Nomad Stratos: la correa híbrida de titanio y FKM para Apple Watch

La marca Nomad, reconocida por sus accesorios premium para productos Apple, ha presentado su nueva correa Stratos para Apple Watch. Este modelo combina materiales de alta ingeniería con un diseño cuidado al detalle, ofreciendo una experiencia de uso diferente a todo lo visto hasta ahora. Se trata de una correa híbrida fabricada en titanio y FKM, que promete unir la resistencia del metal con la comodidad de los materiales deportivos. Su objetivo: elegancia y comodidad para todos los usos.

Diseño y materiales de gama alta La nueva Stratos destaca por su estructura compuesta de eslabones de titanio grado 4, unidos entre sí por piezas intermedias de FKM (fluoroelastómero). Esta combinación no solo aporta rigidez y elegancia, sino también una flexibilidad poco común en correas metálicas. El titanio garantiza una gran resistencia a los golpes y a la corrosión, mientras que el FKM, un material habitual en las correas deportivas de la marca, añade elasticidad y confort en el contacto con la piel. Como con sus otras correas, Nomad ha aplicado un recubrimiento DLC sobre el titanio, para aumentar la protección frente a arañazos.

Comodidad y ajuste mejorados A diferencia de otras correas metálicas, la Stratos está pensada para un uso continuo, tanto en entornos profesionales como en actividades deportivas. Gracias al diseño híbrido, se adapta mejor al movimiento de la muñeca y ofrece una ventilación más natural entre los eslabones. El cierre magnético reforzado combina seguridad y rapidez, facilitando la colocación del reloj sin comprometer la sujeción. Nomad incluye además herramientas de ajuste y eslabones adicionales de medio tamaño, permitiendo personalizar la longitud con precisión. Es una correa que equilibra la elegancia con la practicidad del día a día.