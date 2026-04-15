Después de años con una integración bastante justa, versión de WhatsApp para CarPlay. La popular app de mensajería, propiedad de Meta, deja atrás el simple soporte basado en Siri y estrena una interfaz propia en la pantalla del coche para gestionar chats y llamadas de forma más cómoda mientras se conduce.

El cambio se ha desplegado de forma rápida: tras unos pocos días en fase beta, la nueva app de WhatsApp para CarPlay ya está llegando a los usuarios que actualizan la aplicación en el iPhone. No hay que hacer nada extraño: basta con instalar la última versión disponible desde la App Store y conectar el iPhone a CarPlay.

De un simple acceso por voz a una app nativa en CarPlay

Hasta ahora, la presencia de WhatsApp en CarPlay era más bien simbólica: se limitaba a un icono que activaba funciones de Siri y no ofrecía la experiencia completa que permiten usar otras apps con CarPlay. El usuario podía pedir al asistente que leyera notificaciones de mensajes no leídos o dictar una respuesta, pero no existía una aplicación con secciones propias ni un manejo visual claro dentro del coche.

La experiencia dependía casi por completo de Siri, con sus aciertos y sus errores. No era raro que al dictar “envía un mensaje a…” el asistente respondiera que no encontraba ese contacto, a pesar de estar guardado en la agenda y tener un chat abierto. Para muchos conductores en España y en el resto de Europa, la integración se quedaba corta y resultaba poco fiable en el día a día.

Con la última actualización, eso cambia de forma notable. WhatsApp introduce una interfaz nativa adaptada a CarPlay, pensada para acceder rápidamente a las funciones básicas de comunicación sin perder de vista lo importante: la carretera. La idea no es replicar la app del móvil al completo, sino ofrecer lo esencial con el menor número posible de distracciones.

La aplicación sigue las líneas generales de diseño de CarPlay, con textos grandes y botones claros. Todo está estructurado para que se pueda usar de un vistazo, ya sea con toques puntuales en la pantalla o apoyándose en el control por voz. Meta mantiene así el foco en la seguridad, algo clave en los estándares europeos de uso de sistemas de infoentretenimiento.

Así funciona la nueva app de WhatsApp en CarPlay

La nueva versión de WhatsApp para CarPlay se organiza en tres pestañas principales: Chats, Llamadas y Favoritos. No hay menús rebuscados ni capas ocultas: todo lo importante está a mano para reducir el tiempo que el conductor pasa mirando la pantalla del vehículo.

En la pestaña Chats, la app muestra en la parte superior accesos directos para enviar un mensaje nuevo por voz o escuchar los chats con mensajes pendientes. Debajo aparece una lista de conversaciones recientes procedentes del iPhone, donde se indican elementos como si el chat está fijado, silenciado o la hora del último mensaje.

Esta lista no replica absolutamente todos los chats del móvil, sino una selección más manejable, centrada en conversaciones recientes o relevantes. Al pulsar sobre una conversación, se puede dictar un mensaje y escuchar el último mensaje recibido, aunque hay límites claros para no convertir la pantalla del coche en un sustituto del teléfono.

La pestaña de Llamadas muestra el historial reciente, incluyendo si las llamadas fueron entrantes o salientes. Desde ahí es posible iniciar una llamada rápida a un contacto del registro o recurrir a Siri desde la propia interfaz para marcar a cualquier persona, combinando así las ventajas de la app nativa con el control por voz tradicional.

Por último, la sección de Favoritos permite fijar contactos o chats clave para tenerlos siempre al alcance cuando se conecta el iPhone al coche. Es una opción especialmente útil para quienes suelen hablar con las mismas personas a diario y quieren iniciar una conversación o una llamada sin tener que navegar demasiado por la lista de chats.

Seguridad al volante: qué se puede hacer y qué no

Aunque la app para CarPlay es más completa, no pretende convertirse en un clon de WhatsApp para iPhone. Hay funciones que, por diseño, se quedan fuera para evitar que el conductor se distraiga demasiado: no se pueden abrir conversaciones completas ni desplazarse por todos los mensajes como si se estuviera en la pantalla del móvil.

El objetivo es que el usuario pueda comunicarse de forma ágil pero controlada: escuchar mensajes no leídos, dictar una respuesta rápida, revisar quién ha llamado recientemente o iniciar una llamada de manos libres. Todas esas tareas, que antes dependían en exclusiva de Siri, ahora se apoyan también en una interfaz visual sencilla.

Opciones más avanzadas, como crear grupos, gestionar contenido multimedia o revisar historiales largos, siguen reservadas a la app completa del iPhone. En caso de necesitar algo así, la recomendación sigue siendo la de siempre: hacerlo con el coche parado y el móvil en la mano, no desde la pantalla del salpicadero.

A nivel de integración, la app se adapta tanto al modo claro como al modo oscuro de CarPlay, algo que encaja con el resto de aplicaciones del ecosistema de Apple. El comportamiento es fluido, los chats y notificaciones cargan con rapidez y la sensación general es la de estar ante una app pensada desde el principio para el coche, y no un simple añadido.

Para quienes usan WhatsApp a todas horas, este cambio puede marcar una diferencia en el uso diario: se reducen los errores de reconocimiento de contactos, se gana en rapidez al acceder a chats frecuentes y se conserva en todo momento la prioridad de la conducción, alineándose con las recomendaciones habituales de tráfico en España y otros países europeos.

Cómo activar la nueva versión de WhatsApp para CarPlay

El despliegue de la app nativa de WhatsApp para CarPlay se está realizando a través de la actualización 26.13.74 de WhatsApp para iOS. Según ha podido comprobar la comunidad especializada, incluida WaBetaInfo y otros medios tecnológicos europeos, la función se activa sin necesidad de configuraciones extra una vez que la app está al día.

Para comprobarlo, el proceso es sencillo: basta con entrar en la App Store desde un iPhone, tocar en el icono de la cuenta en la parte superior y revisar la sección de actualizaciones disponibles. Si aparece una nueva versión de WhatsApp, hay que pulsar en “Actualizar” y esperar a que la instalación termine.

Una vez actualizada la aplicación, cuando el usuario conecte su iPhone a un vehículo compatible con CarPlay, el icono de WhatsApp aparecerá como una app más en la pantalla del coche. Desde ese momento, se podrá acceder a las pestañas de Chats, Llamadas y Favoritos directamente desde la interfaz del sistema de Apple.

La versión que activa oficialmente esta integración es la 26.13.74, pero cualquier versión posterior mantendrá la compatibilidad. Es decir, aunque WhatsApp siga actualizándose con nuevas funciones generales, la app para CarPlay seguirá estando disponible de forma estable para los usuarios de iPhone.

En el contexto europeo, donde la adopción de CarPlay es especialmente alta en muchos modelos nuevos, esta mejora supone que comunicarse por WhatsApp desde el coche sea menos engorroso y más coherente con el resto de apps que ya ofrecen interfaces específicas adaptadas al sistema de Apple.

Con esta actualización, WhatsApp pasa de ser casi un invitado de segunda dentro de CarPlay a una app integrada con secciones claras, control por voz y accesos directos. No replica todas las posibilidades del móvil, pero sí cubre lo que la mayoría de conductores necesita: leer y responder mensajes básicos, revisar quién ha llamado y tener a mano a sus contactos más habituales, todo sin complicarse y manteniendo la atención en la carretera.