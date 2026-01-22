Actualización de firmware del Magic Keyboard para iPad

Apple ha empezado a distribuir una nueva actualización de firmware para los Magic Keyboard diseñados para los últimos iPad Pro e iPad Air. Se trata de un lanzamiento silencioso, sin grandes anuncios en la web de la compañía, pero que afecta directamente a quienes usan el iPad como equipo principal de trabajo o estudio, especialmente en mercados como España y el resto de Europa donde estos teclados se han vuelto bastante habituales.

La revisión se centra en cuatro variantes concretas del Magic Keyboard: los modelos que acompañan a los iPad Pro con chips M4 y M5 y el iPad Air con chip M3, todos ellos en tamaños de 11 y 13 pulgadas. Aunque Apple no ha publicado una lista oficial de cambios, todo apunta a las típicas mejoras internas de estabilidad, seguridad y rendimiento que buscan reducir fallos y ofrecer un comportamiento más fino en el día a día.

Cuatro modelos de Magic Keyboard cubiertos por la nueva versión

Esta ronda de firmware alcanza a los Magic Keyboard más recientes para iPad Pro M4/M5 e iPad Air M3, dejando fuera a generaciones anteriores. En la práctica, si tu teclado está pensado para los últimos iPad de gama alta, lo normal es que entre dentro de esta actualización automática.

En la documentación interna y en los registros técnicos se han detectado distintas numeraciones de firmware para los teclados de iPad Pro. Para los modelos asociados a los iPad Pro con chips M4 y M5, se mencionan versiones como 0750.0220.0304 y también una subida hasta 1872.544.772 frente al firmware anterior 0680.0220.0301. Aunque los números cambian de formato según la fuente, todas las referencias apuntan al mismo escenario: los Magic Keyboard de 11 y 13 pulgadas para iPad Pro M4/M5 reciben una nueva versión interna.

Algo muy similar ocurre con el Magic Keyboard pensado para el iPad Air con chip M3. Aquí aparecen referencias a la versión 0400.0140.0303, mientras que otros listados señalan un salto a 1024.320.771 desde la anterior 0350.0135.0303. De nuevo, más allá de cómo se estructuren las cifras, todas estas combinaciones describen la misma oleada de actualización para los teclados del iPad Air M3 en 11 y 13 pulgadas.

La clave para el usuario es sencilla: todas las variantes oficiales actuales del Magic Keyboard para iPad Pro M4/M5 y iPad Air M3 quedan cubiertas por esta ronda de firmware. En cambio, no entran en el paquete los modelos diseñados para iPad Pro con chip M2 u otras generaciones anteriores, ni la versión del Magic Keyboard destinada a Mac, que mantiene su software interno sin cambios en esta ocasión.

Qué cambia con el nuevo firmware del Magic Keyboard

Fiel a la costumbre de la marca, Apple no ha publicado unas notas de versión detalladas para este firmware del Magic Keyboard. No hay una lista oficial de correcciones, nuevas funciones o mejoras específicas en la web de soporte, algo que ya es bastante habitual cuando se trata de accesorios.

Pese a la falta de documentación pública, todo apunta a que se trata de una actualización centrada en corregir errores, reforzar la seguridad y ajustar la estabilidad y el rendimiento del teclado. Es decir, cambios que no suelen traducirse en nuevas funciones visibles, pero que pueden influir en detalles como la respuesta de las teclas, el comportamiento del trackpad o la solidez de la conexión con el iPad.

Para muchos usuarios europeos que han convertido el iPad en su herramienta principal, este tipo de retoques discretos pueden marcar la diferencia. Un corte de conexión en mitad de una videollamada, un gesto del trackpad que no se detecta a tiempo o una pulsación que no se registra bien resultan más molestos que la ausencia de grandes novedades, de modo que estas revisiones internas ayudan a reducir incidencias en el uso real.

Conviene tener presente que el Magic Keyboard actual va bastante más allá de un teclado físico convencional y funciona como un teclado y trackpad todo en uno. Integra un sistema de sujeción en posición “flotante”, retroiluminación, un trackpad de tamaño generoso y una conexión que combina datos y alimentación con el iPad. Todo este conjunto depende, en parte, del firmware interno, por lo que ajustes finos en esta capa pueden influir en el consumo energético, la precisión del cursor o la comodidad al escribir durante horas.

Un accesorio que ha ido puliéndose con cada generación de iPad

Estas nuevas versiones de firmware se encuadran en un proceso continuo de mejora iniciado con el rediseño del Magic Keyboard junto al iPad Pro con chip M4. En esa etapa, Apple mantuvo la idea del iPad “flotando” sobre el teclado, pero introdujo cambios relevantes para acercar aún más la experiencia a la de un portátil tradicional.

