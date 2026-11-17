Apple ha lanzado la segunda beta de iOS 27.3 para desarrolladores, una actualización que continúa preparando el terreno antes de su despliegue público definitivo previsto antes de que finalice el año. Esta nueva compilación introduce mejoras específicas para el iPhone Duo, avances en las capacidades contextuales de Siri AI y cambios visuales en aplicaciones nativas como Calendario y Apple TV.

Principales novedades descubiertas en iOS 27.3 beta 2

Quienes formen parte del programa de desarrolladores ya pueden descargar esta versión desde Ajustes > General > Actualización de software, esperando que la beta pública llegue en los próximos días. Entre los cambios confirmados en esta segunda entrega destacan los siguientes:

Desbloqueo facial en iPhone Duo: El dispositivo plegable incorpora la posibilidad de desbloquearse mediante reconocimiento facial, aunque sujeto a ciertas limitaciones técnicas.

El dispositivo plegable incorpora la posibilidad de desbloquearse mediante reconocimiento facial, aunque sujeto a ciertas limitaciones técnicas. Bloqueo al plegar el iPhone Duo: Se ha añadido una nueva opción dentro de Ajustes > Pantalla y brillo que permite bloquear el teléfono automáticamente al cerrarlo desde su estado desplegado.

Se ha añadido una nueva opción dentro de Ajustes > Pantalla y brillo que permite bloquear el teléfono automáticamente al cerrarlo desde su estado desplegado. Contexto completo en Safari para Siri AI: El asistente ahora puede analizar una página web completa para ofrecer respuestas, incluyendo el contenido que no está visible en ese momento en pantalla.

El asistente ahora puede analizar una página web completa para ofrecer respuestas, incluyendo el contenido que no está visible en ese momento en pantalla. Consultas de salud en Siri AI: Siri AI amplía sus funciones para responder preguntas relacionadas con la salud del usuario.

Siri AI amplía sus funciones para responder preguntas relacionadas con la salud del usuario. Rediseño de la app Calendario: La aplicación nativa estrena una interfaz actualizada con nuevos controles orientados hacia la parte inferior de la pantalla para facilitar su alcance.

La aplicación nativa estrena una interfaz actualizada con nuevos controles orientados hacia la parte inferior de la pantalla para facilitar su alcance. Novedades en Apple TV y otros sistemas: La aplicación Apple TV suma una sección de videopodcasts y una función de vídeo vertical. Por su parte, tvOS 27.3 beta 2 lleva Siri AI a los Apple TV 4K de segunda y tercera generación, mientras que Apple News+ Puzzles amplía su disponibilidad a Australia, Reino Unido y el Canadá francófono.

Un repaso a las funciones heredadas de la primera beta

Estas incorporaciones se suman al importante paquete de novedades que ya debutó en iOS 27.3 beta 1. Entre ellas sobresale el regreso de la aplicación Salud rediseñada, los entrenamientos Gym Strength en Apple Fitness+, las pestañas verticales y el modo oscuro adaptativo en Safari, así como la llegada de Siri Recap y Live Rewind en watchOS 27.3.

Asimismo, la primera beta ya había sentado las bases para que Siri AI ejecutase acciones dentro de aplicaciones como Mensajes, Música o Diario, además de incorporar el modo Alcance horizontal en el iPhone Duo y ampliar la personalización de En Reposo al resto de modelos de iPhone.

Con un ritmo de novedades tan cargado en apenas dos versiones de prueba, iOS 27.3 se perfila como una de las actualizaciones intermedias más completas del ciclo. ¿Qué novedad de esta segunda beta te parece más útil para el día a día? Te leemos en los comentarios.