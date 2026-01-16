La batería MagSafe del iPhone Air ha empezado a recibir una nueva actualización de firmware que se instala de forma silenciosa en los dispositivos. Aunque Apple no ha detallado qué cambia exactamente con esta revisión, sí se conoce el número de versión y la forma en la que llega a los usuarios.

Esta puesta al día puede pasar desapercibida para muchos propietarios del accesorio, ya que no aparece ningún aviso en pantalla ni se ofrece un procedimiento manual para instalarla. Aun así, conviene saber qué versión debe mostrarse en el iPhone y dónde comprobarla, especialmente para quienes usan la batería MagSafe como complemento habitual de su móvil.

Qué versión de firmware se está instalando en la batería MagSafe

Apple ha comenzado a distribuir el firmware identificado internamente como 8B32 para la batería MagSafe del iPhone Air. En la interfaz de iOS, este firmware se muestra como la versión 101.0 dentro del apartado de información del dispositivo, sustituyendo a la compilación anterior.

La actualización llega después de que, a principios de diciembre, se lanzara una versión previa catalogada como 8B25, que aparecía en los ajustes como la versión 99.0. Esa iteración fue retirada con bastante rapidez, por lo que muchos usuarios europeos apenas llegaron a verla reflejada en sus accesorios.

Ahora, la versión 101.0 se perfila como la nueva referencia para todos los propietarios de una batería MagSafe compatible con el iPhone Air, al menos en mercados como España y el resto de Europa, donde este tipo de accesorios tiene una presencia importante entre quienes buscan prolongar la autonomía lejos del enchufe.

Apple no ha anunciado cambios de funcionalidad visibles ni nuevas características específicas para el mercado europeo, de modo que todo apunta a que estamos ante una actualización menor centrada en el funcionamiento interno del accesorio.

Cómo se instala la actualización de firmware en la batería MagSafe

La nueva versión del firmware de la batería MagSafe no se puede instalar de manera manual. Apple mantiene el mismo sistema de siempre: el accesorio se actualiza automáticamente en segundo plano mientras está acoplado al iPhone Air y en proceso de carga o uso activo.

No existe ningún botón, ajuste oculto ni herramienta en macOS o Windows para forzar esta actualización. El procedimiento consiste básicamente en seguir utilizando la batería MagSafe con normalidad, conectándola al iPhone Air y dejándola cargando el tiempo suficiente para que el firmware se transfiera.

Este enfoque automatizado es similar al que la compañía aplica a otros accesorios, aunque lo habitual es verlo en productos como los AirPods, que suelen recibir nuevas versiones de firmware con bastante frecuencia. En cambio, las baterías MagSafe no se actualizan tan a menudo, por lo que cada nueva versión despierta algo más de atención entre los usuarios.

En Europa y en España el proceso no difiere del de otros países: no hay horarios específicos ni fases regionales anunciadas, de manera que la actualización se irá propagando poco a poco a todas las unidades mientras los usuarios continúan empleando su batería como siempre.

Qué mejoras se esperan con el firmware 101.0 (8B32)

Apple no ha publicado notas de la versión para este firmware, por lo que no hay lista oficial de cambios. Aun así, por el tipo de accesorio y la forma en que se ha distribuido, lo más razonable es pensar en mejoras internas orientadas a pulir el rendimiento general y la estabilidad.

Entre las posibilidades más probables se encuentran pequeños ajustes en la gestión de energía, optimizaciones en la forma en la que la batería interactúa con las últimas versiones de iOS y correcciones de errores detectados en compilaciones anteriores. Es habitual que estas revisiones se centren en detalles que el usuario final apenas percibe directamente, pero que contribuyen a una experiencia de uso más consistente.

El hecho de que la versión anterior 99.0 (8B25) se retirara al poco de aparecer sugiere que Apple podría haber encontrado algún comportamiento no deseado o incompatibilidad puntual. La nueva versión 101.0 llegaría así como sustituta definitiva, con la intención de dejar resuelto cualquier problema previo sin necesidad de comunicados públicos.

A falta de una confirmación oficial, muchos usuarios de la batería MagSafe están atentos a posibles cambios en la duración real, en la velocidad de carga o en la forma en la que el accesorio se comunica con el sistema, aunque por ahora no se han documentado novedades llamativas.

Cada vez más actualizaciones para accesorios, pero pocas explicaciones

En los últimos meses, especialmente en el ecosistema de audio, Apple ha incrementado el ritmo de actualizaciones de firmware para accesorios como los AirPods Pro. De hecho, se han visto nuevas versiones casi mensuales para determinados modelos, algo que contrasta con la menor frecuencia de revisiones para productos como la batería MagSafe.

La llegada de este nuevo firmware a la batería del iPhone Air pone de nuevo sobre la mesa un debate recurrente: Apple acostumbra a actualizar sus accesorios sin ofrecer apenas información sobre los cambios. Esta falta de transparencia deja a muchos usuarios algo desconcertados, ya que no saben qué mejoras concretas están recibiendo ni si se han solucionado problemas que pudieran haber detectado en el día a día.

En el caso concreto de la batería MagSafe, la compañía tampoco ha diferenciado entre regiones, por lo que no se han anunciado ajustes específicos para el mercado europeo, normativas locales o cambios relacionados con la legislación de la Unión Europea en materia de baterías y eficiencia.

Aun así, quienes utilizan de forma intensiva la batería MagSafe del iPhone Air en España o en otros países europeos suelen valorar este tipo de revisiones silenciosas, sobre todo si aportan mayor compatibilidad con las últimas versiones de iOS sin necesidad de cambiar de accesorio.

Cómo comprobar la versión de firmware en tu iPhone Air

Para saber si la batería MagSafe ya está ejecutando la nueva versión, es necesario revisar la información desde el propio iPhone Air. El procedimiento es sencillo, aunque requiere que el accesorio esté conectado al dispositivo en ese momento para que aparezca el apartado correspondiente.

Con la batería colocada en la parte trasera del iPhone Air, hay que ir a la aplicación Ajustes, entrar en General y después en Información. Desplazando la pantalla hacia abajo debería mostrarse una sección llamada «Batería MagSafe del iPhone Air».

Al tocar en ese apartado, el sistema mostrará los datos del accesorio, incluido el número de versión del firmware. Si en la pantalla aparece el valor 101.0, significa que la batería ya se ha actualizado a la última compilación disponible (8B32). Si aún se ve la versión 99.0 u otra distinta, es cuestión de tiempo que el firmware se instale en segundo plano.

En algunos casos, puede que el proceso tarde unas horas o incluso varios días, dependiendo de cuánto se use el accesorio y de si se mantiene conectado el tiempo suficiente mientras el iPhone tiene acceso a internet y está en condiciones de realizar la actualización.

La nueva actualización de firmware para la batería MagSafe del iPhone Air se presenta como una revisión silenciosa que llega sin grandes titulares pero que, previsiblemente, aporta ajustes internos para mejorar compatibilidad, estabilidad y correcciones de errores. Aunque Apple no haya detallado los cambios, merece la pena comprobar desde los ajustes del iPhone si el accesorio ya muestra la versión 101.0, especialmente para quienes dependen de esta batería en su uso diario dentro de España y el resto de Europa.