Entre las mejoras de diseño destacó la incorporación de una fila adicional de teclas de función, un trackpad más grande y un formato más cómodo para sesiones largas de escritura. Esta combinación hizo que el conjunto iPad Pro + Magic Keyboard se percibiera como una alternativa bastante seria a un portátil, algo que en países como España ha calado especialmente entre perfiles profesionales y estudiantes.

Más adelante, el iPad Air con chip M3 estrenó su propia versión refinada del Magic Keyboard, disponible también en varios acabados, incluido el color negro. Esta propuesta buscaba atraer a quienes querían una opción más ligera y algo más económica que el modelo Pro, pero sin renunciar a usar el iPad como equipo casi principal con teclado y trackpad integrados.

Desde entonces, cada nueva oleada de firmware ha funcionado como una especie de mantenimiento preventivo. Aunque el diseño externo no cambie de forma visible, estas revisiones sirven para corregir pequeños fallos detectados una vez que los teclados llevan tiempo en circulación. Son ajustes que rara vez aparecen en titulares, pero que a la larga sostienen la experiencia de uso que muchos esperan de un accesorio de este precio.

Instalación automática: cómo se actualiza el firmware del Magic Keyboard

Una de las particularidades de estos teclados es que no existe un botón ni un menú específico para lanzar la actualización de firmware. A diferencia de iOS, iPadOS o macOS, el usuario no puede entrar en Ajustes y pulsar en “Actualizar ahora” para el Magic Keyboard.

Según explica la propia Apple en su documentación, las actualizaciones de firmware se distribuyen automáticamente en segundo plano mientras el Magic Keyboard está emparejado activamente con un dispositivo compatible que ejecute iPadOS, iOS, macOS o tvOS y tenga conexión a internet. En la práctica, basta con utilizar el teclado con normalidad, con el iPad encendido y conectado a la red, para que en algún momento la nueva versión se instale sin notificaciones llamativas.

A diferencia de lo que ocurre con los AirPods, no hay una forma oficial de forzar o acelerar el proceso. No se puede descargar el archivo de firmware desde la web de Apple ni existe una herramienta independiente para actualizar manualmente el Magic Keyboard. Es un sistema completamente automatizado que se ejecuta cuando el accesorio está en uso con un dispositivo de la marca.

Si alguien sospecha que su teclado todavía no se ha actualizado, la recomendación razonable pasa por mantener el iPad conectado a la corriente y al Wi‑Fi, con el Magic Keyboard acoplado o emparejado durante un buen rato. Con ese escenario, el nuevo firmware debería acabar instalándose en segundo plano, sin necesidad de intervención por parte del usuario.

Cómo comprobar qué versión de firmware tiene tu Magic Keyboard

Aunque la instalación se lleve a cabo de forma automática, sí es posible consultar la versión de firmware que está utilizando el Magic Keyboard. Este dato puede ser útil para confirmar si el teclado ya ha entrado en esta ronda de actualizaciones o para comparar varios equipos en entornos de trabajo compartidos.

En el iPad, el camino es bastante directo: hay que ir a Ajustes > General > Información > Magic Keyboard. En ese apartado aparece el número de versión del firmware asociado al teclado. Normalmente se muestra como una cadena de cifras larga, poco amigable a simple vista, pero suficiente para comprobar si se corresponde con las numeraciones mencionadas para esta oleada.

Es posible que diferentes usuarios vean formatos de numeración distintos, como una secuencia del tipo 0750.0220.0304 frente a otra como 1872.544.772, o bien referencias como 0400.0140.0303 junto a 1024.320.771. Esta disparidad tiene que ver con cómo gestiona Apple internamente sus builds y no implica necesariamente que un teclado esté más o menos actualizado si forma parte de la misma familia de dispositivos.

Lo importante es que, si se dispone de un iPad Pro con chip M4 o M5 o de un iPad Air con chip M3, ya sea de 11 o de 13 pulgadas, el Magic Keyboard que aparece en Ajustes muestre una versión vinculada a esta ronda de firmware y no un número claramente anterior asociado a modelos de generaciones pasadas.

Con todo lo anterior, esta actualización silenciosa del firmware del Magic Keyboard para iPad Pro e iPad Air refuerza la fiabilidad de unos accesorios que se han vuelto casi imprescindibles para muchos usuarios en España y en el resto de Europa. Sin funciones llamativas ni cambios de diseño, el foco está en la estabilidad, la seguridad y un rendimiento algo más pulido, factores que, con el uso diario, suelen pesar más que cualquier novedad vistosa cuando se trata de trabajar o estudiar con el iPad como dispositivo principal.