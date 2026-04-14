Apple sigue apretando el acelerador con las actualizaciones de software y ya tiene entre manos las nuevas betas de watchOS 26.5. Apenas unos días después de que se hiciera pública la versión estable anterior, la compañía vuelve a mover ficha con una nueva ronda de pruebas dirigida, de momento, a desarrolladores.

Esta fase beta de watchOS 26.5 llega acompañada por el resto de sistemas 26.5, pero en el caso del Apple Watch el foco está más en pulir la experiencia que en introducir funciones llamativas. Aun así, para quienes usan el reloj a diario en España y Europa, estas pequeñas mejoras pueden marcar la diferencia en autonomía, estabilidad y fiabilidad de las mediciones.

Developer Beta 2 de watchOS 26.5 ya disponible

La segunda beta para desarrolladores de watchOS 26.5 (Developer Beta 2) ya se puede descargar a través de la app Ajustes del iPhone vinculado al Apple Watch, dentro del apartado General > Actualización de software. Esta distribución forma parte de la ronda conjunta de betas 26.5 que Apple está liberando para todos sus sistemas.

En esta misma oleada han llegado también las segundas betas de iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, tvOS 26.5, visionOS 26.5 y el software 26.5 para HomePod, pero la del reloj se mantiene como una de las más discretas en cuanto a novedades visibles. El objetivo principal parece estar centrado en estabilidad y optimización interna.

Por ahora, la compañía mantiene estas versiones como betas cerradas: no existe todavía beta pública de watchOS 26.5. La previsión, siguiendo el patrón habitual de Apple, es que el programa de betas públicas se abra en un plazo aproximado de una o dos semanas, siempre que no aparezcan fallos importantes.

El ritmo de lanzamientos recuerda al de otras temporadas: Apple lanza una versión estable (26.4.1 en el caso de iOS y iPadOS) y, casi sin dar respiro, inicia el ciclo de pruebas de la siguiente gran actualización 26.5 en todos sus sistemas, incluido watchOS.

Qué cambia en las nuevas betas de watchOS 26.5

Aunque Apple no detalla públicamente cada modificación de estas betas, la experiencia de ciclos anteriores permite hacerse una idea de por dónde van los tiros: correcciones de errores, ajustes internos y mejoras de rendimiento suelen ser el pan de cada día en watchOS.

En las primeras compilaciones de las nuevas betas apenas se han detectado cambios visibles en el Apple Watch, lo que refuerza la idea de que se trata de una actualización continuista. Es decir, conviene esperar un sistema algo más pulido, con menos cierres inesperados en apps, transiciones más fluidas y un comportamiento más estable al registrar entrenos o métricas de salud.

También es habitual que Apple aproveche estas versiones para afinar el consumo de batería del reloj. No se ha anunciado nada específico, pero no sería extraño que los usuarios noten ligeros ajustes en la autonomía de watchOS 26.5, sobre todo en modelos más antiguos que suelen ser los más sensibles a cualquier cambio de sistema.

En cualquier caso, conviene tener claro que, al menos en estas betas iniciales, no se espera un desembarco masivo de nuevas funciones relacionadas con la inteligencia artificial o con grandes rediseños de aplicaciones en el reloj. El trabajo más vistoso de Apple en IA y en Siri se está concentrando en iOS y iPadOS, mientras que watchOS 26.5 actúa como actualización de mantenimiento.

Cómo instalar la beta de watchOS 26.5 (y qué tener en cuenta)

Para acceder a las nuevas betas de watchOS 26.5 es imprescindible contar con una cuenta de desarrollador de Apple. La buena noticia es que, desde hace un tiempo, la compañía permite registrarse de manera gratuita, sin necesidad de pagar la cuota anual del programa tradicional.

El proceso de instalación pasa primero por el iPhone: hay que activar la recepción de betas de desarrollador en Ajustes > General > Actualización de software y seleccionar el canal de betas 26.5. Una vez hecho esto, la actualización de watchOS 26.5 Developer Beta aparece en la app Watch, en el apartado de actualización de software, lista para descargarse e instalarse en el Apple Watch.

Pese a lo atractivo que puede resultar probar antes que nadie las novedades, no conviene perder de vista que se trata de una versión en pruebas. Esto significa que pueden aparecer errores inesperados, fallos con apps de terceros o incluso un mayor consumo de batería en algunos escenarios, algo especialmente relevante si se usa el reloj para deporte o seguimiento de salud a diario.

Por ese motivo, suele recomendarse que solo instalen estas betas los usuarios que acepten convivir con posibles problemas o que dispongan de un Apple Watch secundario. Para el resto, la opción más sensata es esperar a que Apple libere la futura beta pública de watchOS 26.5 o, directamente, la versión definitiva.

Calendario previsto: betas y lanzamiento final

La estrategia de Apple apunta a un calendario bastante claro: primero llegan las betas 26.5 destinadas a desarrolladores, luego se abrirá el programa de betas públicas y, finalmente, la versión estable debería ver la luz para todos los usuarios.

En base a los plazos habituales de la compañía, se espera que el conjunto de actualizaciones 26.5, incluida watchOS 26.5, esté disponible de forma generalizada alrededor de mediados de mayo. Ese sería el momento en el que cualquier usuario de Apple Watch compatible en España y en el resto de Europa podría actualizar sin necesidad de estar apuntado a ningún programa especial.

Hasta entonces, las siguientes semanas servirán para ir puliendo errores que detecten tanto los desarrolladores como los primeros probadores, de forma que, cuando la versión definitiva llegue al público, la experiencia sea lo más estable posible. Esta dinámica es clave en dispositivos como el Apple Watch, muy ligados a la salud, notificaciones y entrenos, donde un fallo puntual se nota enseguida.

Si no surge ningún imprevisto grave durante estas betas, la versión final de watchOS 26.5 debería mantener el perfil bajo en cuanto a grandes novedades, pero consolidarse como una actualización recomendable para quienes quieran un reloj más fiable en el día a día.

Las nuevas betas de watchOS 26.5 se encuadran así en un ciclo de mejoras constantes, quizá poco vistosas, pero necesarias para que el Apple Watch siga cumpliendo bien en Europa y en España, reduciendo errores, estabilizando el rendimiento y afinando detalles que, aunque no siempre se anuncien en grande, se notan cuando se llevan el reloj puesto todo el día.