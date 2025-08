Todas las novedades de iOS 26 Beta 5 y resto de sistemas

Apple ha publicado hoy la quinta beta de iOS 26 para desarrolladores, acercando el sistema a su versión final prevista para septiembre. Esta actualización se centra en perfeccionar los cambios introducidos durante el ciclo beta y corregir problemas detectados por la comunidad, con un enfoque muy marcado en la estabilidad y el refinamiento visual más que en nuevas funciones disruptivas.

Novedades principales de iOS 26 Beta 5

Animaciones y fluidez mejoradas: hay nuevas animaciones, como el rebote en la pantalla de desbloqueo, y transiciones más suaves entre pantallas del sistema.

hay nuevas animaciones, como el rebote en la pantalla de desbloqueo, y transiciones más suaves entre pantallas del sistema. Optimizaciones a Liquid Glass: las transparencias han sido ajustadas para mejorar la legibilidad en elementos clave como el Centro de Control.

las transparencias han sido ajustadas para mejorar la legibilidad en elementos clave como el Centro de Control. Mejoras en rendimiento y batería: especialmente en dispositivos como iPhone 11 y 12, con mejoras en la estabilidad y mejor consumo energético en segundo plano.

especialmente en dispositivos como iPhone 11 y 12, con mejoras en la estabilidad y mejor consumo energético en segundo plano. Pequeñas mejoras en apps nativas: como la posibilidad de revertir el gesto de cambio de modo en Cámara o la recuperación del botón de selección múltiple en Mail.

como la posibilidad de revertir el gesto de cambio de modo en Cámara o la recuperación del botón de selección múltiple en Mail. Mejoras en la app cámara: ahora puedes invertir la dirección de desplazamiento al cambiar entre las diferentes opciones de cámara (por fin).

ahora puedes invertir la dirección de desplazamiento al cambiar entre las diferentes opciones de cámara (por fin). Corrección de errores: cierres inesperados, glitch gráficos y problemas de interacción detectados en betas anteriores han sido solucionados en esta versión.

También se han lanzado las Betas 5 del resto de plataformas, todas ellas con mejoras de rendimiento, estabilidad y pequeños cambios visuales para seguir puliendo la nueva interfaz Liquid Glass. En estas Betas parece que Apple ha optado por no hacer cambios drásticos en las transparencias, que regresaron en la Beta 4 tras una reducción drástica en la Beta 3. De momento Apple sigue adelante con todo el rediseño estético y los cambios de algunos iconos, pese a las críticas de los más clásicos que añoran los estilos más «barrocos» de otras épocas. De momento esta nueva Beta no está disponible como Beta Pública pero se espera que lo haga en las próximas 24-48 horas si no hay errores de última hora.