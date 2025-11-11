Nomad Stratos, la correa perfecta para tu Apple Watch

Nomad ha presentado la nueva Stratos Band, una correa híbrida para el Apple Watch que combina titanio y fluoroelastómero (FKM) con un diseño que llama la atención a primera vista. El acabado premium y resistencia del titanio con la comodidad y ajuste perfecto del FKM, con esta correa no tendrás que elegir qué te pones cada día.

Diseño premium con una estética llamativa La Nomad Stratos Band destaca por su construcción híbrida, que combina eslabones de titanio grado 4 con piezas internas de fluoroelastómero (FKM). Este material, más flexible que el metal, proporciona un mejor ajuste y un contacto más agradable con la piel, evitando la rigidez que suelen tener las correas totalmente metálicas. En esta versión en color negro, el contraste entre el titanio con este acabado y los insertos de color verde intenso crea una estética moderna, deportiva y algo futurista, pensada para quienes buscan destacar con su Apple Watch.

Comodidad y ajuste de alto nivel Nomad ha puesto especial cuidado en el confort y la adaptabilidad de esta correa. Los eslabones pueden ajustarse fácilmente gracias a la herramienta incluida y a la presencia de medias piezas que permiten un ajuste más preciso. Además, el cierre magnético ofrece un sistema seguro y rápido, con una sensación de solidez propia de productos de gama alta. En el uso diario, el tacto del fluoroelastómero hace que el reloj resulte más cómodo, incluso tras largas jornadas, y evita el sudor o las irritaciones que a veces provocan las correas metálicas convencionales.

Materiales de calidad y resistencia El titanio grado 4 utilizado por Nomad es un material premium, más ligero que el acero inoxidable y con una resistencia superior a la corrosión. La marca ha querido crear una correa que soporte tanto el día a día como el uso deportivo. En combinación con el FKM, se obtiene un accesorio que no solo luce elegante, sino que también resiste la humedad, la suciedad y el desgaste. La Stratos Band está pensada para acompañar al Apple Watch tanto en entornos de trabajo como en actividades al aire libre, sin renunciar al estilo.

Para todas las generaciones de Apple Watch La Nomad Stratos Band es compatible con todos los modelos de Apple Watch de tamaño grande (42,44,45,46 y 49mm), aunque está pensada específicamente para los Apple Watch Ultra. El sistema de anclaje mantiene el diseño clásico que encaja perfectamente con la caja del reloj, sin dejar huecos ni sobresalir. Esto garantiza una integración estética impecable y una instalación sencilla. Se adapta a muñecas con circunferencia de 130 a 200mm, por lo que ajustará perfectamente tengas muñeca delgada o más gruesa. Nomad ha cambiado el modo de ajuste de las correas, y gracias a el nuevo sistema con muelles, quitar y poner eslabones es más rápido y fácil que nunca. En la caja podemos encontrar las instrucciones, pero con que veáis el video del encabezado será más que suficiente.