño elegante y acabados premium, que además tenga carga rápida para tu iPhone, con el nuevo estándar Qi2, carga rápida para tu Apple Watch y conj un espacio de carga para tus AirPods, la Stand One Max de 3ª generación es justo lo que necesitas. La mejor base de carga de Nomad se ha actualizado para ofrecernos la última tecnología y recargar nuestros dispositivos a la vez que cuida de nuestras baterías y así no llevarnos sorpresas desagradables con el paso del tiempo.

Características

Fabricada en metal, con panel frontal de cristal

Carga para iPhone compatible Qi2 (15W)

Carga rápida para Apple Watch (Series 7 en adelante y Ultra) (5W)

Carga para AirPods (y otros auriculares compatibles) (5W)

Base antideslizante

Cable USB-C de Nylon trenzado incluido (2 metros)

Colores disponibles: negro y blanco

Peso 862 gramos

Dimensiones 82mm x 161mm x 128mm

Necesita cargador de al menos 30W (no incluido)

Prestaciones

Cuando hablamos de una base de carga solemos pensar en un producto tecnológico con apariencia de eso mismo, pero hay algunas marcas que intentan darle un toque especial a su diseño, y Nomad es una de nuestras marcas preferidas precisamente por eso. Sus productos no se limitan a ofrecernos las mejores especificaciones técnicas, cuidan además muchos detalles para marcar las diferencias con el resto del mercado. Es cierto que eso hay que pagarlo, pero hay ocasiones en las que merece la pena. Cuidamos todos los detalles de nuestro despacho, entrada a casa o dormitorio pero luego colocamos un cacharro con un diseño más que discutible, no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de esta Stand One Max no sólo podemos limitarnos a cómo funciona, también hay que hablar de cómo encaja en cualquier estancia de nuestra casa o en nuestro despacho.

En su fabricación se han utilizado materiales como el metal y el cristal, y Nomad ha optado por dos colores que nunca desentonan: negro o blanco. El acabado brillante que ofrece el panel de cristal del espacio de carga para nuestro iPhone le da mucha elegancia a la base, y la combinación con el negro mate de la base queda francamente bien. En la base de color negro (la de este artículo) las partes metálicas de la base están acabadas en un gris muy oscuro, casi negro, mientras que en la base de color blanco el acabado es en gris anodizado. Pero además estos materiales utilizados se utilizan para darle un peso al conjunto que le da estabilidad y que permite poner y quitar el iPhone con una sola mano sin que la base se mueva un milímetro.

Por supuesto las especificaciones técnicas son las mejores que podemos encontrar ahora mismo para nuestro iPhone, haciendo uso del estándar Qi2 con carga rápida de 15W. Este estándar es compatible con todos los iPhone desde el iPhone 12, pero además con otros teléfonos Android que pueden ser también compatibles, así que podemos recargar smartphones de otras marcas si así lo necesitamos. El espacio de carga para Apple Watch es exclusivo para el reloj de Apple, no funciona con otras marcas porque aunque usa carga inalámbrica no es estándar. Eso sí, dispone de carga rápida (5W) que es compatible con los Apple Watch Series 7 en adelante, y todos los modelos Ultra. Si tu Apple Watch es más antiguo no te preocupes, es también compatible pero no tendrá carga rápida.

El espacio de carga para los AirPods con estuche de carga inalámbrico funciona con cualquier modelo que tenga carga inalámbrica, incluso con otros auriculares de otras marcas que sean compatibles, es un puesto de carga inalámbrica estándar de 5W. Está colocado justo detrás del espacio para el Apple Watch, lo cual aprovecha al máximo el espacio de la base, que es muy compacta, pero tiene un inconveniente: si pones el Apple Watch con la correa cerrada, o usas una correa «loop» que no se puede abrir, no podrás colocar los auriculares. Dado que los AirPods los recargo una vez a la semana no me supone ningún problema, me compensa de sobra el hecho de que sea una base que ocupa poco espacio de mi mesita. De todas formas con la mayoría de correas que tengo no hay ningún problema. Tampoco puedes poner el disco de carga del reloj en horizontal, no es una pieza móvil.

Nomad ha pensado también en el módulo de cámara del iPhone que sobresale cuando no usamos funda, por lo que el disco de carga del iPhone está sobreelevado de modo que uses el modelo que uses, sea cual sea su tamaño, no tocará el módulo de cámara con la base, y además se facilita al retirarlo de la misma porque puedes coger el iPhone perfectamente. Por supuesto funciona con fundas siempre que sean MagSafe el agarra magnético es muy fuerte, no hay ningún riesgo de que se caiga. Otro detalle es la compatibilidad con el modo StandBy, que te permite girar tu iPhone y ponerlo en horizontal para poder usarlo como reloj de escritorio o de mesita de noche, ver las notificaciones, usar widgets para controlar tus dispositivos HomeKit o ver la información de tu calendario, incluso usar el teléfono como un marco de fotos. La información que aparece en pantalla es configurarle en tu iPhone así que tienes muchas opciones. Y por la noche la pantalla del teléfono se pone de color rojo y se atenúa al máximo, por lo que es un despertador perfecto que no te molestará en absoluto mientras duermes.

Opinión del editor

Si buscas una base de carga elegante, con materiales de primera calidad, con las mejores especificaciones técnicas y que cuide de la batería de tus dispositivos, esta Nomad Stand One Max de 3ª Generación es perfecta en todos los aspectos. Disponible en colores blanco y negro, encaja en cualquier lugar donde la coloques. La única pega que se le puede poner es que no se incluye el cargador de 30W que necesitas para que funcione. A pesar de eso, vale lo que cuesta. Puedes comprarla en la web de Nomad (enlace) por 160€ con los impuestos ya incluidos.

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €160 80% Stand One Max

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Prestaciones Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Diseño premium y materiales de calidad

Carga rápida para iPhone y Apple Watch

Diseño muy compacto

Pesada para mayor estabilidad