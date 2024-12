Estas son las novedades de iOS 18.2

Apple ya ha lanzado la última Beta de iOS 18.2 por lo que su lanzamiento oficial es inminente, si no hay imprevistos para la semana que viene debería estar disponible. ¿Qué cambios trae esta nueva actualización? Os los contamos todos a continuación.

La próxima actualización para iPhone y iPad llega con Apple Intelligence como gran protagonista. La Inteligencia Artificial de Apple aún no está disponible fuera de Estados Unidos, pero con la llegada de iOS 18.2 se ampliarán a otros países de habla inglesa, como Reino Unido, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y Australia. A Europa no se espera que llegue hasta el mes de febrero o marzo, pero hay otras novedades que sí que llegarán a nuestros iPhones con esta nueva versión, así que aquí os presentamos las novedades, por un lado las relacionadas con Apple Intelligence y en otro apartado las que no tienen nada que ver con ella y por lo tanto sí tendremos disponibles desde el primer día.

Novedades de Apple Intelligence

Como ya os mencionamos antes, la Inteligencia Artificial de Apple llegará a nuevos países,, siempre en inglés, y además sólo están disponibles para los que tengan un iPhone 15 Pro y Pro Max, y para cualquiera de los iPhone 16 recién lanzados. Son las siguientes:

Image Playground

Una nueva aplicación que te permite usar conceptos, descripciones y personas de tu biblioteca de fotos para crear imágenes divertidas y lúdicas en múltiples estilos

Desliza el dedo por las vistas previas y elige a medida que agregas conceptos a tu patio de recreo

Elija entre estilos de animación e ilustración al crear su imagen

Crea imágenes en Mensajes y Freeform, así como aplicaciones de terceros

Las imágenes se sincronizan en tu biblioteca de Image Playground en todos tus dispositivos con iCloud

Genmoji

Genmoji te permite crear un emoji personalizado directamente desde el teclado

Genmoji se sincroniza en tu cajón de stickers en todos tus dispositivos con iCloud

Soporte de ChatGPT

Se puede acceder a ChatGPT de OpenAI directamente desde Siri o Herramientas de escritura

Escribir usando Herramientas de escritura te permite crear algo desde cero con ChatGPT

Siri puede aprovechar ChatGPT cuando sea relevante para darte una respuesta

No se requiere una cuenta de ChatGPT y sus solicitudes serán anónimas y no se utilizarán para entrenar los modelos de OpenAI

Inicie sesión con ChatGPT para acceder a los beneficios de su cuenta, y las solicitudes estarán cubiertas por las políticas de datos de OpenAI

Image Wand

Convierte bocetos y notas escritas a mano o mecanografiadas en imágenes en Notas

Correo

La categorización de correo clasifica sus mensajes para ayudarle a priorizar los mensajes más importantes

La vista de resumen agrupa todos los mensajes de un remitente en un solo paquete para una fácil navegación

Control de cámara

La Inteligencia Visual con Control de Cámara te ayuda a aprender instantáneamente sobre lugares o interactuar con la información simplemente apuntando tu iPhone al objeto, con la opción de usar la Búsqueda de Google o ChatGPT

Herramientas de Escritura

Permite sugerir cómo le gustaría reescribir algo, por ejemplo como un poema

Otros cambios

Control de la cámara

Sólo en iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max

El obturador de dos etapas del control de la cámara le permite bloquear el enfoque y la exposición en la cámara al presionar ligeramente el botón control de la cámara

Fotos

Mejoras para la visualización de vídeo, incluida la capacidad de limpiar fotograma por fotograma y una configuración para desactivar la reproducción de vídeo en bucle automático

Mejoras al navegar por las vistas de Colecciones, incluida la capacidad de deslizar hacia la derecha para volver a la vista anterior

Se puede borrar el historial de álbumes vistos recientemente y compartidos recientemente

El álbum de favoritos aparece en la colección Utilidades además de Colecciones ancladas

Safari

Nuevas imágenes de fondo para personalizar tu página de inicio de Safari

Importar y Exportar te permite exportar tus datos de navegación desde Safari e importar datos de navegación de otra aplicación a Safari

HTTPS Priority actualiza las URL a HTTPS siempre que sea posible

Descarga de archivos La actividad en vivo muestra el progreso de la descarga de un archivo en la Isla Dinámica y en su pantalla de inicio

Soluciones de errores