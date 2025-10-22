Nomad Stratos: la correa híbrida de titanio y FKM para Apple Watch

Diseño y materiales de gama alta
La nueva Stratos destaca por su estructura compuesta de eslabones de titanio grado 4, unidos entre sí por piezas intermedias de FKM (fluoroelastómero). Esta combinación no solo aporta rigidez y elegancia, sino también una flexibilidad poco común en correas metálicas. El titanio garantiza una gran resistencia a los golpes y a la corrosión, mientras que el FKM, un material habitual en las correas deportivas de la marca, añade elasticidad y confort en el contacto con la piel. Como con sus otras correas, Nomad ha aplicado un recubrimiento DLC sobre el titanio, para aumentar la protección frente a arañazos.
Comodidad y ajuste mejorados
A diferencia de otras correas metálicas, la Stratos está pensada para un uso continuo, tanto en entornos profesionales como en actividades deportivas. Gracias al diseño híbrido, se adapta mejor al movimiento de la muñeca y ofrece una ventilación más natural entre los eslabones. El cierre magnético reforzado combina seguridad y rapidez, facilitando la colocación del reloj sin comprometer la sujeción. Nomad incluye además herramientas de ajuste y eslabones adicionales de medio tamaño, permitiendo personalizar la longitud con precisión. Es una correa que equilibra la elegancia con la practicidad del día a día.
Colores y compatibilidad
Nomad ofrece la Stratos en dos acabados principales: Titanio Natural y Carbide (negro). Ambos pueden combinarse con tres opciones de color para las piezas de FKM: negro, “Volt” (amarillo-verde) y el característico “Ultra Orange”. Esta última versión encaja especialmente bien con los tonos del Apple Watch Ultra, creando un conjunto visualmente coherente. En cuanto a compatibilidad, la Stratos es apta para todos los modelos de Apple Watch desde la Serie 1 hasta la Ultra 3, lo que la convierte en una opción versátil y duradera dentro del ecosistema de Apple. Puedes comprarla directamente en la web de Nomad por 179€ (enlace)